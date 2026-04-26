Evropska unija pokrenula je veliko digitalno rešenje kojim želi da spreči letnji kolaps na granicama i višesatna čekanja koja se očekuju zbog novog sistema ulaska i izlaska poznatog kao EES. U centru pažnje našla se aplikacija „Travel to Europe“, zamišljena kao digitalna prečica kojom bi deo granične procedure mogao da se obavi pre nego što putnik uopšte krene na put.

Reč je o novom modelu kontrole u kojem putnici iz zemalja van Evropske unije unapred, preko mobilnog telefona, mogu da pošalju pasoške podatke, fotografiju lica i osnovne informacije o putovanju, čime bi se smanjilo zadržavanje na prelazima. Umesto dugog zadržavanja kod službenika, ideja je da se deo procedure prebaci na telefon i da se granica prolazi mnogo brže.

Foto: Plam Petrov/Shutterstock

Najranije 72 sata pre putovanja mogu da se unesu podaci

Sistem funkcioniše tako što putnik najranije 72 sata pre putovanja otvara aplikaciju, bira zemlju ulaska i granični prelaz, zatim NFC funkcijom telefona skenira biometrijski pasoš i učitava podatke iz čipa. Nakon toga pravi selfi radi potvrde identiteta, odgovara na standardna pitanja o putovanju i dobija potvrdu odnosno kod koji se koristi na granici.

Brisel ovaj sistem predstavlja kao svojevrsnu revoluciju u prelasku granica, jer novi EES menja dosadašnje pečatiranje pasoša digitalnim evidencijama, biometrijom i automatizovanom proverom boravka. Novi režim prati koliko dugo putnici ostaju u šengenskom prostoru i automatski proverava čuveno pravilo 90 dana boravka u okviru 180 dana.

Korisnici nezadovoljni aplikacijom

Međutim, iako ideja zvuči kao digitalni spas za letnji haos, u praksi se pojavljuju ozbiljne prepreke. Prvi korisnici prijavljuju tehničke probleme, rušenje aplikacije, probleme sa očitavanjem pasoša, ali i činjenicu da aplikacija ne znači automatski prolazak bez čekanja.

Velika dilema nastala je i oko takozvanih brzih traka, jer one za sada ne postoje na svim prelazima, a negde nisu ni planirane u punom obimu. Najveće pogodnosti zasad imaju veći aerodromi sa automatizovanim terminalima, dok kopneni granični prelazi, koji su ključni za putnike sa Balkana, tek čekaju širu implementaciju.

Foto: Gemini ilustracija

Aplikacija ne zamenjuje klasičnu kontrolu

Posebno interesovanje izaziva pitanje da li će prelazi poput Batrovaca, Horgoša, Gradiške ili Broda zaista dobiti „brzu traku“ o kojoj se govori. Zvanične potvrde za mnoge prelaze još nema, što znači da putnici koji očekuju prolazak bez zadržavanja možda mogu ostati razočarani kada stignu na granicu.

Dodatnu zabunu stvara činjenica da aplikacija ne zamenjuje klasičnu kontrolu, već je samo dopunjuje. Čak i kada unapred pošaljete podatke, i dalje prolazite proveru kod graničnih organa, a na pojedinim mestima i dodatno biometrijsko očitavanje na terminalima.

Pojedine zemlje su zbog gužvi već morale da prilagođavaju primenu EES sistema, a bilo je i slučajeva privremenog ublažavanja pojedinih procedura kako bi se sprečile višesatne kolone. U nekim evropskim čvorištima putnici su prijavljivali čekanja od više sati, što je dodatno pojačalo pritisak da se digitalna rešenja što pre prošire. Uz to, mnogi ne znaju da aplikacija trenutno nije jednako dostupna svuda i da funkcionalnosti variraju od zemlje do zemlje. Negde podržava kompletnu pre-registraciju, negde samo deo podataka, a neke države tek najavljuju priključenje sistemu.

Foto: Marko Karović

Ideja je da se dugoročno ukinu haotične ručne procedure

Stručnjaci kažu da bi, ako sistem proradi kako je zamišljen, ovo mogla biti najveća promena na evropskim granicama u poslednjim decenijama. Ideja je da se dugoročno ukinu haotične ručne procedure, ubrza protok putnika i istovremeno pojača bezbednosna kontrola.

Paralelno s tim, sve više se govori da je ovo samo uvod u još veću digitalizaciju putovanja, jer se krajem godine očekuje i širi dolazak ETIAS sistema, koji će dodatno promeniti pravila ulaska za putnike iz zemalja van EU. Zbog toga mnogi ovaj model vide kao početak potpuno novog režima putovanja u Evropu.

Ipak, ostaje veliko pitanje da li će tehnologija zaista rasteretiti granice ili će doneti nove komplikacije, naročito tokom letnje sezone kada milioni ljudi kreću ka moru. Ako infrastruktura ne isprati planove Brisela, „brza traka“ mogla bi za mnoge ostati više obećanje nego realnost.

Za putnike sa Balkana poruka je zasad jasna – aplikacija može pomoći, ali ne garantuje prolazak bez čekanja, posebno na drumskim prelazima gde se najveće gužve tek očekuju. Evropska unija nudi digitalni odgovor na stari problem, ali će se tek ovog leta pokazati da li je to revolucija na granicama ili samo još jedan ambiciozni eksperiment.

