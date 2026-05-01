Prema najnovijim informacijama, korisnici će uskoro primetiti da se Status objave pomeraju na vrh ekrana u okviru četova - slično načinu na koji funkcionišu Stories na drugim platformama.

Ova promena predstavlja još jedan korak ka ujednačavanju korisničkog iskustva unutar Meta ekosistema, gde već dominiraju Story formati na aplikacijama kao što su Instagram i Facebook.

Status postaje vidljiviji nego ikada

Do sada je WhatsApp Status bio pomalo “sakriven” u posebnoj sekciji aplikacije, što je značilo da mnogi korisnici nisu redovno pratili objave svojih kontakata. Međutim, to bi uskoro moglo da se promeni.

Prema informacijama koje je objavio WABetaInfo, WhatsApp testira novu funkcionalnost koja omogućava da se Status objave pojave direktno na vrhu taba za četove. Na taj način korisnici će imati brz i lak pristup najnovijim objavama - bez potrebe za dodatnim klikovima ili pretragom.

Novi način navigacije kroz aplikaciju

Jedna od ključnih promena odnosi se na gest “povlačenja nadole” (swipe down) u okviru Chats taba. Do sada je ova opcija služila za filtriranje poruka (na primer: sve poruke, nepročitane ili favoriti).

U novoj verziji, isti gest mogao bi da prikaže najnovije Status objave kontakata - praktično pretvarajući vrh ekrana u dinamičan Stories pregled. Ovakav pristup dodatno približava WhatsApp drugim Meta platformama, gde je ovaj format već standard.

Integracija sa vrhom ekrana

Nova funkcionalnost uključuje i integraciju Statusa u navigacioni bar na vrhu aplikacije. U centralnom delu biće istaknuti kontakti sa kojima korisnici najviše komuniciraju, a koji su nedavno objavili Status.

Ovaj potez jasno pokazuje nameru kompanije Meta Platforms da poveća angažovanje korisnika i dodatno promoviše sadržaj unutar aplikacije.

Još uvek u fazi razvoja

Iako promene zvuče značajno, važno je napomenuti da funkcija još uvek nije dostupna svim korisnicima. Trenutno se nalazi u fazi razvoja i testiranja, a tačan datum globalnog lansiranja još nije poznat.

Prema dostupnim informacijama, nova verzija bi mogla da stigne u nekom od narednih ažuriranja, ali korisnici na iOS i Android platformama moraće još malo da sačekaju.

Više od dopisivanja

Promene koje dolaze u WhatsApp jasno ukazuju na trend objedinjavanja funkcionalnosti unutar Meta aplikacija. Status, koji je do sada bio u drugom planu, dobija centralno mesto i potencijalno postaje ključni deo svakodnevne komunikacije.

Ako se ova funkcija pokaže uspešnom, WhatsApp bi mogao da postane mnogo dinamičnija platforma - ne samo za dopisivanje, već i za brzo deljenje svakodnevnih trenutaka, baš kao što je to slučaj sa Story formatima na drugim društvenim mrežama.