Slušaj vest

Osnivač Telegrama Pavel Durov poznat je kao jedan od najuticajnijih tehnoloških preduzetnika današnjice, ali njegovi počeci daleko su od uobičajene poslovne priče. U jednoj objavi otkrio je da je u mladosti bio strastveni igrač strateških kompjuterskih igara i da je čak osvajao i novčane nagrade na StarCraft turnirima. Ovaj detalj daje drugačiji uvid u to kako su se njegove rane navike kasnije pretočile u poslovni način razmišljanja.

Durov je naveo čitav niz legendarnih naslova kao što su Warcraft II, Command & Conquer, Transport Tycoon, Age of Empires, Civilization, Heroes of Might and Magic, SimCity i X-COM. Zanimljivo je da upravo te igre danas mnogi smatraju svojevrsnom “trening školom” za strateško razmišljanje i donošenje odluka.

Pavel Durov, osnivač Telegrama

Durov o veštinama koje su ga oblikovale

Prema njegovim rečima, upravo su strateške igre bile ključne za razvoj njegovog načina razmišljanja. One su ga, kako kaže, naučile planiranju, tajmingu, raspodeli resursa i upravljanju rizikom. Te veštine su kasnije postale temelj njegovog rada na platformama VK i Telegram.

Durov je istakao da se u tim igrama stalno donose odluke u uslovima neizvesnosti, što veoma podseća na realni poslovni svet. Svaki potez zahteva dugoročno razmišljanje i procenu više mogućih ishoda. Na taj način, igranje je za njega postalo praktičan trening za buduću karijeru.

Foto: Shutterstock

Neočekivana veza gejminga i preduzetništva

Sve više uspešnih preduzetnika i menadžera ističe sličnu povezanost između strateških igara i poslovnog razmišljanja. Takve igre zahtevaju fokus, analizu i sposobnost da se istovremeno prati više faktora. U tom smislu, one funkcionišu kao simulacija stvarnog upravljanja složenim sistemima.

Zanimljivo je da su igre iz devedesetih, koje su dugo smatrane samo zabavom, danas dobile novu vrednost kroz ovakva svedočenja. Durov je jedan od najpoznatijih primera koji tu vezu javno ističe. To dodatno podstiče debatu o tome kako digitalna zabava može uticati na razvoj realnih veština.

Foto: Shutterstock

Od “gubitka vremena” do poslovne prednosti

Strateške igre zahtevaju razmišljanje nekoliko poteza unapred, kao i upravljanje velikim brojem promenljivih u realnom vremenu. Upravo to je ono sa čime se lideri često suočavaju u poslovnom svetu. Zbog toga se sve češće preispituje granica između igre i profesionalne obuke.

Priča o Durovu pokazuje kako se navike iz mladosti mogu neočekivano pretvoriti u osnovu za globalni uspeh. Ono što je nekada delovalo kao zabava, danas se posmatra kao potencijalni trening za strateško razmišljanje. Time gejming dobija potpuno novu reputaciju u kontekstu razvoja budućih lidera.

Foto: Shutterstock

Rane igre oblikovale Telegram filozofiju

Posmatrajući Durovove kasnije projekte, mnogi analitičari primećuju sličnosti između njegovog gejming iskustva i dizajna Telegrama. Naglasak na brzini, kontroli i optimizaciji resursa podseća na principe strateških igara. To sugeriše da rani digitalni obrasci mogu imati dugoročan uticaj na način razmišljanja inovatora.

U tom kontekstu, njegov put od igrača do osnivača globalne platforme dobija novu dimenziju. Nije reč samo o hobiju iz mladosti, već o formativnom iskustvu koje je oblikovalo pristup tehnologiji. Takva perspektiva dodatno pojačava ideju da se budući lideri možda već danas razvijaju kroz digitalne svetove igara.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.