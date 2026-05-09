Godinama su korisnici YouTube-a besno gledali u ekran svaki put kada izađu iz aplikacije i video momentalno stane, kao da je platforma rešila da vas kazni jer ste samo hteli da odgovorite na poruku ili proverite nešto na telefonu. Konačno, YouTube je potvrdio da funkcija Picture-in-Picture (gledanje videa u malom plutajućem prozoru dok koristite druge aplikacije) već kreće da se pojavljuje korisnicima širom sveta, uključujući i besplatne naloge na Androidu i iPhone-u.

Najnovija promena izazvala je pravi mali haos na internetu, jer platforma konačno menja način rada koji je nervirao milione ljudi širom sveta. Nova funkcija omogućiće korisnicima da nastave da slušaju sadržaj dok koriste druge aplikacije, bez stalnog vraćanja u YouTube i prekidanja reprodukcije.

Video će se nastavljati u malom plutajućem prozoru

Praktično, to znači da će video moći da se nastavi u malom plutajućem prozoru dok šaljete poruke, skrolujete društvene mreže ili proveravate mejlove, što je opcija koju su mnogi godinama smatrali luksuzom rezervisanim samo za Premium korisnike.

Internet je odmah eksplodirao od komentara ljudi koji tvrde da je ovo “konačno normalna stvar” i da je neverovatno što se toliko dugo čekalo na funkciju koju konkurentske aplikacije već imaju. Posebno su zadovoljni oni koji preko YouTube-a slušaju podkaste, intervjue, emisije i muziku dok rade nešto drugo na telefonu.

Najzanimljivije je što je nova opcija dostupna i korisnicima koji ne plaćaju Premium pretplatu, makar za određene vrste sadržaja, što je mnoge potpuno iznenadilo. Godinama je upravo reprodukcija u pozadini bila jedna od glavnih stvari kojima je YouTube pokušavao da natera ljude da pređu na pretplatu. Zbog toga mnogi sada komentarišu da platforma očigledno oseća pritisak konkurencije poput Spotify-a, TikTok-a i drugih servisa koji korisnicima nude mnogo fleksibilnije iskustvo.

Funkcija neće važiti za sav sadržaj

Ljudi na društvenim mrežama već masovno pišu da će im ova promena bukvalno promeniti način korišćenja telefona, naročito tokom vožnje, treninga ili rada kada žele da slušaju sadržaj bez konstantnog držanja otvorene aplikacije. Mnogi su priznali da su ranije koristili razne trikove, alternativne aplikacije i čak browser verzije samo kako bi mogli da slušaju YouTube u pozadini. Sada bi sve to konačno moglo da ode u istoriju jer platforma uvodi opciju koju su korisnici tražili godinama.

Mnogi korisnici ipak upozoravaju da postoji jedna važna caka – funkcija neće važiti za sav sadržaj, naročito kada je u pitanju muzika, jer muzički sektor ostaje jedan od glavnih razloga za kupovinu Premium paketa. Drugim rečima, moći ćete da slušate podkaste i duže video-snimke u pozadini, ali će određene muzičke opcije i dalje ostati zaključane iza pretplate. Upravo to je izazvalo nove rasprave na internetu, gde deo ljudi tvrdi da YouTube i dalje pokušava da “navuče” korisnike na plaćanje.

"Pokušaj da platforma smiri korisnike"

I dok jedni slave novu funkciju, drugi upozoravaju da YouTube poslednjih godina sve agresivnije ubacuje reklame i ograničenja kako bi povećao broj pretplatnika. Korisnici već dugo besne zbog reklama koje prekidaju video na svakih nekoliko minuta, ali i zbog borbe kompanije protiv adblockera koja je izazvala pravi mali rat na internetu. Baš zato deo ljudi smatra da je ova nova opcija zapravo pokušaj da platforma smiri korisnike posle brojnih kontroverzi.

Na forumima i Redditu već se pojavljuju komentari da YouTube polako postaje nešto između televizije, radija i društvene mreže, jer ljudi danas preko njega ne gledaju samo klipove nego prate vesti, slušaju muziku, podkaste i čak koriste platformu kao zamenu za klasičan TV. Posebno mlađa publika sve manje koristi tradicionalne televizijske kanale i gotovo kompletan sadržaj konzumira upravo preko YouTube-a.

Funkcija će raditi i na Android i iPhone uređajima

Tehnološki analitičari smatraju da će ova opcija dodatno povećati vreme koje korisnici provode na YouTube-u, jer više neće morati da biraju između gledanja videa i korišćenja drugih aplikacija. To znači još više pregleda, još više reklama i još veću zavisnost korisnika od platforme koja je već postala deo svakodnevnog života milijardi ljudi. Drugim rečima, YouTube ne želi samo da budete gledalac nego da aplikacija bude stalno uključena u pozadini vašeg dana.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da će funkcija raditi i na Android i iPhone uređajima, što znači da promena neće biti ograničena samo na jedan operativni sistem. Korisnici iOS-a su godinama imali više ograničenja kada je YouTube u pitanju, pa mnogi smatraju da je ovo veliki korak ka ujednačenijem iskustvu za sve korisnike. Internet je zbog toga preplavljen komentarima ljudi koji pišu da konačno mogu normalno da koriste telefon dok slušaju YouTube.

