Korisnici će po prvi put moći da promene svoju mejl adresu bez potrebe da otvaraju novi nalog. Ova opcija dugo je bila među najtraženijima, posebno kod onih koji i dalje koriste adrese napravljene pre deset ili više godina.

Prema pisanju stranih medija, nova funkcija omogućava promenu korisničkog imena, odnosno dela koji se nalazi ispred „@gmail.com“. Najvažnije je to što svi podaci ostaju netaknuti i povezani sa postojećim nalogom. To uključuje mejlove, fotografije, dokumenta i pristup svim Google servisima.

Do sada jedina opcija bila kreiranje novog naloga

Ova promena predstavlja veliki zaokret u načinu funkcionisanja Gmaila, jer je do sada jedina opcija bila kreiranje potpuno novog naloga. To je značilo gubitak kontinuiteta, kontakata i često komplikovan proces prebacivanja podataka, ali sada korisnici mogu zadržati sve što imaju, uz novu adresu koja im više odgovara.

Strani portali navode da se opcija uvodi postepeno i da još nije dostupna svim korisnicima širom sveta. Trenutno je dostupna u određenim regionima, dok se globalno uvođenje očekuje u narednom periodu. Zbog toga mnogi korisnici još uvek ne vide ovu opciju u podešavanjima naloga.

Sve poruke poslate na staru adresu automatski će stizati u isti inbox

Proces promene je relativno jednostavan i obavlja se kroz podešavanja Google naloga. Potrebno je otići u deo „Personal info“, zatim „Email“ i izabrati opciju za promenu adrese. Ako je funkcija dostupna, korisnik može uneti novo korisničko ime i potvrditi promenu.

Jedna od važnih stvari je da stara mejl adresa ne nestaje nakon promene, već ostaje aktivna kao alternativna adresa i i dalje može primati poruke, tj. korisnici će moći da se prijavljuju i sa starom i sa novom adresom. To znači da neće doći do prekida komunikacije niti gubitka važnih mejlova, a sve poruke poslate na staru adresu automatski će stizati u isti inbox. Na taj način prelazak na novu adresu postaje znatno jednostavniji.

Menadžerka poslala mejl radniku jer je otišao 3 min s posla ranije Foto: Profimedia / PhotoAlto

I dalje nećete moći da svaki čas menjate adresu

Ipak, postoje i određena ograničenja koja korisnici moraju imati u vidu. Naime, promena mejl adrese neće biti moguća često, već najviše jednom u 12 meseci. Takođe postoji ograničenje u ukupnom broju promena po nalogu.

Stručnjaci upozoravaju da ova promena ne rešava sve bezbednosne probleme. Iako korisnici mogu dobiti novu adresu, stare adrese i dalje mogu biti dostupne i potencijalno izložene zloupotrebama. Zbog toga se savetuje dodatna pažnja prilikom korišćenja mejla.

Jedan od razloga zašto je ova opcija toliko tražena jeste činjenica da mnogi ljudi koriste mejlove koje su napravili još u mladosti. Takve adrese često deluju neozbiljno ili neprikladno u poslovnom okruženju, ali nova funkcija omogućava lak prelazak na profesionalniju varijantu. Ova promena takođe pokazuje kako Google menja pristup digitalnom identitetu korisnika. Mejl adresa više nije trajno vezana za nalog, već postaje fleksibilnija kategorija. To može imati šire posledice na način korišćenja online servisa.

Jedno je sigurno: Era jedne adrese odlazi u istoriju

Tehnološki analitičari ocenjuju da je ovo jedan od najvećih koraka u razvoju Gmaila u poslednjih nekoliko godina. Uvođenje ove opcije dolazi u trenutku kada se sve više pažnje posvećuje personalizaciji i kontroli podataka. Korisnici sada imaju veću slobodu u upravljanju svojim digitalnim identitetom.

U narednom periodu biće jasnije kako će se ova promena odraziti na svakodnevno korišćenje Gmaila, a posebno će biti važno videti kako će uticati na bezbednost i upravljanje nalozima. Za sada je sigurno da Google uvodi jednu od najznačajnijih novina u svojoj mejl platformi.

Ostaje da se vidi i da li će ova opcija u potpunosti promeniti način na koji korisnici doživljavaju svoje mejl adrese. Jedno je sigurno - era kada ste zauvek vezani za jednu Gmail adresu polako odlazi u prošlost.

