Slušaj vest

Instagram od danas zvanično ukida end-to-end enkripciju za direktne poruke odnosno DM-ove. To znači da poruke više neće imati najviši nivo privatne zaštite koji je sprečavao čak i samu kompaniju Meta da vidi sadržaj razgovora.

Ova promena izazvala je veliku reakciju korisnika i stručnjaka za privatnost jer se radi o funkciji koja je do sada štitila poruke od pristupa trećih strana uključujući hakere, provajdere i samu platformu.

Šta je zapravo end-to-end enkripcija

End-to-end encryption ili E2EE funkcioniše tako da samo pošiljalac i primalac mogu da pročitaju poruku. Čak ni Instagram odnosno Meta tehnički nije mogao da vidi sadržaj tih razgovora dok je zaštita bila uključena.

To je ista vrsta zaštite koju koriste aplikacije poput WhatsApp i Signal. Bez te zaštite, poruke više nisu izolovane na isti način, što znači da Meta potencijalno može da pristupi sadržaju DM-ova u određenim situacijama ili da ih koristi za moderaciju i bezbednosne sisteme.

Foto: Shutterstock

Zašto Instagram ukida zaštitu

Meta tvrdi da je razlog “vrlo mala upotreba” enkriptovanih DM-ova na Instagramu. Portparol kompanije rekao je da je veoma mali broj korisnika aktivno koristio ovu opciju, zbog čega je odlučeno da bude ugašena.

Međutim, brojni stručnjaci smatraju da razlog nije samo mala popularnost funkcije. Poslednjih godina Meta je pod velikim pritiskom regulatora, policijskih agencija i organizacija za zaštitu dece koje tvrde da enkripcija otežava otkrivanje ilegalnog sadržaja i kriminalnih aktivnosti.

Zbog toga deo analitičara smatra da se radi o kompromisu između privatnosti i nadzora sadržaja.

Da li to znači da neko sada može da čita vaše poruke

Ne znači da će “svi” moći da vide vaše DM-ove, ali nivo zaštite jeste manji nego ranije.

Bez E2EE zaštite, Meta sada tehnički ima mogućnost pristupa sadržaju poruka u većoj meri nego dok je enkripcija bila aktivna. Takođe, stručnjaci upozoravaju da uklanjanje enkripcije povećava potencijalni rizik u slučaju hakovanja sistema ili curenja podataka.

Instagram Foto: Shutterstock

Za prosečnog korisnika možda neće biti vidljive velike promene u svakodnevnom korišćenju aplikacije, ali ljudi koji razmenjuju osetljive informacije sada imaju manje privatnosti nego ranije.

Šta korisnici mogu da urade

Meta preporučuje korisnicima koji žele privatnije razgovore da koriste WhatsApp, gde je end-to-end enkripcija i dalje uključena podrazumevano.

Stručnjaci za digitalnu bezbednost dodatno preporučuju aplikacije poput Signal za maksimalnu privatnost komunikacije. Istovremeno, korisnicima Instagrama savetuje se oprez pri deljenju ličnih podataka, fotografija dokumenata, lozinki i drugih osetljivih informacija kroz DM poruke, piše bbc.