Prema toj odluci, poslodavci ne mogu otpustiti zaposlene samo da bi ih zamenili AI sistemima radi smanjenja troškova.

Slučaj koji je pokrenuo presudu

Presuda je doneta nakon spora između zaposlenog i tehnološke kompanije u Hangdžou. Radnik je radio na kontroli kvaliteta AI sistema, ali je nakon uvođenja automatizacije poslodavac pokušao da ga prebaci na niže plaćenu poziciju.

Njegova plata trebalo je da bude smanjena za oko 40 odsto. Nakon što je odbio nove uslove, dobio je otkaz.

Sud je zaključio da takav potez nije u skladu sa zakonom.

Sud: AI nije opravdanje za otkaz

U obrazloženju presude navodi se da uvođenje veštačke inteligencije predstavlja poslovnu odluku, a ne "bitnu promenu okolnosti" koja bi automatski opravdala otpuštanje radnika.

Sud je posebno naglasio da poslodavci imaju obavezu da:

  • pokušaju prekvalifikaciju zaposlenih
  • ponude razumno premeštanje na druge pozicije
  • izbegnu drastično smanjenje plata kao jedinu opciju

U suprotnom, otkaz može biti proglašen nezakonitim.

Šta ova odluka znači

Ova presuda dolazi u trenutku kada kompanije širom sveta ubrzano uvode AI kako bi povećale efikasnost i smanjile troškove.

Međutim, kineski sud sada jasno poručuje: tehnološki napredak ne sme ići na štetu osnovnih radnih prava.

To bi moglo da natera kompanije da:

  • sporije uvode automatizaciju
  • ulažu više u obuku zaposlenih
  • pažljivije planiraju tranziciju ka AI sistemima


Poruka za budućnost rada

Iako veštačka inteligencija menja tržište rada, ova odluka pokazuje da zakon pokušava da postavi granice. AI može da transformiše poslove, ali ne može biti izgovor za jednostavno otpuštanje ljudi bez odgovornosti.

