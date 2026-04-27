Kineski automobilski gigant BYD kroz svoj premium brend Denza predstavio je novi model Denza Z Convertible na Sajmu automobila u Pekingu 2026. Reč je o električnom superautomobilu koji već u startu cilja evropsko tržište, gde će imati i globalnu premijeru ovog leta.

Premijera u Pekingu i globalni debi u Goodwoodu

Model je zvanično predstavljen na "Beijing Auto Show 2026", ali plan kompanije jasno pokazuje globalne ambicije - prvi veliki međunarodni nastup biće na Goodwood Festival of Speed u julu.

Zanimljivo je da će Evropa imati prioritet u odnosu na kinesko tržište kada je reč o lansiranju ovog modela.

Ovaj potez naglašava strategiju kineskih proizvođača da se sve agresivnije pozicioniraju u premium segmentu evropskog tržišta.

Performanse na nivou hiperautomobila

Denza Z Convertible donosi impresivne brojke koje ga svrstavaju među najekstremnije električne automobile današnjice:

Snaga preko 1.000 konjskih snaga

Ubrzanje 0–100 km/h za manje od 2 sekunde

Napredni „steer-by-wire“ sistem upravljanja

Inteligentno oslanjanje DiSus-M sa prediktivnim očitavanjem putem

Kompanija čak planira i napad na čuvenu stazu Nürburgring, što jasno govori o performansnim ambicijama ovog modela.

Dizajn, tehnologija i borba sa evropskim brendovima

Dizajn potpisuje Wolfgang Egger, bivši dizajner Audi, što se vidi u sportskim linijama i agresivnom izgledu. Model je zamišljen kao rival ikonama poput Porsche 911 i drugih evropskih GT automobila.

Ovo je deo šire strategije brenda Denza, koji sve više koristi najnaprednije tehnologije i luksuzni dizajn kako bi se pozicionirao iznad standardne ponude BYD-a i direktno konkurisao zapadnim premium proizvođačima.

Uz globalni marketing i lansiranje u Evropi pre Kine, Denza Z jasno pokazuje da kineski proizvođači više ne igraju sporednu ulogu - već ciljaju sam vrh automobilske industrije.