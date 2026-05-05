Ukupan iznos iznosio je približno 12 triliona vona, odnosno oko 8 milijardi dolara, čime je postavljen rekord u Južnoj Koreji.

Ova poreska obaveza odnosi se na imovinu koju je iza sebe ostavio Lee Kun-hee, dugogodišnji predsednik kompanije koji je preminuo 2020. godine.

Samsung i njegov značaj

Samsung predstavlja jedan od najvećih industrijskih konglomerata na svetu i ključni stub južnokorejske ekonomije. Kompanija posluje u više sektora, uključujući elektroniku, poluprovodnike, brodogradnju i finansijske usluge.

Njena podružnica Samsung Electronics jedan je od globalnih lidera u proizvodnji pametnih telefona i memorijskih čipova, što kompaniji daje strateški značaj na međunarodnom tržištu.

Ko je bio Lee Kun-hee

Lee Kun-hee vodio je Samsung kroz period transformacije tokom kojeg je kompanija iz regionalnog proizvođača prerasla u globalnog tehnološkog lidera.

Njegove reforme tokom 1990-ih, posebno fokus na kvalitet i inovacije, postavile su temelje za današnji položaj Samsunga kao jedne od najuticajnijih tehnoloških kompanija na svetu.

Ko su naslednici i kako je podeljena imovina

Naslednici Lee Kun-hee su članovi njegove uže porodice, koji su preuzeli vlasništvo nad delovima njegove imovine i akcija. Među njima se posebno izdvajaju:

Lee Jae-yong, sin i faktički lider kompanije. Zanimljivo je da je često u centru pažnje ne samo zbog biznisa već i zbog pravnih procesa koji su godinama pratili njegovu karijeru, što je dodatno oblikovalo percepciju Samsunga u javnosti.

Hong Ra-hee, supruga preminulog predsednika. Poznata je kao jedna od najuticajnijih kolekcionarki umetnina u Aziji, a deo porodične kolekcije, vredan milijarde dolara, doniran je muzejima u Južnoj Koreji.

Lee Boo-jin, ćerka koja vodi hotelski i duty-free biznis. Često se ističe kao jedna od najuspešnijih žena u korporativnoj Koreji, a njen poslovni stil i liderstvo doneli su značajan rast kompaniji Hotel Shilla.

Lee Seo-hyun, ćerka uključena u poslovanje modnog i investicionog segmenta. Poznata je po interesovanju za dizajn i kulturu, što se odražava i na njen rad u okviru Samsungovih modnih i kreativnih projekata.

Plaćanje poreza u ratama

Zbog izuzetno visokog iznosa, poreska obaveza je izmirivana u više rata tokom perioda od pet godina. Ovakav model omogućio je porodici da očuva kontrolu nad ključnim poslovnim udelima, bez potrebe za naglom prodajom velikog broja akcija.

Istovremeno, ovaj slučaj predstavlja jedan od najznačajnijih primera oporezivanja velikog privatnog bogatstva u Aziji.

Kako se ovaj porez poredi sa drugima

Iako su velike nasledne imovine česte među globalnim milijarderima, retko koja porodica je platila ovako visok iznos poreza. Na primer, naslednici Stiva Džobsa nisu se suočili sa sličnim opterećenjem jer SAD ima drugačiji poreski sistem sa nižim efektivnim stopama i brojnim olakšicama.

Slično važi i za Evropu, gde su poreske stope na nasledstvo u mnogim državama znatno niže ili ograničene, dok neke zemlje nude posebne modele za očuvanje porodičnih kompanija.

Nasuprot tome, Južna Koreja ima jednu od najviših stopa poreza na nasledstvo među razvijenim ekonomijama, koja može ići i do 50 odsto, uz dodatna opterećenja za velike vlasničke udela. Upravo zbog toga slučaj Samsung porodice predstavlja ekstreman primer kako nacionalni poreski sistem može značajno uticati na prenos bogatstva i kontrolu nad velikim kompanijama.