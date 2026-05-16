Naglo širenje električnih vozila širom sveta dovelo je do toga da se elektroenergetski sistemi nalaze pod sve većim pritiskom, jer broj vozila koja zahtevaju punjenje raste brže nego što mreža može da se prilagodi.

Stručnjaci upozoravaju da postojeća infrastruktura u mnogim zemljama nije projektovana za scenario u kojem milioni automobila istovremeno koriste električnu energiju za punjenje baterija i upravo zato se sve češće govori o mogućem preopterećenju mreže koje bi moglo da utiče na stabilnost snabdevanja strujom u određenim periodima dana.

Posebno kritični večernji sati

Posebno kritični momenti nastaju u večernjim satima kada se veliki broj ljudi vraća kući i priključuje svoje automobile na punjače, što dovodi do naglog skoka potrošnje. U tim trenucima elektroenergetski sistem već radi pod visokim opterećenjem zbog kućne potrošnje, pa dodatni zahtev za punjenjem vozila može predstavljati ozbiljan izazov. Ako se ovakav obrazac nastavi bez kontrole, postoji rizik od lokalnih preopterećenja i nestabilnosti u pojedinim delovima mreže.

Stručnjaci ističu da je problem dodatno pojačan činjenicom da se električna vozila najčešće pune upravo u isto vreme, što stvara takozvane “pikove potrošnje”. Ovi pikovi predstavljaju trenutke kada potražnja za električnom energijom naglo raste, a sistem mora brzo da reaguje kako bi održao stabilnost. Bez pametnog upravljanja potrošnjom, ovakvi skokovi mogu postati sve češći i sve zahtevniji za kontrolu.

Uvođenje pametnih sistema punjenja

Jedno od rešenja koje se sve više razmatra jeste uvođenje pametnih sistema punjenja koji bi automatski regulisali kada i koliko brzo se vozila pune. Ovakvi sistemi bi mogli da rasporede punjenje tokom noći ili perioda manje potrošnje, čime bi se smanjilo opterećenje mreže u kritičnim trenucima. Međutim, to zahteva saradnju korisnika, proizvođača automobila i energetskih kompanija, kao i razvoj napredne digitalne infrastrukture.

Dodatni izazov predstavlja činjenica da je elektroenergetska mreža u mnogim zemljama nastala u vreme kada električna mobilnost nije bila ni približno razvijena kao danas. To znači da su trafostanice, kablovi i distributivni sistemi projektovani za potpuno drugačije obrasce potrošnje. Modernizacija ovih sistema zahteva ogromna ulaganja i dugoročno planiranje koje ne može da se sprovede preko noći.

Mnoge države se spremaju za rast broja EV

Ulaganja u modernizaciju mreže procenjuju se na milijarde evra, jer je potrebno ojačati kapacitete, unaprediti distribuciju i uvesti digitalno upravljanje potrošnjom. Mnoge države već planiraju višegodišnje investicione cikluse kako bi se pripremile za rast broja električnih vozila. Bez tih ulaganja, tranzicija ka električnoj mobilnosti mogla bi da bude usporena ili ograničena infrastrukturnim problemima.

Zanimljivo je da električna vozila u budućnosti mogu imati i pozitivnu ulogu u stabilizaciji mreže, a ne samo u njenom opterećenju. Koncept “vehicle-to-grid” omogućava da automobili vraćaju energiju nazad u sistem kada nisu u upotrebi, čime mogu pomoći u balansiranju potrošnje. Ova tehnologija bi u teoriji mogla da pretvori milione automobila u svojevrsne mobilne baterije koje podržavaju mrežu.

Tržište raste brže nego što infrastruktura može da prati

Ipak, implementacija ovakvih sistema još uvek je u ranoj fazi i zahteva standardizaciju, testiranje i široku tehničku podršku. Potrebno je uskladiti softvere, punjače i vozila kako bi komunikacija između njih bila bezbedna i efikasna. Dok se to ne dogodi, većina sistema ostaje ograničena na eksperimentalne projekte i pilot-programe.

Još jedan važan aspekt problema jeste brzina kojom se električna vozila uvode u svakodnevni život, jer tržište raste brže nego što infrastruktura može da prati. Proizvođači automobila nude sve više modela sa većim dometom i brzim punjenjem, što dodatno povećava potrebu za električnom energijom, čime se stvara neravnoteža između tehnološkog razvoja vozila i razvoja energetskih kapaciteta.

Pojedine zemlje već uvode ograničenja

Stručnjaci takođe upozoravaju da će obnovljivi izvori energije igrati ključnu ulogu u rešavanju ovog izazova, ali da ni oni sami nisu dovoljni bez stabilnih sistema skladištenja energije. Solarne i vetroelektrane mogu doprineti većoj proizvodnji struje, ali njihova varijabilnost zahteva dodatne mehanizme za balansiranje mreže. Zato se sve više ulaže u baterijske sisteme velikog kapaciteta i pametno upravljanje energijom.

U nekim zemljama već se uvode ograničenja i pametni algoritmi koji regulišu punjenje vozila u zavisnosti od opterećenja mreže u realnom vremenu. Ovi sistemi mogu automatski usporiti ili odložiti punjenje kako bi se izbegli kritični pikovi potrošnje. Iako korisnicima ponekad deluje kao ograničenje, ovakav pristup je ključan za dugoročnu stabilnost sistema.

Šta nas čeka?

U Srbiji je situacija sa električnim vozilima još uvek u ranoj fazi, ali upravo zbog toga stručnjaci posebno upozoravaju da se potencijalni problem opterećenja mreže mora pratiti na vreme. Broj EV vozila je i dalje relativno mali u poređenju sa Evropom, ali raste iz godine u godinu, što znači da se i opterećenje na lokalnu infrastrukturu postepeno povećava.

Glavni izazov kod nas nije masovno punjenje kao u Nemačkoj ili Francuskoj, već to što je mreža punjača još uvek neravnomerno razvijena i koncentrisana u većim gradovima i duž glavnih koridora. To znači da se u pojedinim delovima zemlje već sada može desiti da više vozila istovremeno koristi isti punjač ili mali broj stanica, što lokalno stvara pritisak na distribuciju struje.

Dodatni problem je što se deo javnih punjača nalazi na istim elektro-granama koje koriste i drugi potrošači, poput benzinskih pumpi, tržnih centara ili poslovnih objekata. Kada se u isto vreme poveća i komercijalna i EV potrošnja, lokalna mreža može biti opterećena više nego što je projektovana.

