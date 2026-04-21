Na njegovo mesto dolazi Džon Ternus, dosadašnji viši potpredsednik za hardverski inženjering, prenosi CNN.

Kuk će zvanično napustiti poziciju 1. septembra, dok će do tada ostati na funkciji kako bi obezbedio stabilnu tranziciju. Nakon toga, preuzeće ulogu izvršnog predsednika upravnog odbora.

Došao nakon Džobsa

Tokom svog mandata, koji je započeo 2011. godine nakon odlaska Steva Džobsa, Kuk je transformisao Apple iz kompanije fokusirane na nekoliko ključnih proizvoda u tehnološkog giganta sa snažnim prisustvom u oblastima poput usluga, zdravlja i nosivih uređaja. Pod njegovim vođstvom, proizvodi kao što su Apple Watch i AirPods postali su globalni hitovi, dok je segment usluga prerastao u drugi najvažniji izvor prihoda kompanije.

Ipak, poslednjih godina Apple se suočava sa izazovima, posebno u oblasti veštačke inteligencije. Odlaganje unapređenja asistenta Siri i sporiji napredak u odnosu na konkurenciju poput OpenAI i Google-a izazvali su zabrinutost analitičara. Takođe, proizvodi poput Vision Pro naočara nisu ostvarili očekivani komercijalni uspeh.

Ostaje legenda, a ko je naslednik?

Kuk će ostati upamćen i po vođenju kompanije kroz ključne globalne izazove, uključujući pandemiju COVID-19 i trgovinske tenzije između SAD i Kine. Njegova sposobnost da balansira između politike, proizvodnje i inovacija bila je ključna za stabilnost Applea u turbulentnim vremenima.

Njegov naslednik, Ternus, deo je kompanije više od dve decenije i bio je uključen u razvoj ključnih proizvoda poput iPada i AirPods-a. Pred njim je izazovan zadatak, posebno u godinama koje dolaze, gde će fokus biti na veštačkoj inteligenciji i novim generacijama uređaja.

Promena na vrhu dolazi u trenutku kada Apple ulazi u novu fazu razvoja, a očekivanja od novog lidera su velika. Kako analitičari ističu, pritisak će biti ogroman, naročito kada je reč o inovacijama i konkurenciji u AI sektoru.