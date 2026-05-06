Kako prenosi South China Morning Post, sve više mašina već dobija konkretne poslove u stvarnom svetu od čišćenja domova i rada u fabrikama do regulisanja saobraćaja na ulicama.

Posebnu pažnju izazvali su humanoidni roboti raspoređeni na raskrsnicama u gradu Hangzhou, gde pomažu policiji tokom velikih gužvi i prazničnih talasa putovanja. Roboti podižu ruke, usmeravaju pešake i daju signale vozilima gotovo poput pravih saobraćajaca.

Ovakvi prizori do pre nekoliko godina delovali su kao naučna fantastika, ali sada postaju deo svakodnevice u kineskim gradovima.

Roboti čiste stanove i rade u opasnim fabrikama

Jedan od najzanimljivijih primera dolazi iz sektora čišćenja. Nova usluga pokrenuta preko kineske platforme 58.com kombinuje ljudskog radnika, inženjera i robota koji fizički učestvuje u čišćenju domaćinstava.

Robot kineskog startapa X Square Robot visok je oko metar i po i ima mehaničke ruke sa hvataljkama koje mogu da skupljaju otpad i obavljaju osnovne fizičke zadatke. Kompaniju podržavaju veliki tehnološki igrači poput ByteDance, Xiaomi i Alibaba Group.

Istovremeno, roboti se sve češće koriste i u industriji, posebno u opasnim okruženjima poput čeličana i fabrika gde postoji visok rizik za ljude.

Kina ubrzava razvoj "embodied AI"

U centru ove transformacije nalazi se koncept embodied AI odnosno veštačke inteligencije ugrađene u fizičke mašine koje mogu da opažaju prostor, donose odluke i izvršavaju zadatke u realnom svetu.

Kina poslednjih godina agresivno ulaže u ovaj sektor i pokušava da postane globalni lider u humanoidnoj robotici. Prema brojnim analizama, kineske kompanije trenutno imaju ogromnu prednost u proizvodnji komponenti, brzini razvoja i troškovima proizvodnje.

Na društvenim mrežama već kruže snimci robota koji patroliraju ulicama, rade u supermarketima i pomažu u logistici, što dodatno pojačava utisak da se tehnologija razvija mnogo brže nego što su mnogi očekivali.

Oduševljenje ali i zabrinutost

Dok jedni ove robote vide kao rešenje za nedostatak radne snage i opasne poslove, drugi upozoravaju na moguće posledice po tržište rada i privatnost.

Pojedini stručnjaci smatraju da će roboti najpre preuzimati fizički zahtevne i repetitivne zadatke, ali da će se njihov uticaj vremenom širiti i na druge profesije. Istovremeno raste zabrinutost zbog nadzora i sve većeg prisustva AI sistema u javnom prostoru.

Bez obzira na debate, jasno je da Kina više ne testira robote samo u laboratorijama već ih ubrzano uvodi u svakodnevni život građana.