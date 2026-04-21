Kao jedan od vodećih eksperata u oblasti sportskih nauka i analize performansi, kako vidite  ulogu podataka i analitike u optimizaciji ljudskog potencijala? 

Podaci i analitika imaju sve značajniju ulogu u optimizaciji ljudskog potencijala, prije svega jer  omogućavaju da odluke donosimo preciznije i sa jasnim fokusom na individualne karakteristike.  Međutim, važno je naglasiti da podaci nijesu sami po sebi isključivo cilj, već oni predstavljaju alat  koji nam pomaže da bolje razumijemo probleme, postavljamo prava pitanja i donesimo adekvatne odluke. Njihova najveća vrijednost ogleda se u personalizaciji, tako da danas imamo  mnogo više mogućnosti da pratimo sposobnosti i karakteristike pojedinca i pravovremeno  prepoznamo individualne promjene. Svaki sportista reaguje drugačije na trening, opterećenje i  oporavak, pa kvalitetna analitika omogućava da pristup bude prilagođen konkretnom pojedincu,  a ne prosjeku. Na kraju, važno je istaći da količina podataka sama po sebi ne donosi benefite,  ključ je u uspostavljanju adekvatnog sistema praćenja i izvlačenju ciljanih uvida koji vode ka  održivom i dugoročnom razvoju sportskog učinka. 

Integracija nauke, tehnologije i ljudskih sposobnosti postaje sve važnija - koji su ključni  faktori za postizanje tog balansa? 

Adekvatan balans između nauke, tehnologije i ljudskih sposobnosti postiže se onda kada čovjek  ostaje u centru ovog integrisanog sistema. Iako tehnologija danas pruža izuzetne mogućnosti,  ona ne bi smjela da zamijeni čovjekov stručni sud i iskustvo, već isključivo da ga tehnički podrži u  poslu kojim se bavi. Ključni faktori koje bi trebalo istaći se ogledaju u kvalitetnoj interpretaciji podataka, zatim interdisciplinarnoj i inter-sektorskoj saradnji i odgovornom korišćenju 

tehnologije. Stoga, uloga ljudskog faktora je i dalje nezamjenjiva, a podaci bez konteksta mogu  biti pogrešno shvaćeni. Najbolji rezultati dolaze iz spoja naučne preciznosti i ljudske intuicije, upravo tu se nalazi pravi balans, a tehnologija mora ostati na poziciji alata koji se koristi kao  podrška u navedenom procesu.

Kroz Vaš rad na PASTECHL konferenciji, koliko je važno povezivanje akademske zajednice i  industrije za razvoj inovacija u sportu i esportu? 

Povezivanje akademske zajednice i industrije je ključno za razvoj inovacija u sportu, uključujući i  esport. Akademska zajednica donosi metodološku utemeljenost i potvrdu da nešto zaista  funkcioniše, dok industrija omogućava brzu primjenu i razvoj konkretnih rješenja u praksi. Bez  saradnje akademske zajednice i industrije neizbježno je da dobijemo ili teoriju bez primjene, ili  rješenja bez dovoljno naučne osnove. Upravo su iz tog razloga, platforme poput konferencija 

izuzetno važne, jer omogućavaju susret predstavnika iz akademske zajednice i industrije gdje se  pokreće svrsishodna razmjena ideja i stvaranje neophodnih partnerstava iz kojih nastaju stvarne  inovacije.

Esports i tradicionalni sport se sve više približavaju - na koji način naučna istraživanja mogu  doprinijeti toj integraciji? 

I dalje postoje brojne debate i podijeljena mišljenja kada je riječ o približavanju esporta i  tradicionalnog sporta. Međutim, jasno je da ove dvije oblasti dijele ključne elemente sportskog  učinka, poput donošenja odluka, upravljanja stresom, pažnje i timske koordinacije, tako da je  neosporno da se njihovo približavanje dešava sa osnovanim razlogom. Upravo tu naučna  istraživanja imaju važnu ulogu, jer omogućavaju da se ovaj proces posmatra objektivno i bez  predrasuda, kroz sistematsku analizu i razumijevanje specifičnosti obje oblasti. Važno je naglasiti  da integraciju ne treba posmatrati kao izjednačavanje, već kao priliku za razmjenu znanja i razvoj  novih, savremenih pristupa unaprjeđenju sportskog učinka. 

Kao moderator panela „Optimizacija performansi: nauka, podaci i ljudski potencijal“ na  Montenegro Future Festivalu, koje ključne uvide i teme publika može da očekuje? 

Publika može da očekuje konkretan, dinamičan i savremen razgovor o tome kako nauka, podaci i  ljudski potencijal zajedno oblikuju sportski učinak. Panel će biti strukturiran tako da obuhvati  ključne aspekte sportskog učinka, od osnovnih principa i razumijevanja ljudskog potencijala,  preko uloge podataka i tehnologije, pa sve do njihove konkretne primjene u praksi i pogleda u  budućnost. Govorićemo o tome kako se podaci zaista koriste u donošenju odluka, ali i o tome  gdje su granice tehnologije i da li nas ona zaista čini boljima ili samo preciznijima u mjerenju.  Poseban fokus biće na odnosu između objektivnih mjerenja i ljudskog faktora, koji i dalje ostaje  presudan. Jedan od ciljeva biće i da otvorimo diskusiju o izazovima u praksi i damo odgovore na  pitanje da li postoji jaz između znanja i implementacije, ali i šta možemo očekivati u narednih  nekoliko godina kada je riječ o razvoju sportskog učinka. Na kraju, cilj panela je da pokaže kako  možemo koristiti nauku i tehnologiju na način koji nas ne udaljava od čovjeka, već mu pomaže da  dostigne svoj puni potencijal.

Ne propustiteVestiŠoć o MFF: Vrednost kompanija koje dolaze u Bar premašuje jedan trilion
Filip Šoć.jpg
KošarkaČUVENA CRNOGORKA OTVORILA DUŠU! Jelena Dubljević: "Volela bih da sam imala šansu da u Crnoj Gori gradim svoju karijeru"
Jelena Dubljević foto.jpg
VestiDipeš Makvana uoči MFF: Kako tehnologija pretvara esport u globalni biznis
dipesh-makwana-524287-830x553.jpg
VestiEsport kao nova svetska arena: Vlado Marinescu o pravilima, moći i rastu industrije
Vlad Marinescu predsjednik IESF (3).jpg