Kompanija je potvrdila da testira novu aplikaciju pod nazivom "Instants", koja stavlja fokus na spontane, neobrađene fotografije koje nestaju nakon kratkog vremena. Ideja je jasna – manje pritiska, više autentičnosti i povratak osnovama društvenih mreža.

Fotografije bez filtera i uređivanja

Za razliku od klasičnog Instagrama, gde dominiraju pažljivo obrađene i stilizovane objave, Instants funkcioniše potpuno drugačije. Korisnici mogu napraviti fotografiju jednim klikom, bez mogućnosti uređivanja ili dodavanja sadržaja iz galerije.

Fotografije, poznate kao "instants", mogu sadržati samo osnovni tekst, ali ne i dodatne izmene. Nakon deljenja, sadržaj može da se vidi samo jednom i ostaje dostupan 24 sata, čime se podstiče spontanost i realan prikaz trenutka.

Nova mreža za bliže kontakte

Instants je dizajniran za komunikaciju sa užim krugom ljudi. Korisnici mogu deliti sadržaj sa međusobnim pratiocima ili listom "Close Friends", koja ostaje ista kao na Instagramu.

Aplikacija je trenutno dostupna u Španiji i Italiji, ali može da se koristi i kao deo postojeće Instagram aplikacije. Meta ističe da testira različite verzije kako bi videla šta korisnicima najviše odgovara.

Povratak korenima i borba sa konkurencijom

Instagram je tokom godina postao platforma preplavljena reklamama i influeserima, zbog čega je izgubio deo svoje prvobitne jednostavnosti. Instants je pokušaj da se vrati taj osećaj bliskosti i neformalnog deljenja.

Inspiraciju je očigledno pronašao u aplikacijama poput BeReal, Snapchata i Locketa, koje se fokusiraju na autentičan sadržaj. Ipak, ostaje pitanje da li će korisnici želeti još jednu aplikaciju, s obzirom na to da slične funkcije već postoje kroz Instagram Stories.

Foto: Shutterstock

Ipak, ostaje otvoreno pitanje kako će korisnici reagovati na ovakav pristup. Iako postoji jasna potreba za autentičnijim sadržajem, mnogi su već navikli na uređene objave i pažljivo birane kadrove. Upravo zbog toga, uspeh aplikacije "Instants" zavisiće od toga da li će korisnici biti spremni da se odreknu filtera i prihvate spontanost kao novu normu. Ako Instagram uspe da pronađe pravi balans između privatnosti, jednostavnosti i zabave, ova funkcija bi mogla da označi početak nove ere društvenih mreža.

