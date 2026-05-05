Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prema izveštaju Social Media Today, korisnici bi uskoro mogli da uzmu tuđ video i jednostavno zamene tekst na njemu svojim.

Funkcija pod nazivom Swap nakratko se pojavila u help centru aplikacije, a zatim nestala, što sugeriše da je još u fazi testiranja.

U praksi to znači da ne moraš da snimaš ništa novo već samo da uzmeš postojeći viralni video i napišeš svoju verziju poruke.

Kako funkcioniše nova opcija

Prema dostupnim informacijama, korisnici bi mogli da zadrže originalni video, ali da potpuno promene tekst koji se prikazuje na ekranu.

Drugim rečima, ista scena može dobiti potpuno novo značenje samo jednim klikom. Ovo dodatno spušta prag za učestvovanje u trendovima jer više nije potrebno snimanje, montaža ili kreativna produkcija.

Ova opcija podseća na Remix, ali je još jednostavnija jer ne zahteva nikakvu obradu videa, već samo izmenu poruke.

Foto: Shutterstock

Problem koji svi vide odmah

I tu nastaje paradoks. Instagram je nedavno najavio da će kažnjavati naloge koji objavljuju neoriginalan sadržaj i favorizovati kreatore koji donose nešto novo.

Međutim, nova funkcija ide u potpuno suprotnom smeru jer omogućava brzo recikliranje sadržaja uz minimalne izmene. Stručnjaci već ističu da bi ovo moglo dodatno zamagliti granicu između originalnog i kopiranog sadržaja.

Platforma navodi da se kazne odnose na naloge koji većinom objavljuju neoriginalan sadržaj, dok povremeni remix ili prerada neće nužno biti kažnjeni.

Šta ovo znači za kreatore

Ako funkcija zaživi, mogla bi drastično promeniti dinamiku na platformi. Sa jedne strane, više ljudi će moći da učestvuje u trendovima i brže reaguje na viralne formate.

Instagram, Reels Foto: Shutterstock

Sa druge strane, kreatori originalnog sadržaja mogli bi izgubiti deo kontrole nad načinom na koji se njihovi video snimci koriste i reinterpretiraju.

U suštini, Instagram pokušava da balansira između dve stvari lakšeg učestvovanja u trendovima i zaštite originalnosti. A upravo tu, kako mnogi primećuju, stvari postaju najnejasnije.