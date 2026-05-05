Future & AI Summit 2026 otvoren je danas, okupivši u Ložionici vodeće domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti veštačke inteligencije, tehnologije, obrazovanja, zdravstva i biznisa, sa ciljem da odgovore na jedno od ključnih pitanja savremenog doba: kako AI menja svet u kojem živimo i kakva je uloga čoveka u toj transformaciji.

Veštačka inteligencija već danas menja način na koji radimo, učimo i donosimo odluke, a procene su da bi globalno tržište AI tehnologije moglo da premaši 1.800 milijardi dolara do kraja decenije, kao i da će u narednih deset godina uticati na više od 40% svih poslova. U tom kontekstu, sve češće se postavlja pitanje ko je prvi na udaru: lekari, profesori ili programeri?

AI ne znači nužno nestanak profesija, ali novi trendovi predstavljaju urgantan poziv na njihovu duboku transformaciju, rekao je Miloš Jovanović, osnivač Future&AI summita i interaktivne AI platforme za onlajn učenje Kampster AI.

“Iako profesije kakve danas poznajemo neće nestati preko noći, promeniće se brže nego što smo spremni da prihvatimo i zato je njihova transformacija urgentan imperativ. Oni koji se ne prilagode rizikuju da ostanu na margini tržišta rada, dok će oni koji prihvate AI kao alat postati nosioci nove ekonomije. Vreme za prilagođavanje se ne meri godinama, već mesecima”, rekao je Jovanović istakavši da se slične promene dešavaju i u medicini i obrazovanju.

“AI sistemi već pomažu u analizi medicinskih podataka i donošenju preciznijih odluka, dok se paralelno razvija nova oblast, „longevity“, koja kroz kombinaciju biotehnologije, genetike i veštačke inteligencije otvara pitanje produženja ljudskog životnog veka. U obrazovanju, AI sve više menja ulogu nastavnika, kojipostaju mentori u procesu učenja prilagođenom svakom pojedincu. Upravo platforme poput Kampster AI pokazuju kako tehnologija može biti u službi znanja i razvoja kroz personalizovano učenje, prilagođeno tempu i potrebama svakog korisnika, ali i kroz dublje razumevanje načina na koji ljudi usvajaju informacije u digitalnom okruženju”, rekao je Jovanović.

Ovogodišnji Future&AI summit, koji se održava pod podnaslovom „Čovek u centru budućnosti“, otvorio je prostor za dijalog o ulozi čoveka u svetu algoritama, gde tehnologija predstavlja alat koji, ukoliko se pravilno koristi, može unaprediti kvalitet života, rada i obrazovanja.

Kvalitetom diskusija koje će se danas voditi, Future & AI Summit 2026 potvrdiće svoju poziciju ključne platforme za razmenu ideja i oblikovanje budućnosti u kojoj, uprkos ubrzanom razvoju tehnologije, čovek ipak ostaje u njenom središtu.