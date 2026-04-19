U toku je novi talas napada na Facebook naloge korisnika širom sveta, gde napadači koriste sve uverljivije metode kako bi došli do lozinki i preuzeli kontrolu nad profilima, a da žrtve to u prvi mah uopšte ne primete. Najčešće se radi o lažnim stranicama za prijavu koje izgledaju gotovo identično kao zvanična Facebook stranica, pa korisnici nesvesno unose svoje podatke direktno u ruke hakera. Ovakav pristup omogućava napadačima da u vrlo kratkom vremenu dobiju pristup velikom broju naloga.

Ono što ovaj novi talas napada čini posebno opasnim jeste to što se sve češće zloupotrebljava i dvofaktorska autentifikacija, koja je ranije smatrana dodatnom zaštitom, jer korisnici dobijaju lažne kodove ili obaveštenja koja ih navode da sami potvrde pristup napadačima. Na taj način čak i ljudi koji misle da su dobro zaštićeni mogu postati žrtve ako ne prepoznaju manipulaciju u realnom vremenu. Stručnjaci ističu da se radi o znatno sofisticiranijoj verziji phishing napada nego ranije.

Hakeri šalju poruke koje deluju hitno

Pored tehničkih metoda, hakeri sve više koriste i psihološke trikove, pa korisnicima šalju poruke koje deluju hitno, kao što su upozorenja da im je nalog “privremeno blokiran” ili da je došlo do “sumnjive aktivnosti”. Takve poruke izazivaju paniku i navode ljude da brzo kliknu na link bez razmišljanja, što je upravo cilj napadača. U takvim situacijama, samo nekoliko sekundi nepažnje može dovesti do potpunog gubitka kontrole nad profilom.

Stručnjaci upozoravaju da su ovakvi napadi sve češći jer se lako automatizuju i mogu da se šalju milionima korisnika istovremeno, bez obzira na njihovu lokaciju ili nivo znanja o tehnologiji. Facebook ostaje glavna meta jer se na ovoj platformi nalaze ogromne količine ličnih podataka, fotografija i komunikacija koje imaju visoku vrednost na crnom tržištu. Zbog toga napadači stalno razvijaju nove metode kako bi zaobišli zaštitu.

Kompromitovan Facebook nalog otvara vrata i drugim nalozima

Poseban problem predstavlja činjenica da mnogi korisnici koriste iste lozinke na više servisa, pa kompromitovan Facebook nalog često otvara vrata i drugim nalozima, uključujući mejl i online bankarstvo. Stručnjaci savetuju da se koristi različita i kompleksna lozinka za svaki servis, kao i da se redovno proveravaju prijave sa nepoznatih uređaja. Takođe se preporučuje aktiviranje svih dostupnih sigurnosnih opcija.

Dodatni rizik predstavlja i sve veća upotreba lažnih aplikacija i ekstenzija koje se predstavljaju kao “Facebook alati”, a zapravo služe za krađu podataka. Korisnici ih često instaliraju misleći da dobijaju dodatne funkcije, dok u pozadini softver prikuplja njihove informacije i šalje ih napadačima. Ovakvi slučajevi su sve prisutniji i teško se uočavaju bez stručne analize.

Nikada ne unosite podatke preko linkova iz poruka ili mejlova

Sajber bezbednosne kompanije navode da se trend napada ne smanjuje, već naprotiv raste iz meseca u mesec, jer se hakeri sve više oslanjaju na automatizovane sisteme i veštačku inteligenciju. To im omogućava da kreiraju uverljivije poruke i lažne stranice koje je sve teže razlikovati od originala. Zbog toga se i prosečni korisnici sve teže snalaze u prepoznavanju prevara.

Stručnjaci savetuju da se nikada ne unose podaci preko linkova iz poruka ili mejlova, već isključivo direktnim ulaskom na zvanični sajt ili aplikaciju. Takođe se preporučuje dodatna provera URL adrese, jer lažne stranice često imaju male razlike koje se lako previde.

Na kraju, upozorava se da će ovakvi napadi u budućnosti biti još češći i sofisticiraniji, jer se tehnologija razvija istovremeno na obe strane, i kod zaštite i kod napadača. Korisnici će zato morati da budu sve pažljiviji i informisaniji kako bi zaštitili svoje digitalne identitete, u suprotnom, rizik od gubitka naloga i podataka nastavlja da raste.

