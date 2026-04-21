CEO kompanije Nvidia, Džensen Huang, oštro je reagovao tokom podcast razgovora kada je upitan o potencijalnim rizicima izvoza naprednih AI čipova u Kinu. Tema se brzo pretvorila u napetu raspravu o nacionalnoj bezbednosti i globalnoj tehnološkoj dominaciji.

Situacija je pokazala koliko su pitanja AI tehnologije postala direktno povezana sa geopolitikom i strateškom moći država.

Tokom gostovanja kod tehnološkog autora Dvarkeša Patela, Huang je reagovao vidno iznervirano na sugestiju da bi Kina mogla sustići SAD u AI razvoju. Posebno ga je pogodila tvrdnja da bi američke kompanije mogle izgubiti kinesko tržište. Njegova reakcija dodatno je naglasila koliko je konkurencija u AI sektoru postala lična i visoko emotivna tema za lidere industrije.

“Ne razgovarate sa gubitnikom”

Huang je direktno odbacio ideju da su Sjedinjene Države unapred u nepovoljnom položaju u Kini. Naglasio je da takav način razmišljanja smatra pogrešnim i štetnim za američku tehnološku industriju. Njegova izjava “ne razgovarate sa nekim ko je izgubio” brzo je postala jedna od najzapaženijih u razgovoru.

On je istakao da bi povlačenje Nvidije sa kineskog tržišta samo ubrzalo razvoj nezavisnog tehnološkog ekosistema u Kini. Prema njegovim rečima, ključ američke prednosti je globalna prisutnost njihovih čipova. Ovaj stav otkriva strategiju zadržavanja tehnološke dominacije kroz široku međunarodnu upotrebu američkih AI sistema.

Upozorenje na globalnu tehnološku podelu

Huang je upozorio da bi stvaranje dva odvojena AI ekosistema - američkog i kineskog - bilo izuzetno loš ishod za Sjedinjene Države. Naglasio je važnost otvorenih standarda i globalne saradnje. Prema njegovim rečima, fragmentacija tehnologije mogla bi usporiti inovacije i smanjiti ukupni napredak veštačke inteligencije.

On je dodao da Nvidia želi da svi AI programeri rade na američkom tehnološkom okviru, posebno u domenu open-source razvoja. Smatra da bi suprotna situacija oslabila američki ekosistem. Ova poruka odražava sve veći strah od podele digitalnog sveta na konkurentske tehnološke blokove.

Kina smanjuje američke AI čipove

U međuvremenu, kineske vlasti aktivno rade na smanjenju zavisnosti od američke AI tehnologije, posebno nakon pojačanih trgovinskih tenzija poslednjih godina. Fokus je na razvoju domaće industrije poluprovodnika. Ovaj trend predstavlja dugoročnu strategiju tehnološke samostalnosti i smanjenja spoljne zavisnosti.

Iako Nvidia trenutno ima snažnu poziciju na globalnom tržištu, brz razvoj kineske tehnološke industrije menja dugoročne projekcije. Analitičari upozoravaju da se balans moći u AI sektoru brzo menja. Upravo zbog toga, Huangove izjave dolaze u trenutku kada se globalna trka za AI dominaciju ubrzava do tačke ključanja.

Nvidia u centru globalne tenzije

Rasprava oko izvoza AI čipova u Kinu sve više prevazilazi okvire tehnološkog tržišta i postaje pitanje globalne strategije. Nvidia se tako našla u epicentru šireg sukoba između SAD i Kine oko kontrole nad budućnošću veštačke inteligencije. Ovakve debate pokazuju da AI više nije samo industrijska inovacija, već i alat međunarodnog političkog uticaja.

Huangov nastup u podcastu dodatno je podvukao koliko su pritisci na tehnološke lidere porasli u eri ubrzanog razvoja veštačke inteligencije. Svaka odluka o tržištima i pristupu tehnologiji sada ima potencijalne globalne posledice. U tom kontekstu, Nvidia se ne posmatra samo kao kompanija, već kao jedan od ključnih igrača u oblikovanju budućeg tehnološkog poretka.

