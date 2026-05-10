Pojavio se novi tip digitalnog virusa koji stručnjaci već nazivaju jednom od najpodmuklijih pretnji poslednjih godina jer za razliku od ranijih malvera koji su brzo otkrivani zbog očiglednih simptoma, ovaj se ponaša gotovo nevidljivo, bez usporavanja sistema ili jasnih znakova prisustva. Ovaj virus ne usporava sistem niti izaziva sumnju, već deluje iz senke dok u pozadini prikuplja osetljive podatke korisnika.

Virus koristi sofisticirane metode prikrivanja kako bi izbegao detekciju, a često se ubacuje kroz lažne aplikacije, sumnjive linkove ili čak naizgled legitimna ažuriranja softvera koja korisnici bez razmišljanja instaliraju. Jednom kada pronađe put do uređaja, virus može ostati neaktivan danima ili čak nedeljama, čekajući pravi trenutak za delovanje.

Virus se širi i prelazi sa uređaja na uređaj

Najveći rizik nastaje u trenutku kada korisnik unosi lozinke, pristupa bankarskim aplikacijama ili otvara privatne naloge koji sadrže lične podatke. Tada virus aktivira svoje funkcije i počinje da beleži sve unete informacije, uključujući korisnička imena, šifre i druge osetljive podatke. Sve to se zatim šalje napadačima bez znanja korisnika, ostavljajući ih potpuno nesvesne da su postali meta.

Posebno zabrinjava činjenica da ovaj malver može da se poveže sa drugim uređajima putem sinhronizovanih naloga i cloud servisa. To znači da infekcija jednog telefona može vrlo brzo da se proširi na laptop, tablet ili čak poslovne sisteme ako su povezani istim nalogom. Na taj način, šteta može biti višestruko veća nego što se u početku pretpostavlja.

Standardni antivirus programi ne pomažu

Stručnjaci upozoravaju da standardni antivirus programi često ne uspevaju odmah da prepoznaju ovu vrstu virusa zbog njegove sposobnosti da menja svoj kod. On koristi takozvane mutirajuće tehnike koje mu omogućavaju da se stalno prilagođava i izbegava detekciju. Upravo zbog toga, čak i korisnici koji redovno ažuriraju svoje sisteme mogu ostati nezaštićeni.

Još jedan problem predstavlja činjenica da se virus često širi kroz aplikacije koje izgledaju potpuno bezazleno i korisno. Mnoge od njih nude funkcije koje privlače veliki broj korisnika, poput editovanja fotografija ili ubrzavanja rada uređaja, ali u sebi kriju zlonamerni kod. Kada korisnik jednom da dozvole takvoj aplikaciji, virus dobija pristup gotovo svim delovima sistema.

Budite oprezni prilikom preuzimanja aplikacija

Analitičari veruju da iza ovakvih napada stoje organizovane grupe koje ciljano prikupljaju podatke radi dalje zloupotrebe ili prodaje. Na crnom tržištu interneta, lični podaci imaju veliku vrednost i često se koriste za finansijske prevare ili krađu identiteta. U takvom okruženju, svaki kompromitovani uređaj postaje potencijalni izvor zarade za napadače.

Korisnici se savetuju da budu izuzetno oprezni prilikom preuzimanja aplikacija i da koriste isključivo proverene izvore. Takođe, preporučuje se redovno menjanje lozinki i uključivanje dodatnih bezbednosnih mera poput dvostepene verifikacije. Iako ove mere ne garantuju potpunu sigurnost, mogu značajno smanjiti rizik od napada.

U našoj zemlji ugroženi pojedinci, ali i institucije

Prema podacima stručnjaka za bezbednost, Srbija se poslednjih godina nalazi među zemljama sa povećanim rizikom od sajber napada, naročito zbog phishing kampanja, malvera i napada na institucije, što znači da su i obični korisnici, ali i firme i državne službe, potencijalne mete.

U praksi, već su zabeleženi ozbiljni incidenti, na primer, napadi na državne sisteme poput katastra, kao i veliki napadi na infrastrukturu i javne službe. U nekim slučajevima hakeri su uspeli da blokiraju sisteme, ukradu podatke i naprave ozbiljnu štetu.

Takođe, u ovoj godini registrovani su slučajevi gde su malveri i ransomware korišćeni i u napadima povezanim sa Srbijom, uključujući i incidente koji su zahvatili važne sisteme, što dodatno potvrđuje da je region aktivno na meti sajber kriminalaca, te je opasnost od novog virusa realna i stalno prisutna, uz rizik da u svakom trenutku pogodi i pojedince i institucije bez ikakvog upozorenja.

