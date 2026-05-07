Posledice su odmah postale vidljive na profilima najvećih svetskih zvezda, koje su u kratkom periodu izgubile milione pratilaca. Najviše pažnje izazvao je slučaj Kajli Džener, za koju više medija navodi da je izgubila oko 14 miliona pratilaca gotovo preko noći. Pad broja pratilaca pogodio je i druge velike profile uključujući Kristijana Ronalda i Mesija.

Meta nije objavila zvanične brojke

Iako se priča proširila globalnim medijima i društvenim mrežama, važno je naglasiti da Meta za sada nije objavila detaljan zvaničan izveštaj sa preciznim brojkama uklonjenih naloga niti tačnim gubicima po profilima.

Većina podataka dolazi iz praćenja analitičkih servisa trećih strana, kao i iz promena koje su sami korisnici primetili na profilima poznatih ličnosti. Zbog toga pojedine cifre variraju od izvora do izvora.

Međutim, više nezavisnih izvora potvrđuje da je do velikog pada broja pratilaca zaista došlo i da je najverovatniji uzrok upravo uklanjanje botova i neaktivnih naloga.

Zašto je Instagram uklanjao naloge

Kompanija Meta godinama sprovodi povremene akcije uklanjanja spam profila, bot mreža i lažnih naloga koji veštački povećavaju broj lajkova, komentara i followera.

Takvi profili često služe za manipulaciju engagement statistikama i stvaranje lažne slike popularnosti influensera i brendova. Meta navodi da ovakve akcije imaju cilj da platformu učine autentičnijom i da zaštite korisnike od spam sadržaja i automatizovanih mreža.

Pojedini korisnici tvrdili su čak da je i tokom čistke, i zvanični Instagram profil izgubio pratioce, iako ni to nije zvanično potvrđeno od strane Mete.

Šta ovo znači za influensere i brendove

Ova situacija ponovo je otvorila pitanje koliko su brojevi na društvenim mrežama zaista realni i koliko marketinška industrija zavisi od metrika koje mogu biti veštački naduvane.

Stručnjaci smatraju da bi ovakve čistke mogle promeniti način na koji kompanije procenjuju vrednost influensera, sa većim fokusom na stvarnu interakciju i kvalitet publike umesto čistog broja pratilaca.

Bez obzira na to koliki je tačan broj uklonjenih naloga, jasno je da je ova akcija pokazala koliko veliki deo aktivnosti na društvenim mrežama i dalje dolazi od neaktivnih ili automatizovanih profila.