Razgovaramo sa Paulom Lalovićem, globalnim liderom u oblasti organizacione efikasnosti i strategijske implementacije, preduzetnikom i jednim od istaknutih glasova budućnosti rada. Sa više od dve decenije iskustva u radu na transformacijama organizacija u Evropi, Aziji i na Bliskom Istoku, Paul je radio sa velikim međunarodnim kompanijama i konsultantskim kućama na optimizaciji poslovnih modela i unapređenju operativne efikasnosti.

Posebno je poznat po svom radu na razvoju modernih organizacionih modela u eri veštačke inteligencije i digitalne transformacije, kao i po istraživanju budućnosti rada kroz knjigu “From Cubicle to Tribe”.

Pored konsultantskog rada, Paul se bavi i istraživanjem i razvojem novih organizacionih modela u kontekstu veštačke inteligencije i digitalne ekonomije. Njegov fokus je na povezivanju strategije, tehnologije i ljudskog kapitala, sa ciljem da organizacije postanu agilnije, efikasnije i spremnije za promene koje donosi globalna transformacija tržišta.

Sa njim smo razgovarali na marginama Montenegro Future Festivala u Baru.

Bankarski sektor u tranziciji i nove prilike

Pre početka intervjua, sagovornik je sa nama podelio projekat koji pokazuje kako njegova konsultantska kuća pozicionira svoje poslovanje, osvrćući se na transformaciju bankarskog sektora i ekonomske prilike u regionu.

- Imao sam prezentaciju koja je bila na temu Dual Engine Economy, a ono što je jako bitno naglasiti jeste da je koncept našeg poslovanja kao konsultantske kuće vrlo opširan. Mi opslužujemo i države i velike enterprise-e, i kao mala konsultantska kuća moramo da se izdvojimo iz konkurencije na taj način što ćemo imati izuzetno atraktivne i izuzetno lukrativne projekte.

Konkretno, ovaj projekat koji smo prezentovali baziran je na našem idejnom konceptu koji smo razvili za Red Bull. Znači, cela poenta je sledeća:

Bankarski sektor prolazi kroz veliku tranziciju. Postoje tri glavna mega trenda koja menjaju bankarski sektor. To su demografske promene - sve mlađi i zahtevniji klijenti, zatim geopolitika, i treće tehnologija.

Bankarski sektor je sticajem okolnosti bio prilično zaštićen, kako regulativom, tako i visokom cenom ulaska u taj sektor decenijama. Međutim, danas je moguće napraviti bankarski servis uz relativno malu kapitalnu investiciju, a sve se svodi na sposobnost da se minimizuje trošak akvizicije klijenata.

To otvara ogromne poslovne prilike državama u regionu kao što su Crna Gora, Srbija, Hrvatska i Bosna, jer se sve svodi na sposobnost da se privuku novi klijenti. To je bila glavna ideja koju smo želeli da predstavimo. A dodatno, u Srbiji postoji snažna prisutnost gejming industrije. Imate gospodina iz Trstenika koji je CEO Stake-a, i generalno veliku prisutnost back office operacija u gejming industriji.

To su sve vrednosti koje možemo na pravi način da mobilišemo na nacionalnom nivou i da iz jedne "opskurne industrije“ napravimo mainstream koji može postati značajan deo BDP-a.

AI industrija je vrlo mlada i razvija se rapidno, eksponencijalno. Koji je trenutak bio kada ste rekli sebi da je presudno da je usvojite, kao i da je povežete sa gejmingom?

- Tu ne postoje presudni momenti. Mi smo svi neka vrsta produkta evolucije. Kako sam ja došao na ideju da radim sa gejming industrijom bilo je više sticajem okolnosti nego nekog inteligentnog dizajna.

Desila se politička kriza na Bliskom Istoku koja me je izmestila iz Dubaija, i ja sam postao drugi put u životu izbeglica. Prvi put ’93. kad smo imali rat na prostorima bivše Jugoslavije, i sada 2026. kad imamo rat na Bliskom Istoku.

