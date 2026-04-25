U Domu kulture u Baru svečano je otvoren Montenegro Future Festival (MFF), događaj koji će u narednim danima pretvoriti grad u regionalni centar esporta, gaminga i digitalnih inovacija. Već na samom početku bilo je jasno da Bar ne dočekuje samo još jedan festival, već ulazi u ulogu digitalne arene u kojoj se brišu granice između sporta, tehnologije i kulture.

Ceremoniju su obeležili izvođenje himne, nastup kulturno-umetničkog društva "Jedinstvo" i simbolično pojavljivanje robota koji je poželio dobrodošlicu - kao uvod u takmičenja koja će okupiti timove i igrače iz čak 60 zemalja, dok će učesnici kroz panele, konferencije i networking sticati znanja i kontakte iz širokih digitalnih oblasti.

Sa bine su poslate poruke koje potvrđuju sve veći značaj esporta, kako u regionu tako i na globalnom nivou. Said Šaraf, predsednik Mediteranskih esport igara, poručio je da "esport gradi mostove", ističući Crnu Goru kao važnu tačku tog povezivanja.

Predsednik Olimpijskog komiteta Crne Gore Dušan Simonović naglasio je da sport i tehnologija nikada nisu bili odvojeni, te da upravo MFF pokazuje kako se to partnerstvo danas podiže na novi nivo.

Tokom festivala publiku očekuju međunarodni esport turniri, uključujući "eFootball World Cup", kao i gaming i tech expo zona. Nagradni fond veći od 10.000 evra dodatno podiže takmičarski naboj, dok se timovi bore za prestiž i potvrdu svojih veština. Organizatori očekuju više od 500 međunarodnih gostiju i oko 5.000 posetilaca, a deo programa biće dostupan i putem live stream prenosa na više jezika.

"Deca žele nove tehnologije, sistem ih sputava"

Na konferenciji povodom otvaranja MFF zanimalo nas je gde organizatori vide balkanski region u esport ekosistemu za pet godina, kao i koliko je važno da obrazovni sistem prepozna esport kao priliku.

Filip Šoć, predsednik Saveza elektronskih sportova Crne Gore i direktor MFF-a, kazao je da Balkan već sada pokazuje ogromnu snagu:

- Adria federacija je krenula sa šest članica, a danas okuplja preko 15 država, uključujući i one van Balkana. Imamo događaje u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, uskoro i u Albaniji. Balkan ima veliku perspektivu jer privatni sektor ulaže, a produkcijske kuće poput Relog Medije iz Srbije spadaju među najveće u svetu.

Šoć je posebno naglasio značaj obrazovanja i probleme sa sistemom:

- Problem su profesori koji ne žele da se prilagode. Nudili smo gotove programe školama, ali nailazimo na otpor. Deca žele nove tehnologije, a sistem ih sputava. Ako se obrazovanje ne modernizuje, gubi se prilika da se esport uključi u škole. Mi imamo primere iz regiona - u Hrvatskoj postoje kursevi za programiranje i pravljenje igara, uz podršku EU fondova, gde se mladima garantuje posao čim završe obuku. To pokazuje koliko je industrija ozbiljna i koliko brzo raste.

"Balkan će biti učitelj"

Vlad Marinesku, predsednik Međunarodne esport federacije, dodao je da Balkan ima tri ključne prednosti i uslova da se esport razvija:

- Prvo, tu su entuzijasti koji guraju stvari napred. Drugo, politička podrška - od Olimpijskog komiteta do ministarstava. Treće, balkanski mentalitet zajedništva i borbe do kraja. Esport nema fizičke barijere kao tradicionalni sport, pa region može da bude pilot studija za Evropu. Za pet godina Balkan neće biti samo učesnik, već učitelj kako se zajednica angažuje.

Marinesku je naglasio da je upravo kombinacija strasti, političke podrške i otvorenosti industrije ono što region čini jedinstvenim:

- U tradicionalnom sportu morate biti dva metra visoki da biste igrali košarku. U esportu nema tih barijera - svi imaju jednaku šansu. Balkan je već sada lider, a u budućnosti će biti primer kako se zajednica okuplja i raste.

Bar kao esport laboratorija

Paralelno sa takmičenjima, u hotelu "Princess" odvija se PASTECHL konferencija, koja okuplja predstavnike preko 100 univerziteta i otvara diskusiju o zdravim stilovima života i ulozi sporta u digitalnom dobu. Time festival dobija dodatnu dimenziju - kao mesto gde se sreću nauka i praksa.

Bar je već treći put domaćin MFF-a i sve više se pozicionira kao grad koji spaja turizam, inovacije i esport kulturu. Događaj je organizovan uz pomoć Opštine Bar i Turističke organizacije Bara.

Montenegro Future Festival pokazuje da Crna Gora može da bude temelj esport revolucije na Balkanu, mesto gde se ideje, inovacije i strast prema igri pretvaraju u događaj koji okuplja hiljade ljudi i povezuje zajednicu sa svih kontinenata.