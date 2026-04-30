Slušaj vest

Treći dan suđenja "Mask protiv Altmana” doneo je dramatične momente u sudnici, gde su advokati OpenAI oštro ispitivali Maska o njegovoj ulozi u ranim fazama kompanije. Njegova izjava da će "želeti da ga ubiju" oslikava duboku netrpeljivost koja danas definiše odnos između osnivača i organizacije koju je pomogao da stvori.

Sukob osnivača i kompanije

U sudnici je došlo do direktnog sudara narativa. Mask tvrdi da je OpenAI izdao svoju prvobitnu misiju – razvoj veštačke inteligencije u korist čovečanstva – prelaskom na profitni model. Sa druge strane, pravni tim OpenAI pokušava da dokaže da je upravo Mask u ranim fazama zagovarao agresivnije finansiranje i komercijalizaciju, što baca drugačije svetlo na njegov današnji stav.

Sem Altman Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

"Oni će želeti da me ubiju"

Najeksplozivniji trenutak dogodio se kada je Mask opisao posledice svojih pokušaja da utiče na pravac razvoja kompanije. Njegova izjava o neprijateljstvu unutar vrha OpenAI dodatno je pojačala utisak da je sukob ličan koliko i poslovan. Ovaj detalj otkriva duboke pukotine među ljudima koji su nekada delili zajedničku viziju razvoja veštačke inteligencije.

Borba za kontrolu nad budućnošću AI

Ključ spora leži u transformaciji OpenAI-ja iz neprofitne organizacije u hibridni model uz podršku Microsofta. Mask tvrdi da je time prekršen osnovni dogovor, dok OpenAI insistira da je komercijalizacija bila neophodna kako bi se konkurisalo gigantima poput Google DeepMind. Ishod ovog suđenja mogao bi postaviti presedan za budućnost AI industrije - od toga kako se finansiraju istraživanja do toga kakve obaveze osnivači zadržavaju nakon odlaska iz kompanije.

Foto: Shutterstock

Šta sledi u sudnici

Očekuje se da će naredni dani suđenja doneti još intenzivnija svedočenja, uključujući i moguće pojavljivanje Altmana na klupi za svedoke. Pravna bitka će se fokusirati na interne mejlove, odluke uprave i odnos sa velikim partnerima, što bi moglo odlučiti ishod slučaja. Posmatrači smatraju da će presuda imati dalekosežne posledice ne samo za OpenAI, već i za način na koji se buduće tehnološke kompanije organizuju i finansiraju.