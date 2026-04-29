Slušaj vest

Tinder ulazi u partnerstvo sa projektom World koji stoji iza Sema Altmana sa ciljem da korisnici potvrde svoj identitet putem skeniranja šarenice oka. Umesto klasičnih metoda verifikacije, koristi se specijalni uređaj koji očitava iris i kreira digitalni identitet osobe, a ideja je da se na taj način smanji broj lažnih profila, botova i prevarantskih naloga koji su čest problem na platformama za upoznavanje. Ovakav pristup se predstavlja kao tehnološki napredak, ali već na samom početku otvara ozbiljna pitanja o privatnosti i granicama korišćenja biometrijskih podataka.

Iako se ova tehnologija promoviše kao rešenje za dugogodišnji problem neautentičnih naloga, mnogi korisnici izražavaju duboku zabrinutost zbog količine ličnih podataka koji se prikupljaju. Posebno se ističe činjenica da se radi o biometrijskim informacijama koje su trajno vezane za identitet pojedinca i ne mogu se “promeniti” kao lozinka. Zbog toga se postavlja pitanje da li je veća sigurnost na platformi zaista vredna potencijalnog rizika po privatnost.

Sem Altman Foto: Shutterstock

“World ID” tehnologija

Projekat Tools for Humanity razvija sistem u kojem korisnik nakon skeniranja očiju dobija tzv. “World ID”, digitalni identitet koji bi trebalo da potvrdi da je osoba jedinstvena i stvarna u digitalnom prostoru. Na taj način pokušava se napraviti jasna i stroga razlika između ljudi i automatizovanih naloga, što postaje sve veći i ozbiljniji problem na internetu. Ideja je da se uvede univerzalni način provere identiteta koji bi mogao da funkcioniše na više platformi i potpuno promeni način na koji dokazujemo ko smo na mreži.

U zamenu za ovu vrstu verifikacije, Tinder korisnicima nudi pogodnosti poput povećane vidljivosti profila kroz “boost” opcije. Ove pogodnosti inače predstavljaju plaćene funkcije, pa se korisnicima daje dodatni i vrlo konkretan motiv da učestvuju u sistemu. Time se stvara kombinacija praktične koristi i napredne biometrijske tehnologije koja bi mogla da ubrza globalno prihvatanje ovog modela.

Foto: Shutterstock

Kontroverze i zabrinutost oko privatnosti

Iako se sistem predstavlja kao velika inovacija, projekat World je već ranije bio predmet ozbiljnih kritika i regulatornih istraga u više zemalja. Glavne zamerke odnose se na način prikupljanja, čuvanja i potencijalne upotrebe biometrijskih podataka korisnika. Posebno zabrinjava pitanje šta se dešava sa tim podacima nakon što jednom budu prikupljeni - i ko sve može da im pristupi.

U pojedinim državama su već uvedena ograničenja ili su pokrenute istrage o zakonitosti ovakvog sistema. Kritičari upozoravaju da bi biometrijski podaci mogli predstavljati jedan od najosetljivijih oblika digitalnog identiteta u modernom svetu. Zbog toga saradnja sa Tinderom dodatno pojačava globalnu debatu o sajber bezbednosti, kontroli i etici ovakvih tehnologija.

Foto: Shutterstock

Problem lažnih profila

Društvene i dating aplikacije već godinama se suočavaju sa ogromnim brojem lažnih naloga, prevara i automatizovanih botova koji narušavaju poverenje korisnika iznutra. Tinder ovu saradnju vidi kao potencijalno radikalno rešenje koje bi moglo da promeni pravila igre i smanji prisustvo sumnjivih profila gotovo na minimum. Ideja je da bi biometrijska verifikacija mogla učiniti kreiranje lažnih identiteta ekstremno teškim.

Međutim, uprkos tim potencijalnim prednostima, ostaje otvoreno pitanje koliko su korisnici spremni da prihvate ovakav nivo kontrole i nadzora. Granica između sigurnosti i privatnosti postaje sve tanja i sve neugodnija. Na kraju, upravo reakcija korisnika odlučiće da li će ovakav sistem postati globalni standard ili ostati kontroverzni eksperiment koji je otišao predaleko.

dejting aplikacije na mobilnom telefonu Foto: Shutterstock

Između inovacije i rizika

Tinder i World pokušavaju da postave potpuno novi standard verifikacije identiteta na internetu sa ciljem stvaranja sigurnijeg i “stvarnijeg” digitalnog okruženja. Plan je da se smanji broj lažnih profila i poveća poverenje među korisnicima kroz naprednu biometrijsku tehnologiju koja doslovno “vidi” ko si. Ipak, uspeh ovog sistema u velikoj meri zavisi od toga koliko će ljudi verovati u njegovu bezbednost - i koliko su spremni da je plate svojim podacima.

S obzirom na ranije kontroverze i izuzetnu osetljivost biometrijskih informacija, reakcije javnosti ostaju duboko podeljene između oduševljenja tehnološkim napretkom i straha od gubitka privatnosti. Dok jedni vide ovo kao sledeći logičan korak evolucije digitalnih platformi, drugi upozoravaju da bi to mogao biti ulazak u eru stalne biometrijske identifikacije. Na kraju, ostaje otvoreno pitanje: da li praktičnost zaista vredi više od privatnosti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.