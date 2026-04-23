Slušaj vest

Tesla podigla je planirane investicije za 2026. godinu na više od 25 milijardi dolara, što predstavlja jedan od najvećih investicionih ciklusa u njenoj istoriji. Fokus se brzo pomera sa klasične proizvodnje električnih automobila ka veštačkoj inteligenciji, robotici i razvoju sopstvenih čipova. Time Tesla sve manje liči na tradicionalnog proizvođača automobila, a sve više na tehnološku kompaniju koja se kladi na budućnost.

Ilon Mask otvoreno poručuje da su ovi troškovi “strateški opravdani” jer bi trebalo da otvore potpuno nove izvore prihoda. Međutim, tržište nije reagovalo jedinstveno - deo investitora vidi viziju, dok drugi vide prevelik rizik i dug period povraćaja. Rezultat je bio trenutni pritisak na akcije nakon objave planova.

Kompanija Tesla Foto: Shutterstock

Od automobila ka inteligentnim mašinama

Ilon Mask sve jasnije gura Teslu ka svetu u kojem automobili više nisu centralni proizvod, već deo šire mreže autonomnih sistema. Fokus se prebacuje na vozila bez vozača, humanoidne robote i softver koji bi trebalo da donese odlučujuću prednost u veštačkoj inteligenciji. Ova tranzicija menja samu definiciju kompanije.

U praksi, to znači da Tesla ulazi u područja koja su i tehnološki i finansijski neizvesna. Projekti su ambiciozni, ali još uvek daleko od masovne primene. Upravo ta razlika između vizije i realnosti postaje ključna tačka napetosti oko kompanije.

Foto: Shutterstock

Rezultati koji smiruju, ali ne uklanjaju pritisak

U prvom kvartalu Tesla je iznenadila tržište pozitivnim slobodnim novčanim tokom, iako su očekivanja bila znatno pesimističnija. To pokazuje da kompanija i dalje uspeva da drži troškove pod kontrolom uprkos agresivnim ulaganjima. Za mnoge analitičare to je bio znak stabilnosti u turbulentnom periodu.

Prihodi su bili blizu očekivanih, dok su isporuke vozila blago porasle u odnosu na prošlu godinu. Ipak, prognoze za ostatak godine ostaju pod znakom pitanja zbog jače konkurencije i smanjenih podsticaja za električna vozila. Tržište i dalje čeka jasniji signal u kom pravcu ide tražnja.

Foto: Shutterstock

Robotaksi i Cybercab

Jedan od najradikalnijih projekata Tesle je Cybercab - vozilo bez volana i pedala koje bi trebalo da funkcioniše potpuno autonomno. Ideja nije samo novi automobil, već platforma za robotaksi mrežu koja bi mogla da promeni način urbanog prevoza. Ako uspe, to bi značilo promenu celog transportnog modela.

Tesla već testira robotaksi usluge u nekoliko američkih gradova i planira širenje na nove lokacije. Ilon Mask najavljuje ubrzanje uvođenja, ali istorija kašnjenja ovakvih projekata ostavlja dozu opreza. Investitori zato balansiraju između potencijalne revolucije i poznatog rizika od odlaganja.

1/7 Vidi galeriju Najradikalniji projekat Tesle - Cybercab Foto: Shutterstock

Tržište koje postaje sve zahtevnije

Tesla više ne igra na terenu na kojem je bila dominantna bez ozbiljne konkurencije. Novi proizvođači nude jeftinije i tehnički konkurentne modele, što direktno pritiska prodaju i marže. Tržište električnih vozila postaje gušće i agresivnije nego ikada ranije.

Dodatni izazov predstavlja smanjenje državnih subvencija, koje su ranije bile važan pokretač rasta. To menja ekonomiju kupovine električnih vozila i otežava održavanje tempa rasta. Tesla zato pokušava da nadoknadi pritisak kroz tehnološki skok, a ne samo kroz prodaju automobila.

Foto: Shutterstock

Energetski biznis kao tihi pobednik

Dok se pažnja fokusira na robotiku i autonomna vozila, energetski segment Tesle tiho postaje jedan od najstabilnijih delova poslovanja. Reč je o baterijskim sistemima koji se koriste za skladištenje energije i stabilizaciju elektro-mreža. Ovaj segment sve više dobija strateški značaj.

Rast potražnje dolazi iz globalne tranzicije ka obnovljivim izvorima energije, koji zahtevaju pouzdano skladištenje viškova struje. Solarna i vetroenergija bez baterija ne mogu da funkcionišu stabilno na velikim mrežama. Upravo tu Tesla gradi svoj najtiši, ali potencijalno najstabilniji izvor rasta.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.