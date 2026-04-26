Srpsko automobilsko tržište uskoro bi moglo da dobije ozbiljno pojačanje, jer na domaće puteve stiže novi kineski automobilski brend koji je poslednjih godina privukao ogromnu pažnju širom Evrope. Reč je o proizvođaču iz grupacije Chery, čiji brendovi Omoda i Jaecoo poslednjih godina agresivno osvajaju evropsko tržište, a sada ulaze i u Srbiju.

Dolazak ovog proizvođača mnogi vide kao novu fazu transformacije domaćeg tržišta automobila, jer kineski brendovi više ne ciljaju samo na niže cenovne segmente, već sve ozbiljnije konkurišu etabliranim evropskim i japanskim imenima. Upravo zato njihov dolazak ne posmatra se samo kao još jedan uvoz novih modela, već kao signal da se automobilska scena ubrzano menja.

Kineski modeli više nisu jeftina alternativa, već čudo tehnologije

Posebnu pažnju izazivaju modeli koji kombinuju moderan dizajn, bogatu tehnološku opremu i konkurentne cene, zbog čega su se ovi brendovi brzo probili u više evropskih zemalja. Na pojedinim tržištima beleže snažan rast prodaje, a analitičari ističu da je njihov uspon jedan od najvećih pomaka u auto-industriji poslednjih godina.

Jedan od razloga zbog kojih se o ovom dolasku toliko govori jeste činjenica da novi kineski modeli više nisu predstavljeni kao jeftina alternativa, već kao tehnološki veoma ozbiljni automobili. Veliki ekrani, napredni asistenti u vožnji, hibridni i elektrifikovani pogoni, kao i sve jači fokus na pametne sisteme, deo su strategije kojom pokušavaju da promene percepciju kupaca, pa ih mnogi zato vide kao direktne izazivače tradicionalnim markama.

Foto: Shutterstock

Očekuje se novi pritisak na cene

Posebno interesovanje vlada za SUV modele, jer upravo tu kineski proizvođači najagresivnije nastupaju. Modeli iz Omoda i Jaecoo porodice već su privukli pažnju zbog spoja modernog dizajna, bogate opreme i ambicije da se pozicioniraju kao premium za širu publiku.

Stručnjaci smatraju da bi njihov dolazak mogao dodatno zaoštriti konkurenciju u Srbiji i potencijalno izvršiti pritisak na cene u pojedinim segmentima. Kada na tržište uđe novi igrač sa agresivnom strategijom, to često menja ponašanje i ostalih proizvođača. Upravo zbog toga mnogi ovaj potez vide kao mogući početak većih promena za kupce.

Foto: Promo

Razmatra se i dalje širenje proizvodnih kapaciteta

Još veća priča krije se iza šireg plana kineskih automobilskih giganata, koji ne ciljaju samo prodaju vozila, već i dugoročnu prisutnost kroz servisne mreže, partnerstva i čak proizvodnju u Evropi. Chery, matična grupacija ovih brendova, već razmatra dalje širenje proizvodnih kapaciteta na Starom kontinentu.

To je posebno važno za domaće kupce, jer se često postavlja pitanje servisne podrške, delova i dugoročne pouzdanosti novih brendova. Upravo tu kineski proizvođači pokušavaju da razbiju stare predrasude i pokažu da dolaze sa ozbiljnijim planovima nego ranije generacije kineskih automobila.

Foto: Promo

Uvod u talas novih kineskih proizvođača

Kupcima bi posebno moglo biti zanimljivo to što novi brendovi donose dosta tehnologije koja je ranije bila rezervisana za skuplje automobile imajući u vidu da adaptivni sistemi pomoći vozaču, digitalni kokpiti, napredna povezivost i elektrifikovani pogoni više nisu privilegija samo premijum segmenata.

Pojedini analitičari čak smatraju da bi kineski proizvođači mogli napraviti ono što su nekada uradili korejski brendovi - od skeptično posmatranih novajlija postati ozbiljni tržišni igrači, a u prilog tome govori i činjenica da se industriji često povlači paralela sa usponom Kia i Hyundai, samo u znatno bržem ritmu.

Sve u svemu, za Srbiju bi dolazak novog kineskog brenda mogao da znači više izbora za kupce, jaču konkurenciju i možda novi odnos cena i opreme u segmentima gde su kupci do sada imali ograničene opcije jer u slučaju da se planovi ostvare, ovo možda nije samo dolazak jednog brenda, već uvod u talas novih kineskih proizvođača.

