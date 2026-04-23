Po prvi put, ovaj model stiže najpre kao potpuno električni automobil, uz planirane hibridne i V8 verzije. Nova generacija donosi tehnološke inovacije koje značajno menjaju iskustvo vožnje i boravka u vozilu.

Električni početak i impresivne performanse

Prvi model koji stiže na tržište biće potpuno električni i7 60 xDrive. Opremljen sa dva elektromotora, razvija 536 konjskih snaga i ubrzava do 100 kmh za oko 4.8 sekundi. Maksimalna brzina je elektronski ograničena na 240 kmh.

Baterija kapaciteta do 115.5 kWh omogućava domet do oko 560 kilometara, uz poboljšanu energetsku gustinu zahvaljujući novim cilindričnim ćelijama. Poseban fokus stavljen je i na održivost, jer se baterije proizvode uz korišćenje obnovljivih izvora energije i recikliranih materijala.

Kabina budućnosti i digitalno iskustvo

Unutrašnjost nove Serije 7 više liči na luksuzni digitalni salon nego na klasičan automobil. Dominira veliki ekran koji se proteže preko vetrobrana, dok zadnja sedišta nude 31.3-inčni ekran nalik bioskopu, sa mogućnošću video poziva i povezivanja sa računarom.

Tu su i dodatni displeji za suvozača, kao i napredni head-up prikaz u 3D formatu. Sistem omogućava korišćenje aplikacija, striminga, pa čak i igrica, uz AI asistenta koji upravlja brojnim funkcijama vozila.

Više opcija pogona za različite vozače

Iako električni model dolazi prvi, BMW planira i druge verzije. Plug-in hibrid 750e xDrive kombinuje benzinski motor i elektromotor za ukupno 483 konjske snage, dok je u planu i M Performance verzija sa V8 motorom za ljubitelje klasičnih performansi.

Ova strategija pokazuje da proizvođač želi da zadrži širok spektar kupaca, od onih koji prelaze na električna vozila do tradicionalnih entuzijasta.

Dizajn koji privlači pažnju

Nova Serija 7 donosi upečatljiv dizajn sa osvetljenom maskom, dvodelnim farovima i naprednim LED tehnologijama. Opcioni kristalni farovi i specijalni svetlosni efekti dodatno naglašavaju luksuzni karakter vozila.

Unutrašnjost prati isti pristup, sa ambijentalnim osvetljenjem, panoramskim krovom i vrhunskim audio sistemom sa do 36 zvučnika. Kupci će moći da biraju i specijalne dvobojne kombinacije lakiranja koje zahtevaju višednevnu izradu.

Nova era luksuza na četiri točka

Sa ovom generacijom, BMW jasno pokazuje pravac u kojem ide automobilska industrija. Elektrifikacija, digitalizacija i personalizacija postaju ključni elementi luksuza.

Serija 7 više nije samo prevozno sredstvo, već tehnološka platforma koja spaja mobilnost, zabavu i poslovne funkcije u jednom prostoru, nagoveštavajući kako će izgledati automobili budućnosti.

