Profesor Stevo Popović uoči MFF: Kako nauka i tehnologija oblikuju sportski učinak?
Kao jedan od vodećih eksperata u oblasti sportskih nauka i analize performansi, kako vidite ulogu podataka i analitike u optimizaciji ljudskog potencijala?
Podaci i analitika imaju sve značajniju ulogu u optimizaciji ljudskog potencijala, prije svega jer omogućavaju da odluke donosimo preciznije i sa jasnim fokusom na individualne karakteristike. Međutim, važno je naglasiti da podaci nijesu sami po sebi isključivo cilj, već oni predstavljaju alat koji nam pomaže da bolje razumijemo probleme, postavljamo prava pitanja i donesimo adekvatne odluke. Njihova najveća vrijednost ogleda se u personalizaciji, tako da danas imamo mnogo više mogućnosti da pratimo sposobnosti i karakteristike pojedinca i pravovremeno prepoznamo individualne promjene. Svaki sportista reaguje drugačije na trening, opterećenje i oporavak, pa kvalitetna analitika omogućava da pristup bude prilagođen konkretnom pojedincu, a ne prosjeku. Na kraju, važno je istaći da količina podataka sama po sebi ne donosi benefite, ključ je u uspostavljanju adekvatnog sistema praćenja i izvlačenju ciljanih uvida koji vode ka održivom i dugoročnom razvoju sportskog učinka.
Integracija nauke, tehnologije i ljudskih sposobnosti postaje sve važnija - koji su ključni faktori za postizanje tog balansa?
Adekvatan balans između nauke, tehnologije i ljudskih sposobnosti postiže se onda kada čovjek ostaje u centru ovog integrisanog sistema. Iako tehnologija danas pruža izuzetne mogućnosti, ona ne bi smjela da zamijeni čovjekov stručni sud i iskustvo, već isključivo da ga tehnički podrži u poslu kojim se bavi. Ključni faktori koje bi trebalo istaći se ogledaju u kvalitetnoj interpretaciji podataka, zatim interdisciplinarnoj i inter-sektorskoj saradnji i odgovornom korišćenju
tehnologije. Stoga, uloga ljudskog faktora je i dalje nezamjenjiva, a podaci bez konteksta mogu biti pogrešno shvaćeni. Najbolji rezultati dolaze iz spoja naučne preciznosti i ljudske intuicije, upravo tu se nalazi pravi balans, a tehnologija mora ostati na poziciji alata koji se koristi kao podrška u navedenom procesu.
Kroz Vaš rad na PASTECHL konferenciji, koliko je važno povezivanje akademske zajednice i industrije za razvoj inovacija u sportu i esportu?
Povezivanje akademske zajednice i industrije je ključno za razvoj inovacija u sportu, uključujući i esport. Akademska zajednica donosi metodološku utemeljenost i potvrdu da nešto zaista funkcioniše, dok industrija omogućava brzu primjenu i razvoj konkretnih rješenja u praksi. Bez saradnje akademske zajednice i industrije neizbježno je da dobijemo ili teoriju bez primjene, ili rješenja bez dovoljno naučne osnove. Upravo su iz tog razloga, platforme poput konferencija
izuzetno važne, jer omogućavaju susret predstavnika iz akademske zajednice i industrije gdje se pokreće svrsishodna razmjena ideja i stvaranje neophodnih partnerstava iz kojih nastaju stvarne inovacije.
Esports i tradicionalni sport se sve više približavaju - na koji način naučna istraživanja mogu doprinijeti toj integraciji?
I dalje postoje brojne debate i podijeljena mišljenja kada je riječ o približavanju esporta i tradicionalnog sporta. Međutim, jasno je da ove dvije oblasti dijele ključne elemente sportskog učinka, poput donošenja odluka, upravljanja stresom, pažnje i timske koordinacije, tako da je neosporno da se njihovo približavanje dešava sa osnovanim razlogom. Upravo tu naučna istraživanja imaju važnu ulogu, jer omogućavaju da se ovaj proces posmatra objektivno i bez predrasuda, kroz sistematsku analizu i razumijevanje specifičnosti obje oblasti. Važno je naglasiti da integraciju ne treba posmatrati kao izjednačavanje, već kao priliku za razmjenu znanja i razvoj novih, savremenih pristupa unaprjeđenju sportskog učinka.
Kao moderator panela „Optimizacija performansi: nauka, podaci i ljudski potencijal“ na Montenegro Future Festivalu, koje ključne uvide i teme publika može da očekuje?
Publika može da očekuje konkretan, dinamičan i savremen razgovor o tome kako nauka, podaci i ljudski potencijal zajedno oblikuju sportski učinak. Panel će biti strukturiran tako da obuhvati ključne aspekte sportskog učinka, od osnovnih principa i razumijevanja ljudskog potencijala, preko uloge podataka i tehnologije, pa sve do njihove konkretne primjene u praksi i pogleda u budućnost. Govorićemo o tome kako se podaci zaista koriste u donošenju odluka, ali i o tome gdje su granice tehnologije i da li nas ona zaista čini boljima ili samo preciznijima u mjerenju. Poseban fokus biće na odnosu između objektivnih mjerenja i ljudskog faktora, koji i dalje ostaje presudan. Jedan od ciljeva biće i da otvorimo diskusiju o izazovima u praksi i damo odgovore na pitanje da li postoji jaz između znanja i implementacije, ali i šta možemo očekivati u narednih nekoliko godina kada je riječ o razvoju sportskog učinka. Na kraju, cilj panela je da pokaže kako možemo koristiti nauku i tehnologiju na način koji nas ne udaljava od čovjeka, već mu pomaže da dostigne svoj puni potencijal.