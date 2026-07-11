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Iako danas deluje nezamislivo da država nema stabilnu internet konekciju, tada je to bio ogroman tehnološki iskorak koji je otvorio vrata potpuno novom svetu komunikacije i informacija. Taj trenutak nije bio spektakularan niti medijski ispraćen kao veliki događaj, ali je imao dugoročne posledice koje i danas oblikuju svakodnevni život.

Ključnu ulogu u ovom procesu imao je Univerzitet u Beogradu, zajedno sa akademskom mrežom koja je kasnije poznata kao AMRES, jer su upravo kroz naučne i obrazovne institucije ostvarene prve stabilne veze sa globalnim internetom. Naime, internet u Srbiji nije počeo kao komercijalna usluga za građane, već kao projekat namenjen istraživačima, profesorima i studentima koji su imali potrebu za razmenom podataka i komunikacijom sa svetom. Upravo zbog toga prvi korisnici interneta nisu bili obični građani, već mali krug ljudi iz akademske zajednice.

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Prva stalna veza uspostavljena 1996. godine

Pre uspostavljanja stalne internet veze, postojali su primitivniji oblici digitalne komunikacije koji su podrazumevali slanje elektronske pošte sa velikim kašnjenjima, često preko posrednih servera u inostranstvu. Ti sistemi nisu omogućavali stalnu povezanost, već su funkcionisali u intervalima, što znači da komunikacija nije bila u realnom vremenu kao danas i baš zato je uspostavljanje stalne IP veze 1996. godine predstavljalo pravi tehnološki preokret.

U tom trenutku naša zemlja se nalazila u izuzetno teškom političkom i ekonomskom periodu, što je dodatno otežavalo razvoj infrastrukture i pristup savremenim tehnologijama. Uprkos tome, entuzijazam stručnjaka i akademske zajednice omogućio je da se napravi važan korak ka digitalnom povezivanju sa svetom, što pokazuje koliko je tehnološki napredak često zavisio od pojedinaca i inicijativa, a ne od šireg sistema.

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U početku bio samo za privilegovane

Internet konekcije tog vremena bile su izuzetno spore u poređenju sa današnjim standardima, a brzine koje danas deluju smešno tada su bile sasvim normalne. Veze su često pucale, pristup je bio ograničen, a sam proces povezivanja zahtevao je tehničko znanje koje prosečan korisnik nije imao. Upravo zbog toga internet nije bio dostupan široj javnosti, već je ostao rezervisan za mali broj ljudi.

Zanimljivo je da većina građana u tom periodu nije ni znala šta je internet, niti je mogla da nasluti kakav će uticaj imati na svakodnevni život. Dok su se u svetu već razvijali prvi web sajtovi i online servisi, u Srbiji je internet još uvek bio nepoznanica za širu populaciju. Tek kasnije, krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih, dolazi do širenja interneta među građanima.

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Zauzet telefon i strpljenje

Prve internet stranice koje su nastajale u Srbiji bile su veoma jednostavne, često bez grafike, sa osnovnim informacijama i minimalnim dizajnom. Ipak, i takve stranice predstavljale su prozor u svet i način da se domaće institucije predstave globalnoj publici.

Veliku ulogu u razvoju interneta kasnije su odigrali provajderi koji su počeli da nude pristup građanima putem dial-up konekcija. Zvuk povezivanja preko telefonske linije postao je simbol jedne epohe, a korišćenje interneta podrazumevalo je zauzet telefon i strpljenje.

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Niko nije bio svestan da smo ušli u novu eru

Tokom narednih godina internet u Srbiji počinje da se razvija sve brže, prelazeći sa sporih veza na ADSL, kablovski i kasnije optički internet. Danas, kada gotovo svako ima pristup brzom internetu putem telefona, teško je zamisliti koliko je taj prvi korak bio važan. Omogućio je pristup informacijama, otvorio nove poslovne prilike i povezao ljude na način koji ranije nije bio moguć. Sve to počinje od jednog, naizgled malog koraka iz devedesetih.

Na kraju, iako je taj prvi dan prošao bez velike pažnje javnosti, danas je jasno da je označio početak nove ere. Internet u Srbiji nije nastao preko noći, već kao rezultat rada, znanja i upornosti ljudi koji su verovali u njegov značaj. Upravo zahvaljujući njima, danas živimo u svetu u kojem je povezivanje postalo svakodnevna stvar.

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