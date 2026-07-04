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U Srbiji se dešava prava digitalna revolucija koja je do skoro delovala kao nešto rezervisano samo za IT svet ili velike investitore, ali najnoviji podaci pokazuju da se kripto valuta već ozbiljno uvukla u svakodnevicu građana.

Prema istraživanjima, više od trećine ljudi u Srbiji imalo je neki oblik kontakta sa kriptovalutama, što znači da je tema bitkoina, eterijuma i sličnih digitalnih novčića postala daleko bliža običnom čoveku nego što se ranije mislilo.

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Digitalna imovina postaje sve prisutnija kod nas

Najnoviji podaci pokazuju da je značajan deo građana imao barem neki kontakt sa kripto svetom, što uključuje kupovinu, prodaju, rudarenje ili jednostavno informisanje o digitalnim valutama. Taj trend ukazuje da se finansijske navike polako menjaju i da digitalna imovina postaje sve prisutnija i u lokalnom okruženju.

Posebno se ističe činjenica da je bitkoin i dalje dominantna kriptovaluta među korisnicima u Srbiji, dok su druge valute znatno manje zastupljene u svakodnevnoj upotrebi i investiranju. Ljudi ga najčešće doživljavaju kao ulaznu tačku u kripto svet, iako mnogi i dalje ne razumeju u potpunosti kako funkcioniše blockchain tehnologija koja stoji iza njega.

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Domaće kripto tržište još uvek rizično

Zanimljivo je da se sve više građana informiše o kriptovalutama preko društvenih mreža, foruma i video sadržaja, a ne kroz klasične finansijske institucije ili stručne izvore, što dovodi do toga da se informacije često šire brzo, ali ne uvek i potpuno tačno, a to dodatno doprinosi konfuziji oko rizika i mogućnosti ulaganja. Ipak, interesovanje ne opada, već se iz godine u godinu povećava.

U Srbiji se kripto tržište još uvek smatra rizičnim, ali i potencijalno profitabilnim segmentom finansija, pa se mnogi odlučuju da u njega uđu sa malim iznosima. Takav pristup pokazuje da građani uglavnom testiraju teren pre nego što se ozbiljnije uključe u ulaganja.

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Nagle promene dovode do čestih gubitaka

Jedan od ključnih razloga za rast interesovanja jeste dostupnost globalnih platformi koje omogućavaju jednostavan ulazak u svet digitalnih valuta. Ljudi danas mogu da kupe kriptovalute putem aplikacija na telefonu, bez potrebe za složenim procedurama koje su ranije bile prepreka, a to je značajno doprinelo širenju korisničke baze u Srbiji.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je tržište kriptovaluta i dalje veoma volatilno, što znači da vrednosti mogu naglo da rastu ili padaju u kratkom vremenskom periodu. Takve promene često dovode do gubitaka kod neiskusnih korisnika koji ulaze bez dovoljno znanja o rizicima i zbog toga se sve više govori o potrebi edukacije pre ulaganja.

Bitkoin na dolarima Foto: Shutterstock

Kod nas kriptovalute još uvek nisu zvanično sredstvo plaćanja

U Srbiji postoji i zakonski okvir koji reguliše digitalnu imovinu, što omogućava legalno trgovanje kriptovalutama, ali ih i dalje ne tretira kao zvanično sredstvo plaćanja. To znači da građani mogu da investiraju, ali ne mogu koristiti kripto kao klasičan novac u svakodnevnim transakcijama.

Posebnu ulogu u širenju kripto sveta imaju i globalne berze koje dominiraju tržištem, jer nude veliki izbor valuta i relativno jednostavan pristup trgovini. Mnogi korisnici iz Srbije upravo preko tih platformi ulaze u svet digitalne ekonomije, često bez lokalnih posrednika.

Foto: Shutterstock

Naredni period ključan za dalji razvoj kripto tržišta

U Srbiji se primećuje i rast interesovanja mlađe populacije, koja kripto vidi kao deo moderne digitalne ekonomije i alternativu tradicionalnim oblicima štednje i ulaganja. Ipak, starije generacije i dalje su znatno opreznije i ređe ulaze u ovaj oblik finansijskog tržišta, čime se stvara jasna generacijska razlika u pristupu.

Analitičari smatraju da će naredni period biti ključan za dalji razvoj kripto tržišta u Srbiji, jer se očekuje veća regulacija, ali i šira edukacija građana o rizicima i mogućnostima. To bi moglo dovesti do stabilnijeg i zrelijeg tržišta u budućnosti, dok istovremeno, interesovanje javnosti verovatno neće opadati.

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