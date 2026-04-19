Naučnici širom sveta razvijaju tehnologiju koja bi mogla potpuno da promeni način na koji posmatramo zagađenje, jer se ugljen-dioksid, koji je do sada važio isključivo za štetan gas odgovoran za klimatske promene, sada sve češće tretira kao potencijalno vredna sirovina koja može da se iskoristi za proizvodnju energije i goriva.

Ovaj pristup predstavlja veliki zaokret, jer umesto da se CO₂ samo uklanja ili skladišti, on se aktivno vraća u upotrebu kroz napredne hemijske procese koji ga pretvaraju u nešto korisno. Upravo zbog toga mnogi stručnjaci ovu tehnologiju nazivaju jednim od najvažnijih koraka ka održivoj energetskoj budućnosti.

Rađaju se nova sintetička goriva

Osnovna ideja ove tehnologije zasniva se na hvatanju ugljen-dioksida direktno iz vazduha ili iz industrijskih postrojenja, nakon čega se on uz pomoć električne energije i specijalnih katalizatora razlaže i ponovo sastavlja u goriva koja mogu da se koriste u transportu, industriji ili energetici, što znači da gas koji je nekada bio problem postaje resurs.

Ovaj proces omogućava stvaranje takozvanih sintetičkih goriva koja se mogu skladištiti, transportovati i koristiti na sličan način kao i klasična fosilna goriva, ali sa znatno manjim uticajem na životnu sredinu. Time se otvara mogućnost da se postojeća infrastruktura, kao što su pumpe i motori, i dalje koristi bez velikih promena.

Ključni deo budućih energetskih strategija

Velika prednost ovog sistema je to što omogućava zatvaranje kružnog toka ugljenika, jer se CO₂ koji nastaje sagorevanjem ponovo hvata i pretvara u novo gorivo, čime se smanjuje količina štetnih gasova koji završavaju u atmosferi i doprinosi stabilizaciji klimatskih uslova na globalnom nivou.

Ovakav model mogao bi posebno da bude koristan u industrijama koje ne mogu lako da pređu na električnu energiju, kao što su avio-saobraćaj, brodski transport i teška industrija, gde su alternativna rešenja još uvek ograničena. Upravo zbog toga se ova tehnologija sve češće pominje kao ključni deo budućih energetskih strategija.

Da li ovo znači da nas čeka novo jeftino gorivo?

Ideja da se iz ugljen-dioksida pravi gorivo zvuči kao savršeno rešenje za današnje energetske probleme, ali stručnjaci upozoravaju da stvari nisu tako jednostavne kao što deluju na prvi pogled. Iako nova tehnologija omogućava da se CO₂ pretvori u korisna goriva, to ne znači automatski da će ona biti jeftina i dostupna svima.

Ključni problem leži u tome što je za pretvaranje ugljen-dioksida u gorivo potrebna dodatna energija, često veća nego što se kasnije dobije njegovim sagorevanjem. To znači da ovaj sistem nema smisla ako se koristi energija iz fosilnih izvora, jer bi se time samo produžio krug zagađenja. Zato se ova tehnologija vezuje isključivo za obnovljive izvore poput sunca i vetra.

U teoriji, ako bi se koristila jeftina solarna ili vetro energija, proizvodnja goriva iz CO₂ mogla bi da postane isplativa. U tom scenariju, višak energije koji se ne može odmah potrošiti pretvarao bi se u gorivo koje može da se skladišti. To bi bio potpuno novi način čuvanja energije za kasniju upotrebu, pa nije isključeno da jednog dana zaista vozimo na gorivo koje je nekada bilo samo štetan gas.

Nova tehnologija mogla bi da uzdrma tržište električnih vozila

Iako na prvi pogled deluje kao konkurencija struji, u praksi bi ova dva sistema mogla da funkcionišu paralelno i da se međusobno dopunjuju. Upravo zbog toga analitičari smatraju da ovo nije kraj za EV, već početak nove faze u razvoju energetike.

Ključna stvar je to što gorivo dobijeno iz CO₂ može da koristi postojeću infrastrukturu i motore, što znači da bi klasični automobili mogli da postanu „čistiji“ bez prelaska na potpuno električni pogon. To bi moglo usporiti masovni prelazak na električna vozila, posebno kod vozača koji nisu spremni na promene poput punjenja i planiranja rute. U tom scenariju, EV vozila više ne bi bila jedina alternativa fosilnim gorivima.

S druge strane, električni automobili i dalje imaju veliku prednost kada je reč o efikasnosti, jer direktno koriste električnu energiju bez dodatnih konverzija koje troše energiju. Upravo zato stručnjaci ističu da će EV ostati dominantni u gradovima i svakodnevnoj vožnji, gde su praktičnost i troškovi ključni faktori.

