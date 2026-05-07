Slušaj vest

Prema navodima Brockmana, Mask je tokom 2017. godine insistirao da preuzme potpunu kontrolu nad OpenAI-jem u trenutku kada je kompanija pokušavala da pronađe način za finansiranje razvoja veštačke inteligencije.

“Mogu da napravim novu AI kompaniju jednim tvitom”

Brockman je tokom svedočenja opisao veoma napete razgovore među osnivačima. Prema njegovim rečima, Mask je smatrao da OpenAI neće uspeti bez mnogo agresivnijeg pristupa i centralizovane kontrole.

Foto: printscreen YT, D.M.

Jedan od detalja koji je posebno privukao pažnju jeste tvrdnja da je Musk rekao timu: “Mogu sutra da napravim novu AI kompaniju jednim tvitom.”

Brockman je takođe naveo da je Mask pokušavao da pridobije ključne ljude unutar kompanije, uključujući i kroz lične odnose i ponude povezane sa Teslom.

Zašto je Mask otišao iz OpenAI-ja

Prema Brockmanovoj verziji događaja, ostali osnivači nisu prihvatili Maskove zahteve za većom kontrolom nad organizacijom. Nakon toga, Mask je postepeno prestao sa redovnim finansiranjem OpenAI-ja i početkom 2018. godine napustio odbor kompanije.

Kasnije je osnovao sopstvenu AI kompaniju xAI koja danas direktno konkuriše OpenAI-ju kroz razvoj Grok sistema.

Sa druge strane, Mask tvrdi da je OpenAI odstupio od originalne misije neprofitnog razvoja bezbedne veštačke inteligencije i da je kompanija postala fokusirana na profit i partnerstva sa velikim korporacijama.

Foto: Shutterstock

Suđenje otkrilo koliko su odnosi bili napeti

Svedočenje Grega Brockmana otkrilo je i koliko su odnosi unutar kompanije bili turbulentni još pre Maskovog odlaska. Tokom procesa prikazane su privatne beleške i poruke osnivača koje ukazuju na ozbiljne sukobe oko budućnosti OpenAI-ja.

U jednom trenutku Brockman je izjavio da je imao osećaj da bi Mask mogao fizički da ga napadne tokom jednog od sukoba, što je dodatno pokazalo nivo tenzija unutar tadašnjeg rukovodstva.

Od male neprofitne organizacije do AI giganta

Kada su OpenAI osnovali Sam Altman, Greg Brockman, Elon Mask i ostali suosnivači 2015. godine, kompanija je funkcionisala praktično kao istraživačka laboratorija sa misijom razvoja bezbedne AI tehnologije za dobrobit čovečanstva.

Danas je OpenAI jedna od najvrednijih AI kompanija na svetu, dok sukob između bivših partnera prerasta u jednu od najpraćenijih tehnoloških pravnih bitaka poslednjih godina.