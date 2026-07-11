Slušaj vest

Danas se prisluškivanje telefona uglavnom sprovodi u okviru zakonskih procedura i uz odobrenje nadležnih institucija, najčešće tokom ozbiljnih istraga koje se odnose na kriminal ili bezbednosne pretnje, pa u tom procesu učestvuju i telekomunikacione, koje tehnički omogućavaju pristup komunikaciji kada za to postoji sudski nalog. Takve mere nisu nasumične i ne primenjuju se na obične građane bez razloga, već su deo strogo kontrolisanog sistema.

Sa druge strane, postoje i priče o ilegalnom prisluškivanju, ali ono je znatno ređe i zahteva određeno tehničko znanje, pristup opremi i često fizički kontakt sa uređajem ili linijom, što ga čini daleko manje dostupnim nego što se ponekad misli. U savremenim digitalnim mrežama takvi pokušaji su dodatno otežani zbog sigurnosnih sistema i kontrole pristupa. Ipak, u teoriji, kao i kod svake tehnologije, zloupotrebe nisu u potpunosti nemoguće.

Foto: Profimedia

Šta znači kada čujemo šum ili eho za vreme razgovora?

Jedan od razloga zašto ljudi posumnjaju na prisluškivanje jesu razni zvukovi u slušalici, poput šuma, eha ili kratkih prekida, koji se često pogrešno tumače kao znak da neko prati razgovor, iako su u većini slučajeva posledica tehničkih problema u mreži ili kvaliteta veze. Slično važi i za kašnjenje u razgovoru ili povremeno seckanje, što je danas najčešće povezano sa signalom ili opterećenjem mreže. Upravo ti svakodnevni problemi često stvaraju nepotrebnu sumnju.

Važno je naglasiti da savremeno, profesionalno prisluškivanje ne ostavlja očigledne tragove koje bi korisnik mogao lako da primeti, jer se odvija na nivou mreže i sistema, a ne kroz zvuke ili smetnje koje bi bile čujne tokom razgovora. To znači da znaci na koje se ljudi oslanjaju najčešće nisu pouzdan pokazatelj bilo kakvog nadzora. Drugim rečima, ako bi nadzor zaista postojao, verovatno ne bi bio primetan na način na koji mnogi očekuju.

Foto: Shutterstock

Zabrinutost građana nije baš bez osnova

Stručnjaci ističu da je u današnje vreme daleko veći fokus na digitalnom praćenju putem aplikacija, naloga i internet aktivnosti nego na klasičnom prisluškivanju telefonskih razgovora, jer su podaci koje ostavljamo na internetu često vredniji i lakše dostupni. Upravo zato se bezbednost sve više vezuje za lozinke, naloge i uređaje, a ne samo za telefonske linije.

Uprkos tome, zabrinutost građana nije bez osnova, jer istorija pokazuje da su sistemi nadzora postojali i razvijali se paralelno sa tehnologijom, ali je razlika u tome što su danas mnogo strože regulisani zakonima i podložni kontroli. U većini zemalja, uključujući i našu, neovlašćeno prisluškivanje predstavlja ozbiljno krivično delo. Time se nastoji zaštititi privatnost građana i sprečiti zloupotrebe. Ipak, psihološki faktor igra veliku ulogu, jer sama ideja da neko može imati uvid u privatne razgovore stvara osećaj nelagode i nepoverenja prema tehnologiji. Ljudi često povezuju različite slučajnosti sa mogućim nadzorom, iako za to nema stvarnih dokaza.

Foto: Shutterstock

Obratite pažnju ako primetite nepoznate aplikacije

Iako ne postoji jasan i pouzdan znak da je mobilni telefon prisluškivan, jer se pravo (profesionalno) prisluškivanje radi neprimetno preko mreže, postoje neke situacije koje ljudi često povezuju sa tim. Na primer, ako se telefon brzo prazni, greje ili radi sporije nego ranije, to može delovati sumnjivo, ali u praksi je skoro uvek posledica aplikacija koje rade u pozadini, starog sistema ili baterije koja slabi. Slično važi i za čudne zvuke tokom poziva, poput eha ili prekida, što je mnogo češće problem sa signalom ili mrežom nego bilo kakav nadzor.

Jedina situacija koja bi mogla biti realno zabrinjavajuća jeste ako neko ima fizički pristup vašem telefonu i instalira zlonamerni softver, jer tada uređaj može pokazivati neobično ponašanje kao što su nepoznate aplikacije, poruke koje niste slali ili promene u podešavanjima. Čak i tada, to nije klasično prisluškivanje poziva, već više oblik špijuniranja kroz aplikacije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: