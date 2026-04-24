EU šokirana šta joj rade Temu i Shein

Slušaj vest

Iako se u javnosti najviše govori o paušalnoj naknadi od oko 3 evra, suština promene je znatno kompleksnija.

Kako se zapravo obračunava nova naknada?

Ključna novina je da se carinska dažbina više ne posmatra po paketu kao celini, već po "tarifnoj kategoriji proizvoda". To znači da više različitih artikala u jednoj pošiljci može generisati više pojedinačnih dažbina.

Na primer: dva identična proizvoda znače jedna dažbina, dok različite vrste robe znače više dažbina. Ovakav model je uveden kako bi se sprečilo veštačko grupisanje robe u jedan paket radi izbegavanja troškova.

Dodatni troškovi koji dolaze "ispod radara"

Pored osnovne naknade, novi sistem ostavlja prostor za dodatne troškove koji će u praksi igrati veliku ulogu:

administrativne takse za obradu pošiljaka

logističke "handling" naknade, koje se procenjuju na oko 1 do 2 evra po paketu

troškovi koje naplaćuju poštanski i kurirski operateri

U zbiru, ovi troškovi često mogu premašiti samu osnovnu dažbinu.

Temu Foto: Shutterstock

Nova odgovornost platformi

Velike e-commerce platforme poput Temu, Shein i AliExpress suočavaju se sa značajnim promenama.

Prema novim pravilima: platforme se tretiraju kao "formalni uvoznici", snose veću odgovornost za bezbednost proizvoda, moraju obezbediti usklađenost sa EU standardima i odgovorne su za tačnost deklaracija.

To znači da će deo troškova biti prebačen na same platforme, ali i na krajnje kupce kroz više cene.

Zašto EU ide ka potpunom ukidanju olakšica?

Ova reforma je deo dugoročnog plana. Evropska unija planira da do 2028. godine u potpunosti ukine olakšice za male pošiljke i uvede sistem u kojem će sva roba, bez obzira na vrednost, biti podložna standardnim carinskim pravilima.

Razlozi su jasni: ogroman rast broja pošiljaka na godišnjem nivou, pritisak domaćih proizvođača i trgovaca, potreba za boljom kontrolom kvaliteta i bezbednosti robe, smanjenje poreskih gubitaka.Trenutne mere su samo prelazna faza ka strožem sistemu.

Foto: Shutterstock

Šta to znači za tržište u narednom periodu?

U naredne dve godine očekuju se sledeći trendovi: postepeni rast cena na globalnim platformama, uključivanje poreza i dažbina direktno u cenu proizvoda, razvoj EU skladišta radi izbegavanja dodatnih troškova, kao i pad broja malih i impulsivnih narudžbina.

Kupci u Srbiji će, i bez članstva u EU, osetiti gotovo iste posledice.

Kraj jedne ere

Dosadašnji model online kupovine zasnovan na ekstremno jeftinim pošiljkama iz Azije ulazi u završnu fazu.

Nova pravila ne znače kraj e-trgovine, ali znače kraj njenog najjeftinijeg oblika. U narednom periodu presudni će biti transparentnost cena, pouzdanost isporuke i kvalitet proizvoda, a ne samo niska cena.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.