Izašao sam dva dana pre rata između Irana i Izraela sa ručnim prtljagom, otišao na Kipar i došao u Srbiju čekajući da se to završi za pet, šest dana. Kao svaki rat, krene s pričom dve nedelje i evo nas mesec i po dana kasnije.

Sticajem okolnosti sam bio pozvan na konferenciju u Beogradu koju su organizovali članovi ruske zajednice fokusirane na gejming industriju. I u procesu spremanja za tu konferenciju preinačio sam neke naše poslovne metodologije i prilagodio toj industriji.

I na taj način smo uspeli da napravimo novi pogled na gejming koji se svodi na "banking of the casinos" - umesto da banke ulaze u kazino industriju, online kazina ulaze u banking industriju.

Mnogo firmi ubacuje AI u svoje poslovanje. Kako Vi vidite taj proces?

- Mi kao Agile Dynamics radimo na globalnom pivotu. Zbog geopolitičke nestabilnosti na Bliskom Istoku, mi sada prebacujemo poslovanje. Radimo od Rijada do Hong Konga, ali želimo da 90% prihoda bude između Singapura i Hong Konga.

Singapurska vlada je javno rekla da ne želi da razvija AI tehnologiju na uštrb stabilnosti zaposlenih u privatnom i javnom sektoru.

Mislim da je to ispravna stvar - da AI ne bude revolucija sa katastrofalnim posledicama, nego evolucioni proces u kojem će se svako pronaći vremenom.

Koji su najveći izazovi kada uvodite AI u neku firmu prvi put?

- To je vrlo dobro pitanje i velika prilika za konsultantske kuće kao Agile Dynamics. Transformacija ne počinje od tehnologije, nego od poslovne strategije.

Kompanije često prolaze kroz teške posledice jer ne pripreme organizaciju za AI tranziciju - "change management", promena organizacione strukture, retraining zaposlenih.

Najveći problem je što zaposleni postaju "collateral damage“ umesto prioritet transformacije. Zato je bitno zaštititi najtalentovanije i najlojalnije zaposlene.

Kad gledamo AI i web3, kako to ide u Srbiji?

- Ide jako dobro. Srbija je, u najmanju ruku, nebeska zemlja. Imamo veliku prilagodljivost i visok nivo inteligencije potreban za preživljavanje posle svega što smo prošli.

Često nam dolaze stručnjaci sa svih strana sveta da nam objašnjavaju kako da postanemo deo globalne zajednice, a mi imamo istoriju koja je starija od mnogih država u Evropi.

Naš problem je što ne ulažemo dovoljno u sebe i svoje znanje i ne gradimo dugoročnu strategiju. AI i blockchain su prirodni saveznici jer rešavaju problem poverenja kroz tehnologiju.

Kako zamišljate rad za 10 godina?

- Bitno je razumeti da broj ljudi nije ključan - bitna je snaga tih ljudi. Budućnost poslovanja je fokusirana na male hiperproduktivne timove od 3 do 10 ljudi koji mogu postati "unicorns".

Napravili smo hipotezu u knjizi "From Cubicle to Tribe" da će kompanije biti male, ali globalno uticajne. AI omogućava da 10–20 ljudi vodi globalne kompanije.

Knjiga koja istražuje budućnost rada i prelazak sa tradicionalnih organizacija na male, agilne timove koji kroz tehnologiju postaju globalno konkurentni.

Da li AI može da prevaziđe ljudsku kreativnost?

- Nikada. Verujem u "divine design" i da je ljudska kreacija superiorna. Mašina može imati bolje performanse u nekim segmentima, ali ne može biti bolja od originalne ljudske kreacije.

Savet mladima koji žele AI biznis?

- Imate odličnu startnu poziciju. Mi smo produkt dugotrajne selekcije i preživljavanja kroz istoriju. Ključ je u verovanju u sebe i samopouzdanju. Najbitnije je verovanje u sopstvene sposobnosti. Srbija ima ogromnu dijasporu i mrežu ljudi koje možete uključiti.

