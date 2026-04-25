Globalna auto-industrija ušla je u novu fazu elektrifikacije u kojoj se od proizvođača očekuje ne samo inovacija i veći domet, već i apsolutna sigurnost sistema koji su do pre nekoliko godina bili potpuno nepoznati klasičnim automobilima. Električni automobili danas više nisu eksperiment, već masovno sredstvo prevoza, ali upravo ta brza ekspanzija otvara i nova pitanja o pouzdanosti tehnologije koja stoji iza njih.

U centru najnovijih zabrinutosti našao se proizvođač Volvo Cars, nakon što su u javnost dospele informacije o potencijalnom riziku od pregrevanja baterija u pojedinim električnim modelima, što je dovelo do povlačenja velikog broja vozila i dodatnih bezbednosnih preporuka za vlasnike. Iako za sada nema potvrđenih slučajeva požara, sama mogućnost takvog scenarija bila je dovoljna da izazove globalnu pažnju i otvori raspravu o granicama bezbednosti u modernim EV sistemima.

Proizvođač izdao neuobičajeno upozorenje vlasnicima

Prema zvaničnim informacijama, problem se odnosi na visokonaponske baterijske module koji u retkim slučajevima mogu da se pregreju tokom punjenja, naročito kada se baterija puni do 100 odsto kapaciteta. Zbog toga je proizvođač izdao neuobičajeno upozorenje vlasnicima da ograniče punjenje na 70 odsto kapaciteta dok se ne izvrši trajna popravka.

Dodatno, vlasnicima je savetovano i da vozila ne ostavljaju u zatvorenim garažama tokom punjenja, već na otvorenom prostoru, kao dodatnu meru predostrožnosti. Iako za sada nije zabeležen nijedan slučaj požara ili povreda, sama činjenica da postoji potencijalni rizik izazvala je zabrinutost među vozačima.

Vozači besni zbog preporučenog ograničenja

Prema podacima iz industrije, problem se odnosi na određene serije EX30 modela proizvedenih između 2024. i 2026. godine, a u pitanju su i Single Motor i Twin Motor verzije. Volvo je saopštio da će baterijski moduli biti zamenjeni besplatno, ali da se čeka isporuka novih delova, što znači da će vlasnici u međuvremenu morati da koriste ograničen režim punjenja.

Ono što je posebno uznemirilo vozače jeste činjenica da se ovakvo ograničenje direktno odražava na upotrebljivost vozila, jer se domet automobila značajno smanjuje kada baterija nije punjena do maksimuma. U nekim slučajevima, vozači navode da im je realni domet opao i za trećinu u odnosu na fabričke specifikacije.

Incident podgrejao raspravu o pouzdanosti električnih automobila i baterijske tehnologije

Stručnjaci objašnjavaju da je uzrok problema najverovatnije u defektu pojedinih baterijskih ćelija koje u specifičnim uslovima mogu da izazovu tzv. termalni lančani efekat tj. situaciju u kojoj se pregrevanje širi kroz ceo baterijski paket. Upravo zato se ovakvi kvarovi smatraju jednim od najosetljivijih bezbednosnih problema u industriji električnih vozila.

Iako Volvo insistira da je bezbednost prioritet i da se radi o preventivnoj meri, incident je otvorio i širu raspravu o pouzdanosti električnih automobila i baterijske tehnologije koja se masovno koristi u novoj generaciji vozila, gde se posebno postavlja pitanje kako ovakvi problemi utiču na poverenje kupaca.

Za sada, kompanija poručuje da radi na trajnom rešenju i zameni neispravnih modula, ali vremenski okvir još nije precizno definisan, što ostavlja hiljade vlasnika u privremenom režimu ograničenog korišćenja vozila.

