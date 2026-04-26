Mnogi korisnici prvo okrive provajdera kada internet uspori, video secka ili signal nestaje iz pojedinih soba, ali problem ponekad nije u mreži već u stvarima koje stoje tik pored rutera. Stručnjaci upozoravaju da jedan sasvim običan predmet iz domaćinstva može drastično oslabiti Wi-Fi signal, a mnogi ga drže odmah pored uređaja ne sluteći da pravi problem.

Naime, kao jedan od čestih skrivenih krivaca za spor internet sve češće se pominju ogledala, naročito velika i ona sa metalnom podlogom, jer mogu remetiti i rasipati signal.

Ruter postavljen tik uz veliko ogledalo može da stvara "mrtve zone"

Iako mnogima zvuči neverovatno da ogledalo može da utiče na internet, objašnjenje je u tome što Wi-Fi koristi radio talase koji mogu da se odbijaju, slabe ili rasipaju kada naiđu na određene površine. Zbog toga ruter postavljen tik uz veliko ogledalo može stvarati takozvane mrtve zone u stanu, mesta gde signal naglo pada iako deluje da ste blizu rutera.

Posebno su problematični hodnici, dnevne sobe i ulazi gde se ruteri često postavljaju baš uz ogledala ili metalne komade nameštaja.

Nisu samo ogledala saboteri

Ali ogledala nisu jedini tihi sabotera interneta u domu, jer stručnjaci upozoravaju i na mikrotalasne rerne koje mogu praviti smetnje, posebno ako koristite 2.4 GHz mrežu. Mikrotalasne rade na sličnom opsegu, pa mogu da uzrokuju povremene prekide, sporiji internet i nestabilnu vezu, naročito u kuhinjama gde ljudi često drže ruter zbog priključaka.

Veliki metalni predmeti su još jedan ozbiljan problem o kom se malo govori, a frižideri, metalne police, radijatori pa čak i pojedini TV nosači mogu oslabiti signal više nego što ljudi misle. Metal može blokirati ili odbijati radio talase, zbog čega ruter sakriven iza elektronike često radi mnogo gore nego kada stoji na otvorenom prostoru. Mnogi upravo tu greše jer ruter skrivaju iza televizora ili u komodi da im ne bi smetao.

Problem predstavlja i voda

Iznenađujuće, i voda može biti neprijatelj Wi-Fi-ja, pa akvarijumi, veliki rezervoari vode, pa čak i debeli zidovi sa cevima mogu uticati na stabilnost veze. Stručnjaci objašnjavaju da voda apsorbuje deo radio talasa i time slabi domet signala, što mnogi nikada ne povežu sa sporim internetom. U nekim domovima upravo raspored kupatila i kuhinje pravi neočekivane probleme sa pokrivenošću signalom.

Ni debeli zidovi nisu bezazleni, naročito u starijim zgradama sa armiranim betonom, ciglom ili kamenom, gde signal može ozbiljno oslabiti između prostorija. Mnogi misle da im treba jači internet paket, a zapravo im signal fizički ne prolazi kako treba kroz stan.

Problem dodatno pojačavaju Bluetooth uređaji, bežični zvučnici, baby monitori i pametni kućni gedžeti, jer mnogi koriste slične frekvencije i međusobno prave smetnje. U modernim domovima gde je sve smart, upravo gomila povezanih uređaja ume tiho da uguši mrežu bez da korisnik to primeti. Zato nekad problem nije jedan predmet, već kombinacija više njih koja polako ubija signal.

Pomeranje od svega metar može da napravi ogromnu razliku

Stručnjaci zbog toga savetuju da ruter ne stoji na podu, ne bude zavučen iza nameštaja i da bude podignut, centralno postavljen i udaljen od elektronike. Čak i pomeranje od svega metar ili dva može napraviti ogromnu razliku u dometu i brzini. Mnogi su prijavili da im se internet ubrzao bez ikakve promene paketa samo posle premeštanja rutera.

Sve se dodatno komplikuje sa 5 GHz i 2.4 GHz mrežama, jer jedna daje veće brzine ali slabije prolazi kroz prepreke, dok druga ide dalje ali je podložnija smetnjama. Mnogi ni ne znaju da im ruter emituje obe opcije i da izbor pogrešne mreže može delovati kao misteriozan kvar. Upravo zato pojedini stručnjaci preporučuju ručno biranje mreže zavisno od prostorije u kojoj se nalazite.

