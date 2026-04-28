Slušaj vest

Na internetu su pojavili i prvi primeri prevara, širom sveta, u kojima se koriste kompromitovani podaci sa platforme Booking. Jedan korisnik je pokazao kako izgleda fišing mejl kojim su probali da ga prevare.

- Datumi, moje ime, broj rezervacije i naziv hotela su tačni, ali poruka dolazi sa nekog čudnog naloga prodavnice iz Brazila za hotel u Austriji - važi, kako da ne. Naravno, prete da će mi rezervacija biti otkazana u roku od 24 sata ako ne kliknem na "link" - napisala je korisnica, koja je želela da upozori druge na slične "udice".

Pokušali da je prevare glumeći hotel u kom ima rezervaciju Foto: Redit

MUP Srbije oglasio se i otkrio da su podaci i srpskih korisnika na platformi Booking kompromitovani.

- Prema dostupnim informacijama, neovlašćena lica su mogla pristupiti podacima kao što su imena, kontakt podaci i detalji rezervacija, što može biti zloupotrebljeno za ciljane prevare i fišing napade - saopštila je Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku MUP Srbije.

Šta raditi?

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala upozorava građane koji su koristili Booking i ostavljali podatke o platnim karticama da posebnu pažnju obrate na sve transakcije po svojim platnim karticama, da u slučaju bilo kakve sumnjive aktivnosti odmah kontaktiraju banku i blokiraju karticu, razmotre privremeno smanjenje dnevnih limita potrošnje za kartice koje koriste za internet plaćanja, da ne dostavljaju podatke o platnim karticama putem e-pošte, SMS poruka ili aplikacija za razmenu poruka, kao i da budu posebno oprezni prema porukama koje se predstavljaju kao komunikacija sa smeštajem ili platformom, a u kojima se zahteva hitna uplata ili "verifikacija" kartice.

Takođe, MUP ukazuje da su u prethodnom periodu zabeleženi slučajevi zloupotrebe podataka upravo kroz lažno predstavljanje smeštajnih objekata, pri čemu napadači koriste stvarne podatke o rezervacijama kako bi prevaru učinili uverljivijom.

Booking potvrdio

Foto: Shutterstock

Kompanija Booking.com potvrdila je da su hakeri možda pristupili podacima korisnika, uključujući imena, email adrese, brojeve telefona i detalje rezervacija. To je dovoljno informacija da poruke prevare izgledaju potpuno uverljivo.

Ako ste rezervisali hotel ili smeštaj preko ove platforme, ovo je nešto na šta bi trebalo da obratite pažnju.

Kompanija je poslala email obaveštenja pogođenim korisnicima nakon što je otkrila "sumnjivu aktivnost koja uključuje neovlašćene treće strane" koje su pristupile podacima o rezervacijama gostiju - što je korporativni način da se kaže da je neko neovlašćeno upao u sistem.

Booking.com je potvrdio da finansijski podaci nisu kompromitovani. Takođe, fizičke adrese korisnika nisu bile deo ovog incidenta. Drugim rečima, podaci poput brojeva kreditnih kartica ili kućnih adresa nisu procurili.

I Tramp "hakovan"

Foto: Profimedia

Hakeri su nedavno ukrali podatke gostiju iz 14 hotela kompanije Trump Hotels, uključujući objekte pored Central Parka u Njujorku i nedavno otvoreni hotel u Vašingtonu, prema pismu i obaveštenju koje je kompanija objavila.

Hakeri su uspeli da dođu do informacija samo od gostiju koji su boravili u hotelima tokom određenih vremenskih perioda, uglavnom počev od novembra 2016. godine, iako u slučaju jednog hotela podaci sežu čak do jula. Kod nekih hotela podaci su kompromitovani u periodu od svega tri dana, dok su kod drugih hakeri došli do informacija koje pokrivaju više meseci.