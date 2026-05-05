Kako upozorava CNET, kriminalci danas koriste AI alate da kloniraju glasove bliskih osoba i zatim vas pozovu sa hitnim zahtevom za novac.

Ono što ovu prevaru čini posebno opasnom jeste činjenica da više ne postoji jasan znak da nešto nije u redu. Glas zvuči potpuno autentično, emocije su uverljive, a situacija deluje stvarno i hitno.

Dovoljno je nekoliko sekundi vašeg glasa

Stručnjaci upozoravaju da je za kreiranje lažnog glasa potrebno izuzetno malo materijala. U nekim slučajevima dovoljno je samo nekoliko sekundi snimka sa društvenih mreža ili video snimaka.

To znači da praktično svako može postati meta jer većina ljudi već ima svoj glas javno dostupan online. Jednom kada naprave kopiju, prevaranti mogu da generišu potpuno nove rečenice koje osoba nikada nije izgovorila, ali zvuče identično.

Zbog toga tradicionalni načini prepoznavanja prevare, poput neobičnog tona ili lošeg govora, više ne funkcionišu.

Najčešći scenario: panika i hitna uplata

Ove prevare se gotovo uvek oslanjaju na emocije i hitnost. Najčešći scenarij uključuje poziv u kome navodna bliska osoba tvrdi da je u nevolji i da joj hitno treba novac.

Jedan stvarni slučaj opisuje majku koja je dobila poziv od "ćerke" koja plače i govori da je imala nesreću i da je neko vodi. Glas je bio potpuno uverljiv, a broj telefona izgledao legitimno.

Statistika pokazuje da se u više od 70% ovih prevara koristi upravo taktika hitnosti kako bi žrtva reagovala bez razmišljanja.

Prevaranti često traže uplatu putem kriptovaluta, poklon kartica ili brzih transfera jer se taj novac teško može vratiti.

Ljudi ne mogu da prepoznaju razliku

Najveći problem je što većina ljudi jednostavno ne može da razlikuje pravi glas od AI kopije. Istraživanja pokazuju da tačnost prepoznavanja može pasti i ispod 30%, što znači da većina ljudi neće primetiti prevaru.

Uz to, napadi postaju sve masovniji. AI omogućava prevarantima da istovremeno pokreću hiljade poziva i targetiraju veliki broj ljudi bez dodatnog napora.

Stručnjaci zato upozoravaju da ovo više nije retka pojava već rastući globalni problem koji pogađa sve generacije.

Kako da se zaštitite

Najvažnije pravilo je da nikada ne reagujete impulsivno na pozive koji traže novac. Ako dobijete ovakav poziv, odmah prekinite i pokušajte da kontaktirate osobu na drugi način.

Jedan od najefikasnijih saveta je dogovor o „tajnoj reči“ unutar porodice koju samo vi znate. Ako osoba sa druge strane ne zna tu reč, velika je verovatnoća da je u pitanju prevara.

Takođe, izbegavajte deljenje ličnih informacija i snimaka glasa javno kada god je to moguće jer upravo to predstavlja sirovinu za ove napade.

U eri veštačke inteligencije više nije pitanje da li je nešto moguće falsifikovati već koliko lako može da se zloupotrebi. A glas, koji je nekada bio dokaz identiteta, sada postaje jedno od najlakših oružja u rukama prevaranata.