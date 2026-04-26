Slušaj vest

Meta je najavila da će ukinuti oko 8.000 radnih mesta, što predstavlja oko 10 odsto ukupne radne snage, a pored toga, kompanija planira da ne popuni još oko 6.000 ranije planiranih pozicija. Otpuštanja bi trebalo da počnu krajem maja 2026. godine.

Microsoft, sa druge strane, nudi dobrovoljne otpremnine i programe ranijeg odlaska za deo zaposlenih u SAD. Procene govore da bi oko 7 odsto američke radne snage moglo biti obuhvaćeno ovim programom, dok se ova odluka predstavlja kao alternativa klasičnim otkazima, ali ima isti cilj, smanjenje troškova.

Foto: Shutterstock

Otpuštanja povezana sa troškovima razvoja AI infrastrukture

U obe kompanije naglašava se da su otpuštanja direktno povezana sa ogromnim troškovima razvoja AI infrastrukture. Meta planira da u 2026. godini uloži više od 100 milijardi dolara u veštačku inteligenciju i data centre, a Microsoft takođe povećava investicije i fokusira se na AI sisteme koji automatizuju deo poslovanja.

Izvršni direktori tvrde da veštačka inteligencija već povećava produktivnost i smanjuje potrebu za određenim vrstama poslova, dok iz Microsofta navode da AI već učestvuje u značajnom delu procesa programiranja i razvoja softvera. Takođe, u Meti se AI koristi za optimizaciju oglašavanja i razvoj digitalnih platformi.

Foto: Shutterstock

AI kao zamena za rutinske i tehničke poslove

Na sve to, Meta je dodatno povećala pritisak na zaposlene uvođenjem novih sistema za praćenje rada i prikupljanje podataka. Ti podaci se, prema navodima, koriste za treniranje AI sistema koji bi trebalo da zamene deo ljudskog rada, što je izazvalo kritike i zabrinutost zaposlenih.

U isto vreme, Meta agresivno ulaže u infrastrukturu za veštačku inteligenciju, uključujući data centre i sopstvene AI čipove. Kompanija pokušava da sustigne konkurenciju u trci za razvoj takozvane superinteligencije, a te ambicije dodatno povećavaju troškove poslovanja.

Microsoft se takođe oslanja na AI kako bi smanjio operativne troškove i ubrzao razvoj proizvoda. U kompaniji se očekuje da će AI dugoročno zameniti deo rutinskih i tehničkih poslova i zbog toga se restrukturiranje smatra strateškim, a ne samo finansijskim potezom.

Foto: Shutterstock

U toku je ubrzan prelazak na automatizaciju

Stručnjaci upozoravaju da ovakvi potezi pokazuju kako se uloga zaposlenih u tehnološkim kompanijama brzo menja. Sve više poslova se automatizuje, dok se ljudski rad preusmerava na nadzor i upravljanje AI sistemima, čime se menja cela struktura IT industrije. Istovremeno, raste zabrinutost među radnicima da bi AI mogao dodatno da smanji broj tradicionalnih radnih mesta. Sindikati i analitičari traže jasnija pravila o tome kako se tehnologija uvodi u radne procese, a posebno se ističe potreba za većom zaštitom zaposlenih.

Iako kompanije tvrde da AI donosi veću efikasnost i nove prilike, kritičari upozoravaju da se radi o ubrzanom „prelasku na automatizaciju“ koji ostavlja veliki broj ljudi bez posla. Ovaj trend bi, prema procenama, mogao da se nastavi i u narednim godinama.

Šta je sa našim radnicima?

Prema dostupnim analizama, deo IT sektora u Srbiji već prolazi kroz fazu prilagođavanja, jer kompanije smanjuju timove na projektima koji se mogu zameniti AI alatima, što posebno pogađa junior pozicije i rutinske poslove, dok se traže iskusniji inženjeri koji rade na AI i cloud sistemima. Istovremeno, pojedine firme u Srbiji koje su vezane za velike američke klijente beleže tihi pad obima posla, odnosno manje novih ugovora i sporiji rast zapošljavanja.

S druge strane, kompanije koje se bave razvojem veštačke inteligencije, data science-a i automatizacije i dalje zapošljavaju i često nude više plate nego klasični outsourcing projekti. Zbog toga dolazi do pomeranja radne snage iz standardnog outsourcinga ka AI orijentisanim poslovima.

Za naše radnike to znači da sigurnost posla sve više zavisi od znanja iz oblasti veštačke inteligencije, cloud tehnologija i programiranja naprednih sistema, tj. oni koji ostanu u „klasičnom“ IT outsourcingu mogu se suočiti sa stagnacijom ili smanjenjem prilika.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: