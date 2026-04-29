Slušaj vest

Alphabetov Google pridružio se grupi velikih tehnoloških kompanija koje su sklopile dogovor sa američkim Ministarstvom odbrane o korišćenju naprednih AI modela u okviru klasifikovanih sistema. Prema izveštaju The Information, ugovor omogućava Pentagonu pristup Google-ovim AI alatima za širok spektar “zakonitih državnih svrha”, što ga stavlja uz OpenAI i xAI koji već isporučuju svoje modele za rad u visoko poverljivim okruženjima. Ovaj potez dodatno pokazuje koliko se veštačka inteligencija brzo uvodi u najosetljivije državne strukture.

Dogovor dolazi u trenutku kada američka vojska sve agresivnije integriše veštačku inteligenciju u svoje operacije, posebno u oblasti analize podataka i operativnog planiranja. Klasifikovani sistemi u kojima će se koristiti AI obuhvataju i veoma osetljive zadatke, uključujući podršku u vojnim odlukama. Procene govore da pojedinačni ugovori sa AI kompanijama mogu dostići i do 200 miliona dolara, što pokazuje razmere ove nove tehnološko-vojne saradnje.

Foto: Shutterstock

AI ulazi u srce američke vojske

Pentagon je u 2025. godini potpisao više velikih ugovora sa vodećim AI kompanijama, uključujući Google, OpenAI i Anthropic, sa ciljem integracije naprednih modela u zatvorene i bezbedne mreže. Ovi sistemi obrađuju najosetljivije podatke i koriste se za obaveštajne analize, planiranje i podršku složenim operacijama. Time se veštačka inteligencija postepeno uvodi u sam centar vojnih struktura.

Prema ranijim izveštajima, Pentagon je insistirao da AI alati budu dostupni bez standardnih ograničenja koja važe za civilne korisnike, kako bi mogli da se primenjuju u specifičnim vojnim scenarijima. To znači da modeli mogu biti korišćeni u situacijama koje zahtevaju brzu analizu i donošenje odluka. Ovakav pristup dodatno ubrzava transformaciju načina na koji vojska koristi tehnologiju.

Foto: Shutterstock

Sigurnosni filteri pod državnom kontrolom

Google se u okviru ugovora obavezuje da prilagođava sigurnosne filtere i zaštitne mehanizme svojih AI modela na zahtev američke vlade. To uključuje mogućnost promene načina na koji modeli obrađuju i filtriraju informacije u klasifikovanom okruženju. Ovakav aranžman otvara pitanje koliko kompanija i dalje ima punu kontrolu nad sopstvenom tehnologijom.

U dokumentu se navodi da AI sistemi nisu namenjeni za domaći masovni nadzor ili autonomno oružje bez ljudske kontrole i nadzora. Ipak, Google nema pravo da utiče ili blokira zakonite operativne odluke vlade. Upravo ta kombinacija ograničenja i slobode upotrebe postaje centralna tačka debate o odgovornosti i etici AI sistema.

Foto: Shutterstock

Granica inovacije i vojne primene

Google navodi da podržava državne institucije kroz bezbedne i kontrolisane AI sisteme, kako u klasifikovanim tako i u javnim projektima. Kompanija ističe da ostaje posvećena principu odgovorne upotrebe veštačke inteligencije uz ljudski nadzor u osetljivim situacijama. Ipak, saradnja sa vojskom ponovo otvara širu raspravu o ulozi tehnoloških giganta u globalnoj bezbednosti.

Pentagon tvrdi da nema interes za korišćenje AI za autonomno oružje ili masovni nadzor građana, već da se fokusira na “svaku zakonitu upotrebu AI” koja unapređuje operativne sposobnosti. Međutim, ovako široka definicija ostavlja prostor za različita tumačenja u budućnosti. Zbog toga se granica između inovacije i potencijalnog rizika i dalje smatra nejasnom.

Foto: ChatGPT

AI trka i vojna budućnost tehnologije

OpenAI, Google, xAI i Anthropic sada su deo šireg trenda u kojem se komercijalna veštačka inteligencija sve dublje integriše u državne i vojne sisteme. Ova saradnja pokazuje ubrzano spajanje tehnološkog razvoja i nacionalne bezbednosti, gde AI postaje ključni alat u operacijama. Granica između civilne upotrebe i vojne primene postaje sve manje jasna.

Stručnjaci upozoravaju da bi ovakvi ugovori mogli dugoročno promeniti način na koji se AI razvija, kontroliše i reguliše. Dok jedni vide povećanje efikasnosti i bezbednosti, drugi ističu rizik od gubitka transparentnosti i kontrole nad tehnologijom. U središtu debate ostaje pitanje ko zapravo upravlja najmoćnijim AI sistemima današnjice i u čijem interesu oni rade.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.