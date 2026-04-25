Gotovo da nema korisnika interneta koji bar jednom nije uključio Incognito režim u Google Chrome misleći da tako čisti tragove svog pretraživanja. Međutim, malo ko zaista zna šta se u pozadini dešava kada se otvori ovaj mod i koliko je njegova uloga zapravo ograničena. Upravo zbog toga Incognito je postao jedna od najpogrešnije shvaćenih opcija na internetu.

Iako je ovaj režim već dugo popularan za privatno pretraživanje, prema najnovijim informacijama, sada se fokus pomera ka praktičnosti i većoj transparentnosti, a promene bi uskoro mogle postati dostupne širom sveta kroz redovna ažuriranja.

Evo šta će se menjati za korisnike

Jedna od ključnih novina odnosi se na jasnije obaveštenje korisnicima o tome šta Incognito režim zapravo radi, ali i šta ne radi. Google želi da smanji zabunu i omogući korisnicima da bolje razumeju kako funkcioniše pregledanje bez čuvanja istorije, čime se uvodi više jasnoće u svakodnevno korišćenje ove opcije.

Pored toga, radi se na unapređenju načina na koji se brišu podaci nakon završetka sesije. Sistem će automatski uklanjati privremene fajlove i kolačiće još efikasnije, bez potrebe za dodatnim radnjama korisnika, što bi trebalo da ubrza rad pregledača i smanji opterećenje uređaja.

Posebno korisno za ljude koji koriste više naloga

Nova verzija donosi i bolju izolaciju između kartica koje su otvorene u Incognito režimu, tj. svaka sesija će biti dodatno odvojena, čime se smanjuje mogućnost mešanja podataka između različitih aktivnosti. Ova promena posebno je korisna za ljude koji koriste više naloga ili rade više stvari istovremeno.

Google takođe testira opcije koje omogućavaju lakše prebacivanje između običnog i Incognito režima bez gubitka otvorenih stranica. Cilj je da korisnici imaju fleksibilnije iskustvo i manje prekida u radu, a ovakva funkcionalnost mogla bi biti posebno korisna na mobilnim uređajima.

Dodatno će se proveravati sumnjivi fajlovi

U planu su i poboljšanja vezana za bezbednost preuzimanja fajlova u ovom režimu. Pregledač će dodatno proveravati sumnjive fajlove i upozoravati korisnike pre nego što ih preuzmu, čime se želi smanjiti rizik od instaliranja zlonamernog softvera.

Još jedna novina odnosi se na rad ekstenzija u Incognito režimu, gde će korisnici imati veću kontrolu nad tim koje dodatke žele da uključe. Naime, do sada su mnoge ekstenzije bile automatski isključene ili ograničene, dok će sada izbor biti fleksibilniji i prilagođen potrebama korisnika.

Očekujte značajno unapređenje

Stručnjaci ocenjuju da ove promene ne donose revoluciju, ali značajno unapređuju svakodnevno iskustvo korišćenja pregledača jer fokus više nije samo na privatnosti, već i na praktičnosti i brzini. To pokazuje kako se potrebe korisnika menjaju kroz vreme.

Iako se ne radi o velikoj transformaciji, jasno je da Google nastavlja da razvija Incognito režim kao važan deo svog pregledača. Korisnici mogu očekivati postepene promene koje će unaprediti način na koji surfuju internetom. Sve to ukazuje da će ovaj režim i dalje imati važnu ulogu u svakodnevnom korišćenju interneta.

