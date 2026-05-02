Stručnjaci za bezbednost na internetu upozoravaju da su najopasniji oni izazovi koji podstiču fizičko ugrožavanje, poput ekstremnih testova izdržljivosti, opasnih skokova ili imitacija scena koje se viđaju na društvenim mrežama. Mladi često učestvuju u njima zbog pritiska vršnjaka ili želje za pažnjom, ne razmišljajući o mogućim povredama ili dugoročnim posledicama.

Pored fizičkih izazova, sve veći problem predstavljaju i psihološki rizični trendovi, koji utiču na samopouzdanje i mentalno zdravlje, jer podstiču poređenje, stres i osećaj pritiska da se bude u trendu po svaku cenu. Upravo takvi sadržaji često se brzo šire kroz aplikacije i kratke video formate, što dodatno povećava njihov uticaj.

“Blackout challenge” najpopularniji izazov kod nas

Jedan od aktuelnijih i opasnijih internet izazova koji se poslednjih godina povremeno pojavljuje u Srbiji jeste tzv. “Blackout challenge” (poznat i kao izazov gušenja), koji se širi preko društvenih mreža i kratkih video platformi, gde učesnici pokušavaju da zadrže dah ili se na kratko onesveste kako bi snimili reakciju ili dokaz za objavu.

Ovaj izazov je već ranije izazvao ozbiljne posledice širom sveta, a u regionu i Srbiji stručnjaci i mediji su više puta upozoravali da je posebno opasan jer mladi često ne shvataju granicu između “igre” i stvarnog rizika, pa dolazi do povreda, nesvestica i u najgorim slučajevima teških zdravstvenih posledica.

Deca i tinejdžeri pristaju na izazove zbog lajkova

Stručnjaci za bezbednost na internetu naglašavaju da se ovakvi trendovi brzo šire upravo zato što izgledaju izazovno i donose pažnju na mrežama, pa deca i tinejdžeri ulaze u njih zbog lajkova, pregleda i pritiska vršnjaka, bez realne procene opasnosti. Poseban problem je to što ovakvi izazovi ne izgledaju uvek opasno na prvi pogled, jer se često predstavljaju kao šala ili test izdržljivosti, ali posledice mogu biti ozbiljne već nakon nekoliko sekundi pogrešnog ponašanja, zbog čega se roditelji i škole sve češće upozoravaju da aktivno prate šta deca gledaju na internetu.

U Srbiji se uz ovaj izazov periodično pojavljuju i drugi rizični trendovi sa društvenih mreža, koji se brzo menjaju i nestaju, ali zajednički im je motiv da privuku pažnju i izazovu reakciju, što ih čini posebno opasnim u digitalnom okruženju gde se sadržaj širi ogromnom brzinom.

Popularan i "leteći supermen"

Jedan od aktuelnijih i kod nas poznatijih internet izazova u poslednje vreme jeste i tzv. “leteći supermen” izazov, koji se širio preko TikToka i drugih društvenih mreža, gde deca i tinejdžeri pokušavaju da izvedu skok ili leteći pokret uz pomoć druge osobe, a zatim u padu izgube kontrolu i snimaju se kako bi video izgledao što spektakularnije.

Ovaj izazov je postao posebno problematičan jer su u školama i među vršnjacima zabeležene povrede poput uganuća, preloma ruku i potresa mozga, pošto učesnici često ne procene pravilno pad ili ih druga osoba ne zadrži na vreme, pa ceo pokušaj fore za mreže završi ozbiljnim povredama.

Po gradu sve češće viđamo i kako snimaju "planking"

Poslednjih nekoliko nedelja svedoci smo pojave još jednog izazova koji se pojavljuje na društvenim mrežama tzv. “planking” izazova, gde mladi pokušavaju da leže potpuno ukočeno kao “daska” na što neobičnijim i rizičnijim mestima, poput ograda, klupa, hauba automobila ili čak ivica mostova, kako bi snimili što zanimljiviju fotografiju ili video za TikTok i Instagram.

Ovakvi snimci su se povremeno pojavljivali u Beogradu, najčešće u centralnim gradskim ulicama gde su mladi tražili vizuelno upečatljive pozadine i snimali kratke klipove za društvene mreže, često bez razmišljanja o saobraćaju, prolaznicima ili sopstvenoj bezbednosti. U nekim slučajevima, snimanje je rađeno i na mestima sa velikim brojem ljudi, pa su prolaznici reagovali iznenađeno ili upozoravali učesnike da se sklone zbog opasnosti.

Problem je nastao kada su učesnici počeli da traže sve ekstremnije lokacije samo da bi dobili više pregleda i lajkova, pa su se dešavale situacije u kojima je dolazilo do padova, ogrebotina i ozbiljnijih povreda, posebno kada su se ovakvi pokušaji pravili pored saobraćajnica ili na visini, gde je i najmanji gubitak ravnoteže mogao da bude opasan.

