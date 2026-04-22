Slušaj vest

Britanski regulator za komunikacije, Ofcom, započeo je istragu protiv aplikacije Telegram nakon što su se pojavili dokazi da se na toj platformi deli sadržaj povezan sa seksualnim zlostavljanjem dece. Ovaj potez dolazi kao deo šire inicijative Ujedinjenog Kraljevstva da se smanji izloženost dece štetnim sadržajima na internetu.

Istraga se uklapa u napore države da uvede jasniju odgovornost za digitalne platforme. Iako je zakon iz 2023. godine, Online Safety Act, već postavio stroža pravila za kompanije poput Facebook, YouTube i TikTok, vlasti smatraju da je potrebno učiniti još više kako bi se zaštitili najmlađi korisnici.

Foto: Shutterstock

Vlada traži oštrije mere

Premijer Keir Starmer sve glasnije zahteva dodatne korake od tehnoloških kompanija. Vlada razmatra čak i mogućnost zabrane korišćenja društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina, što bi predstavljalo jednu od najstrožih mera u Evropi.

Tokom nedavnog sastanka sa rukovodiocima tehnoloških firmi, Starmer je jasno poručio da kompanije moraju preuzeti veću odgovornost za sadržaj koji se pojavljuje na njihovim platformama. Ovaj pristup pokazuje odlučnost vlasti da pitanje bezbednosti dece postavi kao prioritet.

Foto: Shutterstock

Šta stoji iza istrage

Organizacija Canadian Centre for Child Protection dostavila je dokaze koji ukazuju na moguće širenje ilegalnog sadržaja na Telegramu. Nakon toga, Ofcom je sproveo sopstvenu procenu i odlučio da pokrene zvaničnu istragu. Ovaj potez dodatno pojačava pritisak na digitalne platforme da unaprede mehanizme kontrole sadržaja.

Regulator želi da utvrdi da li je Telegram prekršio svoje obaveze u vezi sa uklanjanjem nezakonitog sadržaja. Ukoliko se utvrdi da jeste, kompanija bi mogla da se suoči sa ozbiljnim posledicama u skladu sa važećim zakonima. Ishod istrage mogao bi da ima šire posledice po regulaciju društvenih mreža u budućnosti.

Foto: Shutterstock

Odgovor Telegrama i prethodne kazne

Kompanija Telegram odbacila je optužbe, tvrdeći da je još od 2018. godine gotovo u potpunosti eliminisala javno širenje ovakvog sadržaja uz pomoć naprednih algoritama za detekciju. Takođe su izrazili zabrinutost da bi istraga mogla biti deo šireg pritiska na platforme koje promovišu slobodu govora i privatnost.

Ipak, ovo nije prvi put da se Telegram suočava sa regulatorima. Ranije ove godine, australijski regulator za bezbednost na internetu kaznio je kompaniju zbog kašnjenja u odgovoru na pitanja o merama zaštite korisnika, što dodatno komplikuje njihovu poziciju.

Foto: Shutterstock

Kritike i šira istraga digitalnih platformi

Britanska organizacija Internet Watch Foundation, koja sarađuje sa Telegramom na uklanjanju štetnog sadržaja, upozorila je da trenutne mere nisu dovoljne. Prema njihovim navodima, mreže koje zloupotrebljavaju platformu i dalje su aktivne i zahtevaju odlučniji odgovor.

Pored Telegrama, Ofcom je pokrenuo istrage i protiv platformi Teen Chat i Chat Avenue zbog sumnje da ne pružaju adekvatnu zaštitu dece od predatora. Predstavnici regulatora naglašavaju da će kompanije koje ne ispune obaveze iz zakona snositi ozbiljne posledice, što potvrđuje i ranija kazna izrečena forumu 4chan.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.