Instagram priprema novu promenu koja bi mogla ozbiljno da uzdrma način na koji funkcionišu društvene mreže, jer platforma planira da pooštri pravila protiv neoriginalnog sadržaja i profila koji konstantno objavljuju tuđe snimke, fotografije i viralne klipove bez dozvole.

Nova pravila trebalo bi da favorizuju autore originalnog sadržaja, dok bi stranice koje samo “recikliraju” tuđe objave mogle da izgube vidljivost, preporuke pa čak i mogućnost zarade na platformi. Ova najava izazvala je ogromne reakcije među korisnicima, posebno među profilima koji godinama rastu upravo zahvaljujući repostovanju viralnog sadržaja.

Najavljuje se veliko čišćenje Instagrama

Prema informacijama koje su se pojavile u tehnološkim medijima, Instagram želi da algoritam mnogo agresivnije prepoznaje ko je prvi objavio određeni video ili fotografiju, kako bi originalni kreator imao prednost u prikazivanju i monetizaciji. To znači da bi stranice koje masovno preuzimaju tuđe klipove uskoro mogle da budu gurnute u drugi plan, bez obzira na broj pratilaca koji imaju. Upravo zbog toga mnogi kreatori već govore da dolazi “veliko čišćenje Instagrama”.

Posebno su se uznemirili profili koji funkcionišu po principu objavljivanja viralnih videa sa TikToka, YouTube-a ili drugih Instagram stranica, jer bi novi sistem mogao direktno da utiče na njihov doseg i zaradu. Do sada su mnogi nalozi uspevali da skupe milione pregleda praktično bez sopstvenog sadržaja, koristeći trendove i algoritamske preporuke. Međutim, Instagram sada očigledno pokušava da promeni pravila igre i vrati fokus na originalne autore.

Milioni profila u problemu

Stručnjaci za društvene mreže smatraju da Meta ovim potezom pokušava da reši jedan od najvećih problema modernih platformi, a to je ogromna količina recikliranog sadržaja koji zatrpava feed korisnika. Mnogi ljudi već duže vreme primećuju da im se isti video pojavljuje više puta dnevno sa različitih profila, što je postalo veoma frustrirajuće iskustvo i baš zbog toga Instagram želi da očisti preporuke i smanji dominaciju copy-paste stranica.

Nova pravila mogla bi posebno pogoditi takozvane “meme profile” i stranice koje žive od deljenja tuđih viralnih trenutaka, jer bi algoritam mogao da im smanji vidljivost čak i kada imaju ogromnu bazu pratilaca. To znači da broj followera više možda neće biti dovoljan ako sadržaj nije autentičan ili originalno kreiran.

Automatsko prepoznavanje dupliranih videa

Zanimljivo je da Instagram već godinama pokušava da nagradi originalne autore, ali prethodni sistemi nisu dali željene rezultate jer su repost profili i dalje uspevali da dominiraju algoritmom. Sada se govori o mnogo agresivnijem pristupu koji uključuje automatsko prepoznavanje dupliranih videa i smanjenje njihove distribucije. Drugim rečima, isti viralni klip možda više neće moći da “eksplodira” na desetine različitih stranica istovremeno.

Veliku ulogu u svemu ima i borba za kreatore sadržaja, jer platforme danas očajnički pokušavaju da zadrže influensere i autore koji proizvode originalne video klipove. TikTok, YouTube i Instagram već godinama vode rat oko toga ko će privući više kreatora i duže ih zadržati na platformi. Upravo zato Meta pokušava da pokaže da će autori konačno imati veću zaštitu od kopiranja.

Mnogi strahuju od automatskih AI sistema

Mnogi korisnici na internetu podržali su ovu odluku, tvrdeći da su društvene mreže postale prepune istih videa i sadržaja koji se vrti u krug sa različitih profila. Na forumima i društvenim mrežama pojavili su se komentari da je Instagram “konačno rešio da sredi haos”, dok drugi smatraju da će nova pravila pogoditi i neke legitimne profile koji koriste repost uz dozvolu autora.

S druge strane, deo korisnika smatra da će algoritam praviti greške i kažnjavati čak i originalne autore ako sistem pogrešno proceni ko je prvi objavio sadržaj. Samo zbog toga mnogi strahuju od automatskih AI sistema koji sve češće donose odluke o tome šta je dozvoljeno, a šta nije. Takvi problemi već su se ranije pojavljivali kod automatskog banovanja i uklanjanja sadržaja na društvenim mrežama.

Još se čeka konačna odluka

Dodatni problem za mnoge administratore stranica jeste činjenica da veliki deo njihovog sadržaja zapravo dolazi upravo iz repostovanja viralnih klipova i trendova sa drugih platformi. Ako Instagram zaista uvede strože kažnjavanje neoriginalnih objava, neki profili mogli bi praktično preko noći izgubiti razlog svog postojanja. Zbog toga se sve više govori o panici među kreatorima koji pokušavaju da shvate kako će novi algoritam funkcionisati.

Za sada nije poznato koliko će nova pravila biti stroga niti kada će u potpunosti stupiti na snagu, ali je jasno da Instagram želi ozbiljno da promeni način funkcionisanja platforme. Ako plan uspe, korisnici bi mogli da vide manje kopiranog sadržaja i više originalnih objava u preporukama. Međutim, ostaje pitanje da li će algoritam zaista moći precizno da razlikuje kreativnu inspiraciju od običnog kopiranja.

