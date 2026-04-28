Meta ulazi u ambiciozan energetski projekat koji pomera granice klasične proizvodnje struje, oslanjajući se na ideju prenosa energije iz svemira. U saradnji sa startapom Overview Energy, kompanija istražuje način da sateliti kontinuirano hvataju sunčevu energiju i šalju je nazad ka Zemlji u obliku infracrvenog zračenja. Cilj je da se obezbedi stabilno napajanje data centara i u periodima kada solarne elektrane ne proizvode energiju.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada Meta značajno povećava potrošnju električne energije zbog razvoja veštačke inteligencije i rastuće infrastrukture. Klasični solarni sistemi imaju jasno ograničenje jer zavise od dnevne svetlosti, što stvara potrebu za baterijskim skladištenjem ili alternativnim izvorima. Upravo tu se svemirski koncept pojavljuje kao potencijalno dugoročno rešenje.

Problem solarne energije

Osnovni izazov solarne energije ostaje njen prekid rada tokom noćnih sati, što značajno utiče na stabilnost mreže. U takvim uslovima, operatori moraju da se oslanjaju na baterijske sisteme ili druge izvore energije kako bi održali kontinuitet snabdevanja. To povećava troškove i komplikuje infrastrukturu, naročito kod velikih potrošača poput data centara.

Zbog toga kompanije koje razvijaju AI sisteme traže rešenja koja ne zavise od lokalnih vremenskih uslova. Meta upravo u tom kontekstu vidi svemirsku solarnu energiju kao način da se prevaziđe prirodno ograničenje dana i noći. Ideja je da se energija prikuplja bez prekida, nezavisno od rotacije Zemlje.

Satelit pretvara sunčevu energiju u signal

Koncept koji razvija Overview Energy zasniva se na satelitima u orbiti koji neprekidno prikupljaju sunčevu energiju. Umesto da je skladište ili direktno koriste, oni je konvertuju u infracrveno zračenje koje se šalje ka Zemlji. Na taj način, energija postaje dostupna i u noćnim uslovima kada solarne elektrane ne rade.

Zemaljske solarne farme bi zatim prihvatale to zračenje i pretvarale ga u električnu energiju. Za razliku od ranijih ideja koje su uključivale lasere ili mikrotalase, ovaj pristup koristi manje intenzivan i širi snop energije. Time se, prema planu, pojednostavljuju bezbednosni i regulatorni izazovi.

Planovi u gigavatima

Meta je već rezervisala kapacitet do jednog gigavata u okviru ovog sistema, što ukazuje na ozbiljnost namere i dugoročnu strategiju. Prema planu, prvi eksperimentalni prenos energije iz orbite mogao bi da se dogodi 2028. godine. Komercijalna primena se očekuje oko 2030. ako testovi pokažu uspeh.

U konačnoj viziji, oko hiljadu satelita u geosinhronoj orbiti moglo bi da obezbedi stabilan energetski tok ka različitim delovima planete. Takva mreža bi značajno povećala efikasnost solarnih elektrana i smanjila zavisnost od fosilnih goriva. Time se otvara mogućnost za potpuno novu energetsku infrastrukturu globalnog nivoa.

Energija iz orbite i AI revolucija

Rastuće potrebe za električnom energijom, posebno zbog razvoja veštačke inteligencije, guraju tehnološke kompanije ka radikalnim rešenjima. Data centri troše sve više struje, što stvara pritisak na postojeće energetske sisteme i ubrzava potragu za alternativama. Svemirska solarna energija se pojavljuje kao jedan od najambicioznijih odgovora na taj izazov.

Ako se projekat pokaže uspešnim, mogao bi da promeni način na koji svet razmišlja o proizvodnji i distribuciji energije. Umesto zavisnosti od lokalnih uslova i fosilnih izvora, energija bi mogla postati globalno dostupna i kontinuirana. U tom scenariju, granica između svemira i energetskog tržišta postaje sve tanja.

