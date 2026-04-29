Grčka vlada najavljuje jednu od najradikalnijih promena u načinu korišćenja interneta - kraj anonimnosti na društvenim mrežama kakvu danas poznajemo. Ministar digitalne uprave Dimitris Papastergiou potvrdio je da će svaki nalog morati biti povezan sa stvarnom osobom, što znači da skrivanje iza lažnih profila više neće biti opcija. Ova odluka ne menja samo pravila platformi, već direktno zadire u način na koji ljudi komuniciraju online.

Cilj je jasan - zaustaviti talas digitalnog nasilja, lažnih vesti i uvreda koje se šire sa anonimnih naloga bez ikakvih posledica. Vlasti veruju da anonimnost stvara prostor za ponašanje koje ljudi nikada ne bi pokazali pod sopstvenim imenom. Međutim, upravo ta promena otvara pitanje da li se istovremeno uvodi red ili počinje nova era kontrole.

Kako će sistem funkcionisati

Plan ne ukida nadimke, ali uvodi ono što mnogi vide kao suštinski kraj anonimnosti - obaveznu verifikaciju identiteta iza svakog profila. Korisnici će možda i dalje koristiti pseudonime, ali će platforme znati tačno ko stoji iza svakog naloga. Drugim rečima, maska ostaje - ali identitet iza nje više nije skriven.

To znači da će tehnološke kompanije morati da razviju sisteme koji mogu da potvrde identitet miliona korisnika, što predstavlja ogroman tehnički i logistički izazov. Zvaničnici tvrde da se sloboda govora ne ukida, već da se uvodi odgovornost, ali mnogi se pitaju gde se ta granica zaista nalazi. Upravo ta nejasna linija čini ovu promenu posebno kontroverznom.

Povratak ideji javnog identiteta

Ministar Papastergiou ovu odluku povezuje sa principima iz antičke Grčke, gde su građani javno iznosili stavove pod svojim imenom i snosili posledice za izgovoreno. On veruje da bi isti model mogao da vrati ozbiljnost u digitalne rasprave koje su danas često haotične i agresivne. Ideja je da transparentnost automatski podigne nivo komunikacije.

Vlada razmatra da isti princip proširi i na komentare na portalima, pa čak i na autorstvo tekstova. To bi značilo da bi anonimni komentari, kakvi danas dominiraju internetom, mogli postati prošlost. Time bi se digitalni prostor značajno promenio, ali i izgubio deo slobode na koju su korisnici navikli.

Prepreke i otpor tehnoloških kompanija

Stručnjaci upozoravaju da sprovođenje ovakvog sistema nije samo politička odluka, već ogroman tehnički izazov koji zahteva saradnju sa globalnim platformama. Kompanije koje imaju milijarde anonimnih korisnika možda neće biti spremne da lako prihvate ovakva pravila. U pitanju nisu samo principi, već i poslovni modeli koji se oslanjaju na masovno korišćenje platformi.

Uvođenje obavezne verifikacije moglo bi da izazove sukob između države i tehnoloških giganata, što dodatno komplikuje situaciju. Ako platforme odbiju saradnju, postavlja se pitanje kako će država sprovesti zakon u praksi. Upravo tu se vidi koliko je ova inicijativa ambiciozna - i koliko može biti teško ostvariva.

Sloboda govora ili kontrola

Najveća debata vodi se oko pitanja da li ova odluka štiti korisnike ili uvodi novi nivo nadzora nad digitalnim prostorom. Kritičari upozoravaju da anonimnost često štiti ljude koji žele da iznesu osetljiva mišljenja bez straha od posledica. Bez te zaštite, mnogi bi mogli odustati od javnog izražavanja.

S druge strane, vlasti tvrde da bez identiteta nema odgovornosti i da internet mora izaći iz “zone bez posledica”. Neki analitičari smatraju da bi ovakve promene imale više efekta na nivou cele Evropske unije, dok drugi upozoravaju da bi ovo mogao biti početak šire kontrole interneta. Na kraju, ostaje pitanje koje zabrinjava mnoge - da li se uvodi red ili se menja priroda slobode na mreži.

