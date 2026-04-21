Kao jedan od vodećih eksperata u oblasti sportskih nauka i analize performansi, kako vidite ulogu podataka i analitike u optimizaciji ljudskog potencijala?

Podaci i analitika imaju sve značajniju ulogu u optimizaciji ljudskog potencijala, prije svega jer omogućavaju da odluke donosimo preciznije i sa jasnim fokusom na individualne karakteristike. Međutim, važno je naglasiti da podaci nijesu sami po sebi isključivo cilj, već oni predstavljaju alat koji nam pomaže da bolje razumijemo probleme, postavljamo prava pitanja i donesimo adekvatne odluke. Njihova najveća vrijednost ogleda se u personalizaciji, tako da danas imamo mnogo više mogućnosti da pratimo sposobnosti i karakteristike pojedinca i pravovremeno prepoznamo individualne promjene. Svaki sportista reaguje drugačije na trening, opterećenje i oporavak, pa kvalitetna analitika omogućava da pristup bude prilagođen konkretnom pojedincu, a ne prosjeku. Na kraju, važno je istaći da količina podataka sama po sebi ne donosi benefite, ključ je u uspostavljanju adekvatnog sistema praćenja i izvlačenju ciljanih uvida koji vode ka održivom i dugoročnom razvoju sportskog učinka.

Integracija nauke, tehnologije i ljudskih sposobnosti postaje sve važnija - koji su ključni faktori za postizanje tog balansa? Adekvatan balans između nauke, tehnologije i ljudskih sposobnosti postiže se onda kada čovjek ostaje u centru ovog integrisanog sistema. Iako tehnologija danas pruža izuzetne mogućnosti, ona ne bi smjela da zamijeni čovjekov stručni sud i iskustvo, već isključivo da ga tehnički podrži u poslu kojim se bavi. Ključni faktori koje bi trebalo istaći se ogledaju u kvalitetnoj interpretaciji podataka, zatim interdisciplinarnoj i inter-sektorskoj saradnji i odgovornom korišćenju tehnologije. Stoga, uloga ljudskog faktora je i dalje nezamjenjiva, a podaci bez konteksta mogu biti pogrešno shvaćeni. Najbolji rezultati dolaze iz spoja naučne preciznosti i ljudske intuicije, upravo tu se nalazi pravi balans, a tehnologija mora ostati na poziciji alata koji se koristi kao podrška u navedenom procesu.

Kroz Vaš rad na PASTECHL konferenciji, koliko je važno povezivanje akademske zajednice i industrije za razvoj inovacija u sportu i esportu? Povezivanje akademske zajednice i industrije je ključno za razvoj inovacija u sportu, uključujući i esport. Akademska zajednica donosi metodološku utemeljenost i potvrdu da nešto zaista funkcioniše, dok industrija omogućava brzu primjenu i razvoj konkretnih rješenja u praksi. Bez saradnje akademske zajednice i industrije neizbježno je da dobijemo ili teoriju bez primjene, ili rješenja bez dovoljno naučne osnove. Upravo su iz tog razloga, platforme poput konferencija izuzetno važne, jer omogućavaju susret predstavnika iz akademske zajednice i industrije gdje se pokreće svrsishodna razmjena ideja i stvaranje neophodnih partnerstava iz kojih nastaju stvarne inovacije.