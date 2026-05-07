Slušaj vest

Međutim, stručnjaci upozoravaju da uređaj često mnogo ranije pokazuje jasne znakove da je pri kraju životnog veka. Prosečan ruter traje oko tri do pet godina, nakon čega problemi postaju sve češći.

Problem je što mnogi simptomi izgledaju bezazleno pa korisnici mesecima trpe spor internet, pucanje veze i slabljenje signala ne shvatajući da je uzrok upravo ruter.

Signal je slabiji nego ranije

Jedan od prvih znakova jeste slabljenje Wi-Fi signala i pojava “mrtvih zona” u delovima stana ili kuće gde je internet ranije radio normalno.

Stručnjaci objašnjavaju da vremenom dolazi do degradacije unutrašnjih antena i radio komponenti koje šalju signal. Rezultat je slabiji domet i češći prekidi veze, posebno kroz zidove ili na većoj udaljenosti od rutera.

Ako primetite da morate sve češće da stojite blizu rutera kako bi internet radio stabilno, moguće je da uređaj više ne može da održava kvalitetnu konekciju.

Foto: Shutterstock

Internet je spor i stalno puca

Drugi veliki znak su nasumični prekidi veze, buffering tokom gledanja videa i sporije učitavanje stranica i aplikacija.

BGR navodi da stari ruteri često počinju da gube pakete podataka, zbog čega sistem mora ponovo da šalje informacije. To dovodi do zastajkivanja videa, seckanja tokom online poziva i sporijeg preuzimanja fajlova.

Ako restart rutera privremeno reši problem, ali se isti simptomi brzo vrate, to može biti znak da hardver više ne funkcioniše kako treba.

Ruter se pregreva

Blago zagrevanje je normalno, ali ako je uređaj konstantno veoma vruć čak i u hladnoj prostoriji, to može ukazivati na ozbiljan problem.

Pregrevanje često znači da unutrašnje komponente rade pod velikim opterećenjem ili da počinju da otkazuju. U nekim slučajevima uzrok može biti prašina ili loša ventilacija, ali ako se problem stalno vraća, stručnjaci savetuju zamenu uređaja.

Foto: Shutterstock

Dugotrajno pregrevanje dodatno ubrzava propadanje elektronike i može potpuno onesposobiti ruter.

Ne može da podnese više uređaja

Moderni domovi danas imaju veliki broj povezanih uređaja od telefona i televizora do kamera, konzola i smart home sistema. Upravo zato jedan od najčešćih znakova starog rutera jeste kada mreža počne da se raspada čim se poveže više uređaja istovremeno.

Na primer, internet može raditi normalno dok koristite samo telefon, ali čim neko uključi laptop ili TV streaming, dolazi do usporavanja ili pucanja veze.

Stručnjaci objašnjavaju da stari ruteri često više nemaju dovoljno procesorske snage i memorije da obrade veliki broj simultanih zahteva, posebno u domovima sa mnogo povezanih uređaja.

Foto: Shutterstock

Još jedan veliki problem: zastareo softver

Pored hardvera, važan znak starosti jeste i prestanak softverske podrške. Ako proizvođač više ne objavljuje firmware update za vaš model, uređaj postaje bezbednosni rizik.

Bez novih zakrpa ruter može ostati ranjiv na napade i neće podržavati novije Wi-Fi standarde poput Wi-Fi 6 ili Wi-Fi 7.

U trenutku kada internet mreža upravlja gotovo svim uređajima u domu, stari ruter više nije samo problem brzine već i potencijalni problem bezbednosti.