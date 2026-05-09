Slušaj vest

Kineski istraživači razvili su formulu za netoksičnu „vodenu bateriju“ koja bi, prema rezultatima testiranja, mogla da traje i do deset puta duže od današnjih litijum-jonskih baterija, bez gubitka performansi i uz mogućnost bezbednog odlaganja u prirodu.

Tim naučnika sa Univerzuteta u Hongkongu napravio je prototip baterije koja je u laboratorijskim uslovima izdržala čak 120.000 ciklusa punjenja i pražnjenja. Prema podacima objavljenim u novoj studiji, ukoliko bi se takva baterija punila jednom dnevno, njen teorijski vek trajanja mogao bi da premaši 300 godina, što je višestruko više u odnosu na standardne litijum-jonske baterije, koje u proseku izdrže nekoliko hiljada ciklusa pre značajnog pada kapaciteta.

Foto: Shutterstock

Bezbedna je za životnu sredinu

Najluđi deo cele priče je to što ova baterija navodno nije samo dugotrajna nego i mnogo bezbednija za prirodu od postojećih litijumskih sistema koji već godinama izazivaju polemike zbog zagađenja i reciklaže.

Klasične baterije sadrže metale i hemikalije koje mogu ozbiljno da ugroze zemljište i podzemne vode kada završe na deponijama, a stručnjaci već dugo upozoravaju da svet nema dobro rešenje za ogroman elektronski otpad koji se gomila iz godine u godinu. Nova “vodena baterija” koristi netoksične materijale i upravo zato mnogi veruju da bi mogla da bude jedan od najvećih tehnoloških proboja decenije.

Foto: Shutterstock

Početak kraja litijumske ere?

Internet je odmah eksplodirao od teorija kako će ovakve baterije promeniti svakodnevni život, pa ljudi već zamišljaju telefone koje nikada nećete menjati zbog baterije i električne automobile koji će trajati duže od samih puteva po kojima se voze. Neki korisnici društvenih mreža već pišu da bi ovo mogao da bude početak kraja litijumske ere, dok drugi tvrde da će tehnologija verovatno godinama čekati na masovnu proizvodnju i realnu primenu. Skeptici, naravno, upozoravaju da su laboratorijski uslovi jedno, a stvarni život sasvim druga priča puna padova telefona, pregrevanja i ljudi koji pune uređaje na divlje.

Posebno je zanimljivo što se ova tehnologija pojavljuje baš u trenutku kada ceo svet panično traži alternativu za litijum i druge retke metale čije rudarenje izaziva ogromne političke i ekološke sukobe. Poslednjih godina litijum je praktično postao “nova nafta”, a države i kompanije vode tihu bitku za kontrolu nad resursima koji su ključni za baterije električnih automobila i skladištenje energije. Upravo zato stručnjaci smatraju da bi svaka nova tehnologija koja smanjuje zavisnost od litijuma mogla potpuno da promeni geopolitičku mapu sveta.

Foto: Shuterstock

Energetska industrija mogla bi da doživi revoluciju

Ljude je posebno fascinirala ideja da bi baterija mogla da nadživi generacije vlasnika, jer smo navikli da elektronika danas zastareva brže nego moda na TikToku. Telefon star pet godina danas mnogima deluje kao arheološki artefakt, a baterije često prve kapituliraju i pretvaraju uređaj u nešto što stalno mora da visi na punjaču. Upravo zato mnogi komentarišu da je najveći šok zapravo sama činjenica da je neko uopšte uspeo da napravi bateriju koja traje toliko dugo bez dramatičnog pada kapaciteta.

Ovakva tehnologija mogla bi da bude ogromna stvar i za obnovljive izvore energije, pošto je jedan od najvećih problema solarnih i vetroelektrana upravo skladištenje energije kada nema sunca ili vetra. Danas se ogromne količine struje gube jer ne postoji dovoljno efikasan i dugotrajan način čuvanja energije, zbog čega mnoge zemlje ulažu milijarde u razvoj novih baterijskih sistema. Ako bi “vodene baterije” zaista bile dugotrajne, jeftinije i bezbednije, energetska industrija mogla bi da doživi revoluciju kakva nije viđena decenijama.

Foto: Shutterstock

Nove baterije manje sklone požarima

Naravno, postoji i druga strana priče koju naučnici ne kriju, naime ovo je za sada laboratorijski prototip, a put od laboratorije do masovne proizvodnje ume da bude brutalan i skup. Istorija tehnologije prepuna je revolucionarnih izuma koji su zvučali spektakularno u teoriji, a onda nikada nisu uspeli da postanu komercijalni proizvod dostupan običnim ljudima. Upravo zato deo stručnjaka poziva na oprez i upozorava da treba sačekati realna testiranja pre nego što proglasimo kraj litijumskih baterija.

Posebnu pažnju izazvala je tvrdnja da su ove baterije bezbednije i manje sklone požarima koji već godinama plaše vlasnike električnih automobila i telefona. Litijum-jonske baterije umeju da budu veoma opasne kada dođe do oštećenja ili pregrevanja, a internet je pun snimaka uređaja koji se zapale bukvalno niotkuda.

Foto: Olga Aleksandrova / Alamy / Profimedia

Manje elektronskog otpada, manje rudarenja, manje zagađenja

Na društvenim mrežama već kruže šale da će ljudi konačno moći da ostave nasledstvo u vidu baterije koja i dalje radi, dok mnogi ironično komentarišu da će proizvođači telefona verovatno dobiti nervni slom ako uređaji postanu previše dugotrajni. Deo korisnika veruje da tehnološke kompanije zapravo ne žele baterije koje traju decenijama jer bi to značilo manju prodaju novih uređaja i sporije menjanje elektronike. Koliko god to zvučalo kao teorija zavere, jasno je da bi ovakva tehnologija potpuno promenila način na koji kupujemo i koristimo elektronske uređaje.

Ako se ispostavi da su rezultati zaista tačni, “vodena baterija” iz Hongkonga mogla bi da bude jedna od najvećih tehnoloških priča ove decenije i možda prvi pravi korak ka svetu u kom baterije više nisu potrošna roba nego dugoročna infrastruktura. To bi značilo manje elektronskog otpada, manje rudarenja, manje zagađenja i uređaje koji ne postaju beskorisni posle nekoliko godina korišćenja. A dok naučnici nastavljaju testiranja, obični ljudi širom sveta već maštaju o danu kada će konačno prestati da traže punjač po kući svakih nekoliko sati.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: