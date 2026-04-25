Korisnici u Srbiji sve češće prijavljuju lažne aplikacije koje na prvi pogled izgledaju potpuno bezazleno, ali u praksi mogu da predstavljaju ozbiljan bezbednosni rizik za korisnike mobilnih telefona. Stručnjaci upozoravaju da se ovakve aplikacije najčešće maskiraju u popularne servise i koriste poverenje ljudi kako bi došli do ličnih podataka ili kontrole nad uređajem.

Najveći problem nastaje kada korisnici žele da preuzmu popularne aplikacije besplatno ili u modifikovanoj verziji, pa ih skidaju sa neproverenih sajtova umesto zvaničnih prodavnica, što otvara vrata skrivenim programima koji mogu da rade u pozadini bez ikakvog vidljivog znaka. Upravo tada telefon može postati alat za prikupljanje podataka, slanje informacija ili prikazivanje lažnih stranica za krađu lozinki.

Problem i što telefon nastavlja normalno da radi

U Beograd i velikim gradovima ovakvi slučajevi postaju sve češći jer veliki broj ljudi koristi mobilne telefone za društvene mreže, bankarstvo i komunikaciju, pa je i veća verovatnoća da će neko kliknuti na “brzu instalaciju” ili link koji izgleda poznato, a napadači upravo računaju na brzinu i nepažnju korisnika.

Ovde je glavna poteškoća što maltene nikad odmah ne primetite da ste instalirali lažnu aplikaciju jer telefon nastavlja da radi normalno, dok se podaci postepeno prikupljaju u pozadini. Tek kasnije korisnici primete neobične aktivnosti, poput prijava sa nepoznatih lokacija ili nestanka novca, ali tada je šteta već napravljena.

Obratite pažnju na aplikacije poput WhatsApp Gold ili Instagram Pro

Među najčešćim primerima ovih lažnih aplikacija nalaze se lažne verzije poznatih aplikacija poput “WhatsApp Gold” ili “Instagram Pro”, koje se predstavljaju kao unapređene verzije originalnih platformi, ali zapravo nisu zvanične i često sadrže skriveni malver koji može da pristupi porukama, kontaktima i lozinkama. Pored njih, problem predstavljaju i takozvane “cleaner” aplikacije koje obećavaju ubrzanje telefona ili oslobađanje memorije, ali u pozadini prikupljaju podatke ili prikazuju agresivne reklame.

Posebno rizične su i lažne aplikacije koje imitiraju banke ili dostavne službe, jer korisnike navode da unesu lične podatke, PIN kodove ili informacije sa kartica, što može dovesti do direktne finansijske štete. U nekim slučajevima, takve aplikacije se šire putem SMS poruka ili sumnjivih linkova koji izgledaju kao hitna obaveštenja.

Opasne i besplatne igrice

Stručnjaci ističu da su čak i besplatne igrice sa neproverenih izvora potencijalno opasne, jer mogu sadržati skriveni kod koji radi u pozadini bez znanja korisnika, od prikazivanja reklama do praćenja aktivnosti ili pristupa telefonu. Dodatni rizik predstavljaju lažne verzije popularnih igrica koje se nude na neproverenim sajtovima kao “otključane” ili “premium”, a u stvarnosti mogu sadržati skriveni malver.

Stručnjaci upozoravaju i na sve češći problem tzv. “trojan” igrica, koje izgledaju potpuno funkcionalno i zabavno, ali služe kao maska za zlonamerni kod, pa korisnik mesecima ne primeti da mu telefon radi pod povećanim rizikom. Upravo zato se igre danas više ne posmatraju samo kao zabava, već i kao moguća ulazna tačka za digitalne napade ako se preuzimaju bez opreza.

Kako da se zaštitmo?

Pored preuzimanja aplikacija samo iz zvaničnih prodavnica, stručnjaci savetuju da korisnici redovno proveravaju koje dozvole su dali aplikacijama, jer mnogi ni ne znaju da neka igrica ili alat imaju pristup mikrofonu, lokaciji ili kontaktima bez stvarne potrebe. Važna mera opreza je i redovno ažuriranje telefona i aplikacija, jer bezbednosne zakrpe često zatvaraju propuste koje napadači pokušavaju da iskoriste.

Stručnjaci takođe preporučuju oprez pri kliktanju na linkove koji stižu kroz poruke, mejlove ili društvene mreže, čak i kada deluju kao da dolaze od poznatih servisa, jer se veliki broj napada danas oslanja upravo na lažna obaveštenja i imitacije pravih sajtova.

Na kraju, jedno od osnovnih pravila je izbegavanje instaliranja “modovanih” aplikacija i igrica koje obećavaju dodatne funkcije besplatno, jer se upravo iza takvih ponuda često kriju najveći rizici.

