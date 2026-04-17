Od 5. maja u Srbiji počinje primena novog modela online kupovine koji bi mogao potpuno da promeni navike potrošača. Umesto klasičnog unosa podataka sa kartice, korisnici će moći da plaćaju brže i jednostavnije, uz oslanjanje na savremene digitalne sisteme. Ova promena dolazi u trenutku kada internet kupovina već beleži rekordne rezultate.

Prema podacima, tokom jedne godine zabeleženo je više od 110 miliona online transakcija, što jasno pokazuje koliko je digitalno plaćanje postalo deo svakodnevice. Novi sistem sada pokušava da taj proces učini još bržim - ali i potencijalno rizičnijim po one koji ne prate promene.

Plaćanje bez unosa podataka

Kako objašnjava Dušan Uzelac, novi model funkcioniše tako što korisnik samo jednom registruje karticu, dok sistem kasnije automatski prepoznaje kupca. To znači da se kupovina svodi na nekoliko klikova, bez ponovnog unošenja osetljivih podataka.

Ovakav pristup već postoji na velikim platformama poput Apple Pay i Google Pay, gde brzina direktno utiče na veću potrošnju. Upravo ta jednostavnost može biti ključna - jer što je plaćanje lakše, to se novac brže troši.

Bezbednost pod lupom

Sa rastom broja transakcija raste i broj pokušaja internet prevara, što bezbednost stavlja u prvi plan. Novi sistem pokušava da odgovori na taj izazov kroz stroge uslove implementacije i ograničavanje na proverene sajtove. To znači da neće svaka platforma moći da ponudi ovu opciju.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da nijedan sistem nije potpuno imun na zloupotrebe. Što je tehnologija dostupnija i jednostavnija, to postaje privlačnija i za one koji žele da je iskoriste na pogrešan način.

Ključni period od 48 sati

Jedna od najvažnijih sigurnosnih mera je vremensko zadržavanje novca pre nego što stigne do prodavca. U slučaju sumnjive transakcije, postoji prozor od 48 sati tokom kojeg korisnici mogu reagovati i sprečiti štetu. To predstavlja dodatni sloj zaštite koji do sada nije bio standard u svim oblicima plaćanja.

Ovaj mehanizam može biti presudan u borbi protiv sajber prevara, jer daje vreme za reakciju i smanjuje rizik od nepovratnog gubitka sredstava. Ipak, njegova efikasnost zavisiće od brzine reakcije korisnika i sistema.

Banke ulaze u novu fazu

Za sada je samo jedna banka najavila uvođenje ovog sistema, ali se očekuje da će i ostale brzo slediti ovaj trend. Kada se jednom poveća nivo praktičnosti, tržište se brzo prilagođava i standardi se menjaju gotovo preko noći.

Ovaj model mogao bi da označi početak nove faze digitalnog plaćanja u Srbiji - gde brzina, jednostavnost i automatizacija postaju ključni faktori. Pitanje je samo koliko će korisnici biti spremni da prihvate ovu promenu i koliko će sistem zaista ispuniti obećanja o bezbednosti.

