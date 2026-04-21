Francuske vlasti uputile su poziv tehnološkom milijarderu Ilonu Masku da se dobrovoljno pojavi na razgovoru u Parizu. Povod su optužbe da je funkcija veštačke inteligencije Grok, integrisana u društvenu mrežu X, korišćena za širenje velikog broja seksualizovanih dipfejk sadržaja. Slučaj je otvorio novo poglavlje u raspravi o granicama odgovornosti velikih tehnoloških platformi.

Za sada nije poznato da li će se Mask odazvati ovom pozivu. Istraga je već privukla značajnu pažnju javnosti, s obzirom na ozbiljnost optužbi i globalni uticaj platforme X. Ceo postupak već se posmatra kao potencijalni test granica između tehnologije, prava i političkog uticaja.

Istraga proširena na politički uticaj

Poziv je prvobitno izdat u februaru u okviru istrage pokrenute u januaru 2025. godine. U početku se slučaj odnosio na sumnje da je algoritam platforme X korišćen za potencijalno mešanje u političke procese u Francuskoj. Vremenom je fokus istrage proširen kako bi obuhvatio širi spektar digitalnih zloupotreba.

Kasnije je istraga proširena kako bi obuhvatila i širenje sadržaja koji uključuje poricanje holokausta, kao i distribuciju seksualizovanih dipfejkova putem AI četbotaGrok. Ovaj zaokret pokazuje koliko brzo se granice jedne tehnološke istrage mogu proširiti na više ozbiljnih krivičnih oblasti.

Pretresi i reakcije kompanije X

Početkom februara francuski tužioci izvršili su pretres kancelarija kompanije X u Parizu. Kompanija je reagovala oštro, odbacujući optužbe i nazivajući akciju politički motivisanom i zloupotrebom pravosudnog sistema. Napetost između regulatora i tehnološke kompanije tada je dodatno eskalirala.

U istom periodu, na razgovor su pozvani i Mask, kao i tadašnja izvršna direktorka Linda Jakarino, koji su u tom trenutku upravljali platformom. Mask je ovaj potez ocenio kao politički napad, dok je Jakarino kasnije napustila funkciju nakon dve godine na čelu kompanije. Ovaj razvoj događaja dodatno je pojačao pažnju javnosti na unutrašnju dinamiku rukovodstva platforme.

Teška krivična dela u fokusu istrage

Francuski tužioci razmatraju više potencijalnih krivičnih dela u okviru ovog slučaja. Među njima su saučesništvo u posedovanju materijala koji se odnosi na seksualno zlostavljanje dece, kao i poricanje zločina protiv čovečnosti. Takve optužbe svrstavaju ovaj slučaj među najosetljivije digitalne istrage u Evropi.

Prema navodima tužilaštva, čak i ako se pozvane osobe ne odazovu dobrovoljno, to neće zaustaviti dalji tok istrage. Detalji o tačnom vremenu i mestu planiranog razgovora sa Maskom nisu objavljeni. Poruka istražnih organa jasno pokazuje da proces neće zavisiti od pojedinačne saradnje aktera.

Međunarodna zabrinutost zbog Grok AI

Francuska istraga deo je šire međunarodne reakcije na način na koji Grok generiše sadržaj. Utvrđeno je da korisnici mogu jednostavnim tekstualnim komandama da kreiraju seksualizovane slike žena i dece, što je izazvalo ozbiljne kritike. Ova situacija dodatno otvara pitanje kontrole nad generativnim AI alatima.

Prema izveštaju organizacije Centar za suzbijanje digitalne mržnje, u periodu od 11 dana generisano je oko tri miliona takvih slika, uključujući i desetine hiljada koje potencijalno prikazuju decu. Pored Francuske, istrage su pokrenuli i britanski regulator za zaštitu podataka, kao i Evropska unija, fokusirajući se na moguće kršenje zakona i zaštitu privatnosti korisnika. Ovakvi podaci već sada menjaju način na koji se globalno posmatra odgovornost AI sistema.

